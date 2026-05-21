Sociedad

Alerta en Bernal: vecinos denuncian que dos pitbulls sueltos atacan mascotas y personas en el medio de la calle

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los dos canes sueltos sobre la vereda. Un transeúnte evitó que el ataque a su perro terminara en tragedia. Los dueños de los animales no fueron hallados pese a la presencia policial en el lugar

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los dos canes sueltos sobre la vereda. Un transeúnte evitó que el ataque a un perro de menor porte terminara en tragedia. Los dueños de los animales no fueron hallados pese a la presencia policial en el lugar

Dos perros de raza pitbull mantienen en alerta a los vecinos del barrio de Bernal, en el partido de Quilmes, luego de que los animales fueran vistos sueltos por la vía pública y atacaran a otras mascotas. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y trascendió a través de denuncias de los residentes de la zona, que advierten que la situación se repite sin que los dueños tomen medidas.

Las imágenes, captadas a las 9:20 de la mañana del miércoles 20 de mayo por cámaras de seguridad privadas, muestran a los dos canes sueltos sobre la vereda de la calle De Pinedo, entre Ayacucho y Chacabuco.

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En el video, que fue aportado por los propios vecinos, se ve el momento en que los pitbulls se disponen a atacar a un perro de menor porte. Una persona que pasaba por el lugar intervino a tiempo y logró rescatar al animal.

El ataque al perro salchicha fue uno de los episodios más recientes. Según reconstruyó la periodista Ana Ortiz en una cobertura realizada para El Trece, “atacaron a un perrito salchicha a la vuelta de donde estamos nosotros y una chica justo se animó para ayudarlo y los pateó como para poder separarlos y que no sigan agrediendo al perrito salchicha que estaba ahí mismo”.

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los dos canes sueltos sobre la vereda. Un transeúnte evitó que el ataque a un perro de menor porte terminara en tragedia. Los dueños de los animales no fueron hallados pese a la presencia policial en el lugar

Los vecinos de la zona señalaron que los propietarios de los animales no residen de forma permanente en el domicilio ubicado sobre esa calle.

Según los testimonios recogidos, la familia dueña de los perros vive en otro lugar y solo concurre al inmueble de manera esporádica, por lo que los canes permanecen solos durante horas y, según los residentes del barrio, posiblemente sin alimentación.

“Según el testimonio de algunos vecinos que tienen miedo de hablar porque vienen denunciando y nadie viene a frenar esta situación”, describió Ortiz desde el lugar. La corresponsal también advirtió que la zona es de tránsito habitual de niños, dado que una escuela se encuentra a pocos metros del domicilio en cuestión.

Ante una llamada al 911, un móvil policial se hizo presente en el lugar, aunque según informó Bernal TV, los efectivos no lograron dar con los dueños de los animales. Los perros continuaban en la zona al momento de la cobertura, sin que sus propietarios tomaran intervención.

Tragedia en Cosquín: murió una nena de 4 años que fue atacada por un perro

Una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro en Cosquín
Las autoridades de Cosquín investigan si el perro que atacó a la menor era mascota de la familia afectada

Una tragedia sacudió a Cosquín, en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, luego del fallecimiento de una niña de 4 años a raíz del ataque de un perro de raza mestiza. El episodio ocurrió este miércoles pasado y provocó una fuerte conmoción entre vecinos y autoridades.

Según información confirmada por la Policía, el animal atacó a la menor y le provocó heridas graves, especialmente en la zona del cuello. El ataque se registró en un predio próximo a la vivienda de la víctima, frente al cementerio local. Hasta el momento, no se logró determinar si el perro era propiedad de la familia.

Por la tarde, tras la realización de la autopsia, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que la causa de la muerte fue “shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda”. Además, detectaron 14 lesiones profundas tanto en el cuello como en la cabeza, y 18 heridas superficiales.

La emergencia se desató al mediodía, cuando los servicios de asistencia arribaron al lugar en cuestión de minutos. Personal policial, bomberos y la Guardia Local desplegaron un intenso operativo para intentar salvar la vida de la pequeña, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos, indicó La Voz.

El entorno familiar de la víctima permanece bajo asistencia de los equipos de emergencia y en estado de shock.

El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien coordina las tareas investigativas junto al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla y bomberos.

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