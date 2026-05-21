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La reacción de Alex Caniggia tras el ingreso de su hermana Charlotte a Gran Hermano: “Rompelos a esos barats”

El mediático compartió el clip de la presentación de su ser querido en Instagram, la impulsó con su estilo cargado de humor y frases propias, y dejó en claro su entusiasmo por verla nuevamente en pantalla

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La mediática fue la primera en ser anunciada por Santiago del Moro (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Este miércoles, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) celebró una de sus galas más esperadas: el repechaje. Durante esta instancia, la casa abrió sus puertas a nuevas personalidades y permitió el regreso de ex participantes, en una dinámica que buscó renovar la competencia y sumar interés entre los seguidores del ciclo. En ese contexto, la incorporación de Charlotte Caniggia se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, generando impacto tanto en los primeros competidores como en la audiencia que sigue el programa a través de las redes sociales.

El repechaje incluyó distintas modalidades de ingreso. Por un lado, el público eligió el regreso de Yipio y Lola, mientras que Brian Sarmiento y Andrea del Boca obtuvieron su lugar gracias al Golden Ticket, un beneficio especial que otorga el reality. Sin embargo, la llegada de Charlotte Caniggia se llevó gran parte de la atención. Su figura, asociada a otros realities y a su presencia mediática, despertó expectativas y, rápidamente, comenzó a captar el interés de los participantes y de los espectadores.

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La repercusión no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde el nombre de Charlotte se convirtió en tendencia. Entre las reacciones, sobresalió la de su hermano, Alex Caniggia, quien compartió en su cuenta de Instagram el video de presentación de Charlotte en la casa. Fiel a su estilo y utilizando su característico lenguaje, Alex alentó a su hermana con un mensaje cargado de humor y expresiones propias: “Sis rompeles bien el opi a esos barats 4 de copas con todo o nada”. Además, manifestó su entusiasmo ante el regreso televisivo de Charlotte: “Vamos la sis in the TV”.

Alex Caniggia banca a Charlotte y la celebra en redes tras su ingreso a Gran Hermano
Alex Caniggia banca a Charlotte y la celebra en redes tras su ingreso a Gran Hermano (Instagram)

La relación entre los hermanos Caniggia estuvo marcada por altibajos y distanciamientos que ellos mismos han hecho públicos en distintas ocasiones. Uno de los últimos roces se produjo entorno a la relación entre la influencer y Melody Luz, la madre de la hija de Alex. A pesar de estos episodios, el mediático dejó en evidencia que apoya a Charlotte en esta nueva etapa dentro del programa.

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Cabe recordar que meses atrás, Alex reveló que la producción de Telefe lo contactó para sumarse a Gran Hermano Generación Dorada, pero optó por rechazar la propuesta debido a desacuerdos económicos. Según contó en sus redes sociales, la oferta no cumplía con sus expectativas: “Me querían pagar bazofia. Estar ahí meses por lo que yo gano en un día”.

Ahora, desde afuera, Alex acompaña a Charlotte y utiliza sus redes para alentarla públicamente, consolidando así el apoyo familiar en medio de una de las etapas más activas y comentadas de la actual edición de Gran Hermano.

alex caniggia charlotte caniggia

La esperada noche del reality abrió con Santiago del Moro y sus ya habituales lentes oscuros. La convocatoria fue de tal magnitud que parte del publicó aguardó en los alrededores del estudio de Telefe para despedir a los jugadores que partirían hacia la casa más famosa.

El conductor estableció las normas desde el arranque. “Van a ir bajando los que no tengan los votos suficientes y paralelamente van a entrar los nuevos hasta que lleguemos a los últimos dos, ¿estamos?”, comenzó el presentador. Posteriormente, se lo comunicó a la casa y anunció el primer ingreso de la noche.

Charlotte Caniggia fue la primera nueva participante en ser anunciada. “Yo nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí me fui a vivir a Europa. Y a mí me gusta hacer de todo. Yo limpio, soy re de de mi hogar. Yo considero que soy un ángel. Yo soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”, anticipó la joven en su divertida y eufórica presentación.

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