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Receta de muffins de queso, rápida y fácil

El aroma cálido que invade la cocina anticipa una merienda distinta y fácil de preparar. Una opción ideal para quienes buscan algo casero, simple y con un toque irresistible, perfecta para compartir en cualquier momento del día

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Primer plano de nueve muffins de queso dorados sobre una tabla de madera, uno partido mostrando su relleno de queso, con romero fresco y queso cheddar rallado al frente.
Harina, huevos, leche y mucho queso: pocos ingredientes y un resultado que conquista a primera vista. Así son estos muffins de queso, ideales para servir en reuniones, acompañar el mate o resolver la vianda escolar de manera simple y deliciosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bocado tibio, suave y sabroso puede convertir una pausa en el día en un verdadero placer. Preparar algo simple y lleno de sabor suele ser la mejor excusa para juntarse, improvisar un encuentro o sumar un toque especial a la mesa.

En Argentina, los muffins de queso suelen aparecer como solución práctica para el mate, la vianda escolar o un brunch improvisado. Se preparan en minutos, no requieren batidora y admiten variaciones según el tipo de queso que tengas en la heladera.

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Receta de muffins de queso

Los muffins de queso son pancitos individuales, húmedos y esponjosos, con mucho sabor a queso fundido y una corteza levemente crocante. Se preparan mezclando ingredientes secos y húmedos en dos pasos y se cocinan en moldes para muffins.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 2 huevos
  • 150 ml de leche
  • 80 ml de aceite de girasol
  • 120 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata, pategrás o mozzarella)
  • 2 cucharadas de queso rallado tipo parmesano (opcional, para más sabor)
  • Pimienta negra a gusto
Vista cenital de muffins de queso horneados en un cesto, rodeados de ingredientes como harina, queso rallado, huevos, leche y mantequilla, sobre una tabla de madera.
Estos muffins de queso, típicos de la cocina argentina, combinan la practicidad de una receta rápida con el sabor inconfundible del queso rallado y el toque justo de pimienta negra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins de queso, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C (moderado). Colocar pirotines en los moldes para muffins o enmantecar cada espacio.
  2. En un bol grande, mezclar la harina, el polvo para hornear, la sal y el queso rallado.
  3. En otro bol, batir suavemente los huevos, la leche y el aceite.
  4. Unir ambos preparados, mezclando solo hasta integrar (no sobrebatir, la masa puede quedar algo grumosa).
  5. Distribuir la mezcla en los moldes, llenando hasta 2/3 de su capacidad.
  6. Espolvorear con el queso parmesano extra y un poco de pimienta negra.
  7. Hornear 20 minutos o hasta que estén dorados y al pinchar con un palillo, salga limpio.
  8. Retirar, dejar enfriar 5 minutos y desmoldar.

Consejos técnicos: No sobrebatir la mezcla para que los muffins queden esponjosos. El horno debe estar bien caliente al momento de ingresar la bandeja. Si usás quesos de pasta blanda, escurrí el exceso de líquido.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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