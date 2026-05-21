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Récord en el Everest: 274 escaladores alcanzaron la cima en un solo día

Con la ruta nepalí recién habilitada y la ventana climática favorable, cientos de montañistas completaron el ascenso. La Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal advirtió que la cifra podría aumentar porque varios equipos aún no confirmaron su llegada

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Un grupo de alpinistas aprovechó una mejoría en las condiciones meteorológicas para llegar a la cumbre (Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)
Un grupo de alpinistas aprovechó una mejoría en las condiciones meteorológicas para llegar a la cumbre (Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)

Un total de 274 escaladores lograron alcanzar la cima del Everest desde el lado de Nepal en un solo día, según datos aportados por la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, organismo que coordina y regula las expediciones comerciales en la zona. El miércoles, los montañistas aprovecharon una ventana de buen tiempo para realizar el ascenso, tras el retraso del inicio de la temporada debido al alto riesgo por desprendimientos de hielo. De acuerdo con Rishi Ram Bhandari, representante de la asociación, la cifra podría incrementarse, ya que algunos equipos aún no reportaron oficialmente su llegada a la cumbre.

La mayoría de los escaladores alcanzaron la cumbre con la ayuda de guías sherpas y oxígeno suplementario, aunque hubo una excepción: el ecuatoriano Marcelo Segovia realizó el ascenso de forma independiente y sin oxígeno. Según el medio británico The Guardian, expertos en montañismo mostraron inquietud sobre la gran cantidad de personas autorizadas a subir el Everest; la congestión en la llamada “zona de la muerte” genera filas extensas y aumenta los riesgos para la seguridad de los expedicionarios.

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Presión inédita y nuevos máximos personales

Esta temporada, la vertiente norte del Everest permaneció cerrada por decisión de las autoridades chinas, lo que incrementó la presión sobre la ruta del lado de Nepal. En la semana, hubo un flujo simultáneo de escaladores tanto desde campamentos superiores como inferiores, generando aglomeraciones en los tramos finales del ascenso. De acuerdo con la agencia internacional de noticias Reuters, la cifra superó el récord previo establecido en 2019, cuando 223 personas llegaron a la cima desde Nepal en una sola jornada.

Un grupo de alpinistas con mochilas y bastones camina en fila por un sendero nevado. Al fondo, un campamento con tiendas rojas y amarillas y montañas nevadas
Una afluencia sin precedentes de montañistas generó importantes aglomeraciones en el tramo final del ascenso (Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)

Dentro del nuevo récord colectivo, el experimentado guía Kami Rita Sherpa alcanzó la cima por 32ª vez, ampliando su marca mundial. Su colega Pasang Dawa Sherpa logró su ascenso número 30, en tanto que Lhakpa Sherpa sumó su 11ª vez en la cima, la cifra más alta para una mujer hasta la fecha. Según cifras oficiales, el gobierno de Nepal emitió 494 permisos de ascenso para esta temporada, cada uno con un coste de USD 15.000.

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Temporada corta y expectativas para el cierre de mayo

La campaña de ascenso comenzó más tarde de lo habitual, debido a la presencia de un enorme serac de hielo que amenazaba la ruta principal hacia la cima. El funcionario Himal Gautam del Departamento de Turismo de Nepal indicó que aún resta confirmar la cifra exacta de ascensos, pues los montañistas deben presentar pruebas fotográficas y la documentación respectiva al regresar al campamento base.

Las autoridades esperan que hasta 494 escaladores, junto a un número similar de guías sherpas, intenten el ascenso antes del cierre de la temporada a finales de mayo.

Contexto y evolución de la actividad en el Everest

Grupo de alpinistas camina sobre un terreno helado y nevado con picos cubiertos de nieve y hielo de la Cascada de Hielo del Khumbu al fondo bajo un cielo azul
El récord superó el máximo anterior registrado en 2019, según fuentes oficiales de Nepal (Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters)

Desde el primer ascenso, realizado en 1953 por Tenzing Norgay y Edmund Hillary, miles de personas lograron alcanzar la cima del Everest, considerado el punto más alto del planeta con 8.849 metros.

Con el transcurso de las décadas, el número de expediciones tuvo un importante aumento de forma constante, impulsado por el desarrollo de la industria turística y el atractivo de alcanzar una de las metas más emblemáticas del alpinismo mundial.

Según las agencias internacionales Reuters y AP, el reciente récord refleja la creciente popularidad de la montaña, pero también evidencia los desafíos logísticos y ambientales, como la congestión en las rutas, la presión sobre los recursos locales y el impacto de la masificación en el ecosistema de alta montaña. Estos factores obligan a las autoridades a revisar los protocolos de seguridad y a considerar nuevas regulaciones para proteger tanto a los escaladores como al entorno natural del Himalaya.

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