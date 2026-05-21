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El titular de River Plate que estaba descartado y se ilusiona con poder jugar la final ante Belgrano

El mediocampista de River habló directamente con Coudet para pedirle un lugar en el once del domingo, aunque los plazos médicos lo dejan prácticamente afuera del partido en Córdoba

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formación river vs rosario central
Central vs River Foto: FOTOBAIRES Semifinal Torneo Apertura. Liga Profesional

Aníbal Moreno quiere jugar la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano pese al esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha que sufrió en la semifinal ante Rosario Central. La final se disputará este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El mediocampista de River Plate, de 27 años, habló directamente con el entrenador Eduardo Coudet y le pidió que lo tenga en cuenta hasta el último momento. Al volante le bajó el dolor y trabaja con el cuerpo de kinesiología para fortalecer la zona afectada, consciente de que forzar la recuperación implica el riesgo de agravar la lesión. Pese a ello, su cabeza está enfocada en estar presente en Córdoba.

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La lesión se produjo a los diez minutos del segundo tiempo del duelo ante el Canalla, cuando Moreno realizó un mal movimiento con su pierna derecha y debió abandonar el campo entre lágrimas. El parte médico confirmó un esguince grado 1, con una recuperación estimada en al menos tres semanas, lo que en principio lo dejaba fuera por el resto del semestre.

Aun así, el volante nacido en Catamarca —con 2.001 minutos repartidos en 23 partidos durante el semestre y apenas una ausencia, ante Carabobo en Venezuela— no acepta resignarse. Entrena de forma separada del grupo y confía en que los plazos médicos puedan acortarse, algo que la medicina no descarta dado que cada caso es único.

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Aníbal Moreno se ilusiona con recuperarse de su lesión y jugar la final ante Belgrano (@RiverPlate)
Aníbal Moreno se ilusiona con recuperarse de su lesión y jugar la final ante Belgrano (@RiverPlate)

La decisión final, con todo, estará en manos de Coudet. Cuando Marcos Acuña atravesó una situación similar, el técnico optó por no arriesgarlo hasta su recuperación total. Esa antecedente pesa, aunque la importancia del partido y el rol que Moreno cumple junto a Fausto Vera en el mediocampo abren una pequeña chance.

Si el cuerpo médico descarta su participación, el juvenil Lucas Silva aparece como el candidato más firme para ocupar el eje del mediocampo. La otra variante que maneja el cuerpo técnico es que Vera actúe como volante central y se sume un jugador de características distintas para completar la línea media.

Moreno no será el único ausente de peso. River también perderá a Gonzalo Montiel, con un desgarro en el cuádriceps izquierdo; a Sebastián Driussi, que sufre un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha; y a Matías Viña, quien se desgarró el aductor derecho en el entrenamiento posterior a la semifinal. Los diez jugadores restantes del once titular están confirmados: Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Acuña, Vera, Tomás Galván, Joaquín Freitas, Juan Cruz Meza y Facundo Colidio.

River y Belgrano se enfrentarán este domingo 24 de mayo a las 13:30 en el Kempes. El partido, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, se transmitirá por ESPN Premium y TNT Sports.

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