Dolor en el mundo del deporte: a los 41 años, murió Kyle Busch, bicampeón de la NASCAR e ídolo del automovilismo

Kyle Busch falleció este jueves (Jerome Miron-Imagn Images)

El piloto Kyle Busch murió este jueves a los 41 años, según un comunicado conjunto difundido por la familia Busch, Richard Childress Racing y NASCAR. El bicampeón de la Cup Series había sido hospitalizado en las primeras horas de la jornada.

Para reemplazarlo, Austin Hill fue designado para conducir el auto número ocho este fin de semana en la Coca-Cola 600, de acuerdo con el mismo comunicado.

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Busch acumuló 234 victorias combinadas en las tres divisiones nacionales de NASCAR, la mayor cantidad en la historia del deporte, y sumó la última el viernes pasado en la carrera de la Truck Series en Dover Motor Speedway. En la Cup Series consiguió 63 triunfos y los campeonatos de 2015 y 2019.

En la declaración oficial, NASCAR afirmó: “Toda la familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Kyle Busch. Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez por generación”.

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Busch estaba casado con Samantha desde la víspera de Año Nuevo de 2010 y era padre de dos hijos: Brexton, de 11 años, y Lennix, de cuatro. Era el hermano menor de Kurt Busch, campeón de la Cup Series en 2004 e incorporado recientemente al Salón de la Fama.

El comunicado de la NASCAR sobre el fallecimiento de Kyle Busch

El COMUNICADO DE LA NASCAR:

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“Toda la familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Kyle Busch. Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, apasionado, increíblemente talentoso y se preocupaba profundamente por este deporte y por los aficionados. A lo largo de una carrera de más de dos décadas, Kyle estableció récords de victorias en las series nacionales, ganó campeonatos en el nivel más alto de NASCAR y ayudó a formar a la próxima generación de pilotos como propietario en la Truck Series”.

“Su agudo sentido del humor y su espíritu competitivo generaron una conexión emocional muy fuerte con aficionados de todas las edades, creando la orgullosa y leal ‘Rowdy Nation’. Nuestros pensamientos están con Samantha, Brexton y Lennix, con los padres de Kyle y Samantha, con Kurt y con toda la familia Busch, con Richard y Judy Childress, con todos en Richard Childress Racing, sus compañeros de equipo, amigos y aficionados. NASCAR perdió hoy a uno de los gigantes del deporte, demasiado pronto. Durante este momento extremadamente difícil, pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia y que continúen teniéndolos presentes en sus pensamientos y oraciones. Se compartirán más actualizaciones cuando sea apropiado”.

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