Remozamiento escolar en Guatemala: el 70 % de las escuelas públicas ya fueron intervenidas desde 2024

Una escuela con modernas instalaciones, pintada en tonos azules, representa el compromiso del Ministerio de Educación con la mejora de la infraestructura educativa en la región. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Guatemala destinará 750 millones de quetzales al remozamiento de escuelas públicas en 2026, dentro de un plan que, desde 2024, ha intervenido el 70.6 % de los 35,922 establecimientos del sistema educativo oficial del país, equivalente a 25,378 centros educativos que benefician a cerca de dos millones de estudiantes.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ejecuta el programa en tres fases durante este año. La primera ya está en marcha y concluirá en mayo; la segunda arrancará en junio y la tercera en septiembre. Para financiar la fase inicial, la cartera transfirió en marzo 300 millones de quetzales a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), que tienen a su cargo la priorización de los planteles con mayores necesidades.

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El plan tiene antecedentes que ilustran la escala del esfuerzo. Al cierre de 2024, el Mineduc calificó de histórico el remozamiento de 11,000 escuelas en 11 meses. En 2025, se sumaron 6,692 centros adicionales, con lo que la inversión acumulada en esos dos años superó los 1,500 millones de quetzales, según datos de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo duplicó en ese período los resultados de la administración anterior, que intervino 9.308 planteles en cuatro años con un gasto total de 609 millones de quetzales.

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Las reparaciones se concentraron en daños que agrava la temporada de lluvias

Las intervenciones incluyen techos, muros, baños, pisos, drenajes e instalaciones de agua potable, y tienen carácter preventivo y correctivo. El Mineduc precisó que estas acciones no cubren capital fijo, por lo que obras como la construcción de drenajes o cocinas se coordinan con las municipalidades.

Foto de archivo para ilustrar el remozamiento de establecimientos públicos en Guatemala. (Ministerio de Educación )

El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, señaló que el programa logró reducir de forma perceptible los problemas que la temporada de lluvias provoca en la infraestructura escolar. “En 2026 se registra una disminución en la cantidad de escuelas con afectaciones por las lluvias, en comparación con 2024, cuando se suspendieron clases en algunos sectores a causa de los riesgos”, afirmó el funcionario, según información publicada por el Diario de Centro América.

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La magnitud del reto que enfrenta el programa se refleja en un diagnóstico del propio Mineduc de 2024: 21.651 centros educativos carecían de drenajes; 8,587 no contaban con energía eléctrica; 5,386 no tenían abastecimiento de agua, y 28.842 operaban sin cocina.

Esas cifras dimensionan las carencias estructurales que el remozamiento preventivo no puede resolver por sí solo.

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La relevancia del plan también se entiende a la luz del impacto que las lluvias han tenido en la infraestructura escolar en años recientes. Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la temporada de 2025 dejó 25 centros educativos afectados, dentro de un balance que incluyó 1,445 emergencias atendidas entre el 19 de abril y el 17 de septiembre, 40 personas fallecidas y daños en 565 tramos carreteros y 26 puentes.

Los departamentos con más rezago concentran la mayor parte de las obras

Según el Diario de Centro América, los departamentos con más intervenciones son Huehuetenango, Guatemala, Quiché, Alta Verapaz y San Marcos.

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Estas zonas concentran parte importante de la matrícula en comunidades rurales y apartadas, donde la mejora de la infraestructura escolar se vincula con esfuerzos más amplios para reducir el abandono y fortalecer la permanencia de la niñez en el sistema educativo.

El programa opera con un presupuesto estándar de 75,000 quetzales por centro educativo, cifra que el Mineduc proyecta para sostener una meta de 10.000 intervenciones anuales. Cabrera informó que la meta fue superada: al cierre de 2025, el gobierno contabilizaba 21,700 escuelas mejoradas, por encima del objetivo previsto. Para 2026, la cartera proyecta intervenir hasta 10,000 planteles adicionales.

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Un sistema preventivo de vigilancia escolar complementa el plan de remozamiento. Los supervisores tienen la función de detectar centros con antecedentes de inundaciones o daños por lluvias intensas, lo que permite planificar con anticipación las acciones necesarias antes de que inicie cada temporada.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, impulsó además un portal web —www.remozamientos.mineduc.gob.gt— que permite a la ciudadanía consultar en tiempo real el avance de cada proyecto y el uso de los recursos asignados.

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