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De la cocina al guardarropa: la tendencia de vestir ropa hecha con repasadores y trapos reciclados

La moda reciclada irrumpe con prendas originales creadas a partir de textiles domésticos. El fenómeno suma seguidores, polémica y cruza fronteras desde un local en Palermo

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La tendencia de moda reciclada transforma repasadores y trapos domésticos en prendas originales y disruptivas en Argentina

En una entrevista, Mariano Contreras, creador de Trapo, puso en primer plano su visión disruptiva al transformar textiles cotidianos como repasadores y rejillas en prendas originales, revelando en Infobae a la Tarde cómo su propuesta artística desafía los límites de la moda y genera interacción social.

Durante su paso por el estudio, Contreras mostró el icónico saco hecho a partir de un “exrepasador” y detalló: “No necesariamente tiene que ver con reciclar. Es más que nada con diseñar, innovar y bueno, darle un nuevo uso a un trapo de piso, una rejilla, una cosa así, que no está en el ambiente de la moda”.

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La moda hecha de trapos y el fenómeno viral en redes sociales

“Subí la primera chomba hecha con el trapo clásico de cocina a redes y explotó, se hizo viral, me la pidieron”, recordó Contreras sobre el inicio de su fenómeno. Aclaró que su proceso no busca exclusivamente el reciclaje sino la innovación en el diseño: “Quiero hacer algo distinto, disruptivo. Por eso lo hago con repasadores, con rejillas. He hecho vestidos de novia con rejillas, cosas más locas, por decirlo de alguna forma”.

Al abordar las motivaciones detrás de la elección de materiales, Contreras fue contundente: “Para mí es arte 100 %, es diseño, es innovación, es ganas de hacer algo distinto, querer crear, querer jugar con la tela y dejar de hacer que todo sea lana de merino y materiales superfinos. Me pongo esto de trapo y tengo la misma onda que tenés vos”.

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(Infobae en Vivo)
Mariano Contreras, creador de Trapo, impulsa la innovación en diseño al convertir textiles cotidianos en ropa de autor (Infobae en Vivo)

Las reacciones no tardaron en llegar. “Me tiran a matar, olvidate”, confesó el diseñador sobre la recepción en redes sociales y medios. “Me han pegado de todos lados. Ridículo, vago, ¿qué estás haciendo?, demente. Ayer leí una nota de una señora que tres páginas dándome duro, duro. Pero increíblemente las personas que más me compran son mujeres adultas de arriba de 60 años”.

El impacto social de la prenda: de Palermo a las pasarelas

Contreras abrió un local en Palermo y allí descubrió que su público principal no era el que había anticipado: “Yo apuntaba más a los jóvenes y después mi cliente más potencial es una mujer de 60 años que se quiere vestir distinto, disruptiva, que va a un evento”.

Analizó, además, los códigos de la moda local: “La moda argentina es como siempre lo mismo. Estamos todos con el blanco, el negro, alguna cosita así. Pero yo me pongo esto y la gente venía caminando por la calle y me miraban como diciendo: ah, okey, sos vos”.

Sobre el efecto de sus diseños en la vida diaria, remarcó: “Te incide en el estado de ánimo y la gente se te acerca y te mira y te toca. Entrás a un evento con ropa de trapo y la gente dice: este está contento, este está en la buena. Inicia conversaciones. Es como que es más social”.

(Infobae en Vivo)
La ropa hecha de trapos de cocina genera impacto social al fomentar el diálogo y la originalidad en eventos y la vida diaria (Infobae en Vivo)

La viralización de su propuesta también estuvo teñida por la coyuntura económica: “Esto se hizo muy viral porque dijeron carne de burro y ropa de repasador. La militancia de la crisis. Pero no va por ahí. Va por la innovación, va por el diseño. No es que la miseria llegó a la Argentina y está, ah, va de Palermo. No lo estás viendo”.

En cuanto a la producción, Contreras precisó: “Las telas las compro en Once porque es donde habita el repasador y la rejilla. Hago con mi profesora un curso de corte y confección y las telas y los sacos los confecciono yo. Juego con los repasadores, voy sacando productos y a eso me dedico ahora”.

Marca, relato y masculinidad: el desafío de la moda argentina

El diseñador, que antes fue productor de cine y vivió en Choele-choel, Río Negro, explicó cómo cambió de rubro y qué lo motiva a seguir: “Me fui a vivir a la Patagonia, vivo en Choele-choel y ahí todo el mundo duerme la siesta. Yo no puedo, soy porteño. Entonces busqué algo para hacer y quise coser. Luché contra mi profesora porque era el único hombre. Son todas señoras que iban a corte y confección y dije: ‘No, por favor, atendeme, coso esto’. Así empecé y funcionó”.

Al analizar la crisis textil, fue tajante: “Está en caída en picada. No podemos competir contra Shein y las marcas de China. Es imposible. Pero como la tela es muy barata, compro por kilo. El rollo pesa 50 kilos. Dame el rollo”.

(Infobae en Vivo)
El fenómeno de Trapo demuestra que mujeres mayores de 60 años lideran la demanda por moda disruptiva y única (Infobae en Vivo)

La discusión se extendió al concepto de lujo y relato en moda. Paula Guardia Bourdin citó a la autora Kate Nelson Best: “La moda es moda porque es relato, es indistinguible e inseparable la moda como indumento de la moda como relato”. Contreras sumó: “Es pertenecer. Es poder pagarlo y es que te vean con el LV. Es eso, es decís: ‘Ah, llegué, tengo la zapatilla, tengo el…’. Es la marca, la impronta”.

Consultado sobre la vestimenta masculina, no dudó: “100%. El hombre argentino es de negro, punto. Jean y remera negra, un jean”. A modo de consejo, sugirió: “Necesitamos más ser originales y sentirnos más libres nosotros”.

El recorrido de Contreras ya llegó a Italia: “Nos convocaron de Italia a hacer un desfile en Milán. Nos dieron un premio a la innovación”. Su aspiración: “Me gustaría vestir a De Paul. Es como el ícono de la marca, todavía no nos descubrimos”.

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