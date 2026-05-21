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Receta de albóndigas con salsa y arroz, rápida y fácil

Una alternativa casera y rendidora, para resolver cualquier comida con ingredientes accesibles

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Albóndigas en salsa de tomate con queso y albahaca, servidas sobre arroz blanco en un tazón. Una albóndiga está cortada mostrando su interior de carne.
La receta propone un plato casero, fácil y apto para días frescos y reuniones familiares en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma que se escapa de la cocina cuando hay albóndigas con salsa y arroz suele asociarse a comidas hogareñas y reuniones alrededor de la mesa. Se trata de un plato que convoca a la familia, resulta apropiado para días frescos y se apoya en una idea directa: con pocos ingredientes puede resolverse una comida completa. El perfume de la carne, el tomate y el arroz recién hecho remite a sobremesas largas y a la cocina cotidiana.

En Argentina, las albóndigas con salsa y arroz suelen prepararse los domingos o en encuentros familiares, cuando se busca una opción rendidora, fácil de organizar y de sabor conocido. No exige técnicas complejas: alcanza con elegir carne picada con algo de grasa para evitar una textura seca, sumar condimentos básicos y disponer de una salsa lista para cocinar las bolitas sin apuro. El arroz blanco equilibra el plato y ayuda a estirar porciones.

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Cada hogar suele tener su variante. En algunas versiones se incorpora ajo a la mezcla; en otras, perejil, un toque de mostaza o pan rallado para dar estructura. También hay preparaciones en las que las albóndigas se sellan antes de pasar a la salsa y otras en las que se cocinan directamente en el tomate para ahorrar tiempo y mantener una textura tierna. La base se mantiene: carne bien condimentada, salsa de tomate simple y un arroz suelto.

Además de su sabor, es una preparación que se adapta al ritmo cotidiano. Puede hacerse con anticipación, recalienta bien y suele mejorar al día siguiente, cuando la salsa toma más cuerpo y la carne se impregna de sabor. También funciona como plato “comodín” para almuerzo o cena, porque suele gustar a chicos y grandes y permite ajustar el nivel de condimentos según preferencias.

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Receta de albóndigas con salsa y arroz

Las albóndigas con salsa y arroz son bolitas de carne picada, condimentada y unidas con huevo, que se cocinan directamente en una salsa de tomate simple, acompañadas de arroz blanco. El resultado es un plato completo y muy práctico, ideal para resolver una comida sin complicaciones y con ingredientes accesibles.

Plato hondo con arroz blanco y albóndigas en salsa de tomate, decoradas con hojas de albahaca y orégano. Se ve una cuchara metálica en el borde derecho.
Las albóndigas de carne, cocidas en salsa de tomate, acompañadas de arroz blanco, resultan ideales para comidas completas y prácticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • ½ cebolla chica, finamente picada
  • 1 diente de ajo, picado
  • ⅓ taza de salsa ranchera (puede ser puré de tomate)
  • 1¼ taza de arroz blanco
  • Tomillo fresco al gusto
  • Sal al gusto
  • Agua, cantidad necesaria

Para las albóndigas:

  • 750 gr de carne de ternera picada
  • 2 tomates maduros, finamente picados
  • 2 cucharadas de cebolla picada
  • 1 clara de huevo
  • Sal y pimienta al gusto
  • 4 ramitas de tomillo

Cómo hacer albóndigas con salsa y arroz, paso a paso

  1. Rehogar la cebolla y el ajo en una olla grande con el aceite de oliva a fuego medio. Cuando estén tiernos, sumar la salsa ranchera, el arroz, tomillo, sal y suficiente agua. Llevar a hervor.
  2. Mientras tanto, mezclar la carne picada con los tomates, 2 cucharadas de cebolla, clara de huevo, tomillo, sal y pimienta. Formar bolitas chicas y reservar.
  3. Cuando el líquido de la olla esté hirviendo, agregar las albóndigas cuidadosamente. Bajar el fuego, tapar y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, hasta que la carne esté cocida y el arroz blando.
  4. Si se desea una salsa más cremosa, se puede agregar un chorrito de crema de leche al final.
  5. Servir caliente en platos hondos. No remover bruscamente durante la cocción para evitar que las albóndigas se desarmen.
  6. Controlar el nivel de agua: si es necesario, añadir más líquido durante la cocción para que el arroz no se seque ni se pegue.
Primer plano de un plato de albóndigas en salsa de tomate sobre arroz blanco, adornado con hojas de albahaca fresca, en un cuenco de cerámica.
Cada hogar argentino imprime su sello a la receta de albóndigas, añadiendo ingredientes como ajo, perejil o pan rallado para personalizar el plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 44 g
  • Proteínas: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente bien cerrado. En freezer: hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando un chorrito de agua o salsa extra si fuese necesario.

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