Estados Unidos arrestó a la hermana del presidente ejecutivo de la corporación militar de la dictadura cubana GAESA

Estados Unidos arrestó a Adys Lastres Morera, la hermana del presidente ejecutivo de la corporación militar de la dictadura cubana GAESA ((Homeland Security Investigations))

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves el arresto en Florida de Adys Lastres Morera, hermana del presidente ejecutivo de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y considerado por Washington como una de las principales estructuras económicas del régimen de La Habana.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que Lastres Morera administraba bienes inmobiliarios y residía en Florida mientras colaboraba con el aparato estatal cubano.

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El jefe de la diplomacia estadounidense acusó además a GAESA de apropiarse de millones de dólares en ayuda destinada al pueblo cubano bajo órdenes del régimen.

Según explicó Rubio, la mujer perdió previamente su residencia permanente en Estados Unidos por decisión de las autoridades estadounidenses antes de ser detenida por agentes migratorios.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Adys Lastres Morera perdió su residencia permanente y quedó bajo custodia de autoridades migratorias en Florida

“Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, afirmó el funcionario.

Rubio también lanzó una advertencia contra personas extranjeras vinculadas a gobiernos considerados adversarios de Washington.

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“No habrá ningún lugar en este planeta, y mucho menos en nuestro país, donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sostuvo.

El anuncio se produce en medio del endurecimiento de la política de la administración de Donald Trump hacia la dictadura de Cuba tras la acusación por homicidio contra el ex dictador Raúl Castro.

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GAESA controla buena parte de los sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo hoteles, puertos, comercios, empresas inmobiliarias y operaciones financieras.

El anuncio del arresto de la hermana del presidente ejecutivo de la corporación militar de la dictadura cubana GAESA

Funcionarios estadounidenses han acusado reiteradamente al conglomerado de concentrar recursos bajo control militar y beneficiarse de mecanismos económicos vinculados al Estado cubano.

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El Departamento de Seguridad Nacional amplió los detalles del operativo mediante una declaración de John Condon, director ejecutivo asociado interino de Homeland Security Investigations (HSI).

De acuerdo con el comunicado oficial, agentes federales arrestaron a Lastres Morera luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, emitiera una determinación formal de deportabilidad bajo la legislación migratoria estadounidense.

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La agencia sostuvo que la permanencia de la ciudadana cubana en Estados Unidos “habría generado consecuencias potencialmente graves para la política exterior” del país debido a sus “estrechos vínculos con un alto funcionario cubano que controla de manera corrupta una parte significativa de la estructura financiera del régimen”.

La agencia federal sostuvo además que el caso representa una señal política de la administración estadounidense frente a personas vinculadas con gobiernos considerados hostiles por Washington.

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GAESA controla buena parte de los sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo hoteles, puertos, comercios, empresas inmobiliarias y operaciones financieras (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La detención de Lastres Morera envía un mensaje contundente de que esta administración puede actuar rápidamente para defender nuestra seguridad nacional, proteger nuestros intereses de política exterior y hacer cumplir las leyes del país”, indica el comunicado.

Ayuda humanitaria para Cuba

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Washington mantiene sobre la mesa un paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares para Cuba, aunque aclaró que los recursos no serán entregados a estructuras controladas por el aparato militar de la isla.

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Rubio explicó que el régimen cubano comunicó que aceptaría la asistencia propuesta por Estados Unidos, pero sostuvo que todavía no está claro si La Habana respetará las condiciones impuestas por Washington para ejecutar el programa.

“Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que realmente se va a concretar”, declaró.

El funcionario remarcó que la administración de Donald Trump busca impedir que la ayuda termine administrada por empresas estatales o conglomerados vinculados a las Fuerzas Armadas cubanas.

“No vamos a entregar ayuda humanitaria que termine en manos de su empresa militar, que luego se queda con los materiales y los vende para quedarse con el dinero”, afirmó.

Rubio señaló además que Washington ya trabaja con organizaciones humanitarias y sectores de la Iglesia católica para distribuir asistencia directamente a la población cubana sin intervención del aparato estatal.

(Con información de EFE)