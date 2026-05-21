República Dominicana: Intercepta lancha con casi mil paquetes de presunta cocaína en República Dominicana

Autoridades interceptan narcolancha con 978 paquetes de presunta cocaína al sur de Santo Domingo, República Dominicana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en colaboración con la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y el apoyo de agencias estatales e internacionales, informó este jueves que neutralizaron una narcolancha con 978 paquetes de presunta cocaína y capturaron a tres ciudadanos venezolanos al sur de las costas de Santo Domingo.

La operación involucró recursos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la embarcación sospechosa en aguas jurisdiccionales dominicanas.

PUBLICIDAD

Según comunicó la DNCD, los equipos de seguridad contaron con apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el buque fragata FS Germinal de la Armada Francesa. La acción conjunta se centró en una lancha rápida, tipo Go Fast, detectada por su perfil sospechoso mientras navegaba hacia costas dominicanas. Tras una persecución en tiempo real, se interceptó la nave a varias millas náuticas al sur de Santo Domingo, donde se hallaron 33 pacas que contenían los casi 1,000 paquetes.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a tres venezolanos que tripulaban la embarcación. En el procedimiento se confiscaron una lancha de 27 pies de eslora, dotada con tres motores fuera de borda de 300 y 250 caballos de fuerza, tres sistemas GPS, dos teléfonos celulares, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales.

PUBLICIDAD

La persecución marítima y aérea logró desarticular una ruta de tránsito de drogas hacia territorio dominicano. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Incautan más de 14,300 kilogramos de drogas en los primeros meses de 2026

El operativo fue coordinado bajo la supervisión de miembros del Ministerio Público y se extendió más allá del mar, con vigilancia terrestre y aérea para evitar la fuga de los sospechosos. El control y monitoreo en tiempo real permitieron una respuesta inmediata para bloquear la ruta de la embarcación y asegurar la evidencia.

De acuerdo con autoridades, la sustancia incautada fue enviada bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.

PUBLICIDAD

Desde la entidad indicaron que “el país caribeño sigue liderando la lucha contra el narcotráfico en la región, logrando incautar en los primeros meses de 2026, más de 14,300 kilogramos de distintas drogas (14.3 toneladas)” en distintas operaciones.

El comunicado oficial de la DNCD destacó la cooperación entre organismos nacionales e internacionales, incluyendo la participación de la Procuraduría, agencias de Inteligencia del Estado y la colaboración internacional, lo que ha permitido desmantelar estructuras criminales que buscan introducir grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica a través de embarcaciones rápidas.

PUBLICIDAD

Las autoridades arrestaron a tres ciudadanos venezolanos, implicados en el intento de ingresar drogas por vía marítima. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La operación también incluyó la confiscación de tecnología utilizada para la navegación y el transporte de drogas, entre ellos los dispositivos GPS y los teléfonos celulares.

Las autoridades mantienen en curso la investigación para determinar si existen otros implicados en la red de narcotráfico desarticulada con esta intervención. El Ministerio Público y la DNCD analizan la información obtenida y evalúan posibles conexiones con otras organizaciones dedicadas al tráfico internacional.

PUBLICIDAD

La incautación de la narcolancha y el arresto de los ciudadanos venezolanos representa otro golpe a las redes de narcotráfico, consolidando la posición de la Dominicana como referente en la lucha contra el tráfico de drogas.