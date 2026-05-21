Un tribunal impone pena máxima a esposos por muerte violenta de una anciana en El Salvador

El fallo del Tribunal revela una secuencia de violencia y abandono. Un vínculo adoptivo convertido en drama, acusaciones directas y una investigación llena de matices aún sin respuesta (Ilustración Infobae)

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Raquel Cabezas Valdés y Juan Carlos Ramírez Rodríguez por el homicidio agravado de Aida Valdés Montano, una mujer de 70 años, tras una agresión que le causó la muerte.

Según información brindada por el portal de Centros Judiciales de El Salvador, los hechos acreditados en juicio, la víctima recibió patadas y golpes en el cuerpo por parte de su hija adoptiva y su yerno, identificados como los autores directos del crimen en el fallo del tribunal.

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El ataque ocurrió el 9 de mayo de 2024 dentro de la vivienda de Valdés Montano, en los condominios Montecristo del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, donde convivía con los dos condenados.

De acuerdo con las investigaciones, ambos regresaron al inmueble luego de consumir bebidas alcohólicas en otro lugar, discutieron y la mujer murió a causa de los golpes.

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Tras la agresión, los imputados salieron de la casa para seguir consumiendo alcohol y, al volver, Cabezas Valdés avisó a las autoridades que encontró a su madre desangrada en la habitación.

La autoridad judicial relató en audiencia que los condenados estuvieron fuera ingiriendo alcohol, reingresaron a la casa y ocurrió la fatal discusión que culminó en un desenlace irreparable (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

Casos recientes de agresiones a adultos mayores

Centros Judiciales de El Salvador informó que el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó la instrucción formal con detención provisional para Víctor Alfonso G. R., de 33 años, acusado de feminicidio agravado imperfecto o tentado contra una mujer de 77 años, quien sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida.

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De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, la víctima presentó un trauma de cráneo con riesgo vital por su condición de adulta mayor. El tiempo de sanación estimado es de 30 días desde la fecha del ataque.

Según Centros Judiciales de El Salvador, los hechos ocurrieron el 2 de abril de 2026 en la lotificación Jardín, del cantón Cantarrana, en Santa Ana Centro.

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La mujer conoció al imputado ese mismo día por medio de una amiga en común y, tras una propuesta de relaciones sexuales, ante la negativa de la víctima, el hombre habría ejercido violencia física y le causó lesiones de gravedad. La mujer fue trasladada al Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, donde recibió atención médica, según la misma fuente.

Normativa de protección y prevención de la violencia

La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor establece que en El Salvador se considera adulta mayor a toda persona desde los 60 años y fija como objetivo garantizar su protección integral, al tiempo que busca fortalecer la integración de la familia, según el texto legal.

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La violencia familiar salió a la luz tras una noche de alcohol en Soyapango, donde una mujer de la tercera edad perdió la vida en su propia casa/(Centros Judiciales El Salvador)

La norma también define desde el inicio quién asume la primera obligación de cuidado: la familia tiene la responsabilidad primaria de atender a las personas adultas mayores, mientras que el Estado debe brindar apoyo a través de las instancias respectivas, de acuerdo con la ley.

El texto legal enumera 15 derechos fundamentales para las personas adultas mayores. El primero es no ser discriminadas por edad, sexo o cualquier otra condición, y el segundo, recibir atención adecuada para el goce y ejercicio de sus derechos.

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La ley añade derechos vinculados a las condiciones materiales de vida: alimentación, transporte y vivienda adecuada. También reconoce el derecho a vivir junto a su familia con dignidad, en un entorno que satisfaga sus necesidades y les proporcione tranquilidad.