La sorprendente revelación de Bielsa sobre su futuro antes de dar la lista de Uruguay para el Mundial

El Loco dejará de estar al frente de la Celeste

El entrenador argentino Marcelo Bielsa sorprendió al confirmar cuándo le pondrá punto final a su estadía al frente de la selección de Uruguay. En declaraciones realizadas durante un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Antel Arena, el Loco comunicó su decisión. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, afirmó el estratega de 70 años.

En ese mismo encuentro, el técnico vinculó su decisión con el sentido que le asigna al torneo: “Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”. Bielsa también expresó: “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”.

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Al margen de esas palabras, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, había señalado que el contrato del entrenador está firmado hasta el cierre de la competencia y que, a partir de ahí, se evaluará el futuro. “Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, declaró, según Montevideo Portal.

Bielsa se irá después del Mundial (Reuters/Andrew Couldridge)

La selección uruguaya integrará el grupo H del Mundial y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde en la misma ciudad el domingo 21 de junio, y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México.

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La selección uruguaya terminó las Eliminatorias Sudamericanas en la tercera posición, igualada con Colombia, Brasil y Paraguay con 28 unidades. El equipo quedó a 10 puntos de Argentina, que finalizó como líder.

Ese recorrido combinó un inicio sólido con una caída posterior en el rendimiento. Uruguay llegará al torneo con el antecedente de sus dos títulos mundiales, obtenidos en 1930 y 1950.

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Al mando de la Celeste, Bielsa dirigió 33 partidos en los que consiguió 16 triunfos, 10 empates y siete derrotas. Tras el ya mencionado inicio prometedor, el recorrido tuvo un punto de inflexión: el contrapunto con Luis Suárez luego de la Copa América 2024. Desde ese entonces, el Loco estuvo observado de reojo por el entorno futbolístico uruguayo.

Durante su carrera, Bielsa fue seleccionador de Argentina entre 1998 y 2004. En ese período dirigió 85 partidos, ganó 56, empató 18, perdió 11 y alcanzó una efectividad de 72,9%. Con la Albiceleste ganó el Preolímpico de la CONMEBOL y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También terminó en el primer puesto de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, del cual se volvió en primera ronda, y fue finalista de la Copa América de Perú 2004.

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Luego, estuvo al frente de Chile, entre 2007 y 2011, donde permaneció 1.274 días y dirigió 51 encuentros. Ganó 28, empató ocho, perdió 15 y registró una efectividad de 60,1%. Con La Roja logró el segundo puesto en las Eliminatorias de la CONMEBOL para el Mundial de Sudáfrica 2010.

El debut de Bielsa como entrenador fue en 1992 con Newell’s Old Boys. En ese paso ganó el Campeonato de Primera División 1990/91 y el Torneo Clausura 1992. Además, fue finalista de la Copa Libertadores de 1992.

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Bielsa también tuvo experiencias en México: dirigó a Atlas y al América. Más tarde volvió a Argentina para conducir a Vélez Sarsfield. En 44 partidos consiguió 23 victorias, 14 empates y siete derrotas.

Su siguiente escala fue España. En Espanyol de Barcelona y Athletic Club Bilbao, donde fue subcampeón de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey en la temporada 2011/12. También trabajó en Francia. En Olympique de Marsella estuvo 41 encuentros, con 21 victorias, siete derrotas y siete empates, para 56,9% de efectividad, mientras que en Lille dirigió 19 partidos, ganó cinco, empató cinco y perdió nueve. Además, tuvo un paso exitoso por el Leeds de Inglaterra.

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