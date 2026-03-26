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Receta de origini japonés, rápido y fácil

Una opción diferente que transforma cualquier vianda en una experiencia simple y sabrosa

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onigiri japonés
El onigiri, tradicional bocado japonés, destaca por su practicidad y sabor en la cocina oriental y mundial (imagen ilustrativa Infobae)

La cocina japonesa ofrece una amplia variedad de bocados sencillos y sabrosos, y el onigiri es uno de los más representativos. Este clásico consiste en una bola o triángulo de arroz blanco cocido, compactado con las manos y, a veces, relleno con atún, salmón o umeboshi, una ciruela encurtida. Su forma práctica y su sabor delicado lo convirtieron en un infaltable tanto en la mesa cotidiana japonesa como en los menús internacionales.

El origen del bocado se remonta a tiempos antiguos en Japón, cuando era la opción elegida por viajeros y samuráis debido a su fácil transporte y conservación. Con el paso de los siglos, pasó de ser un recurso práctico para largos trayectos a consolidarse como una comida valorada y versátil, presente en tiendas de conveniencia, loncheras escolares y reuniones familiares en todo el país. Su historia refleja la capacidad de la gastronomía japonesa para unir tradición y simpleza en cada bocado.

En Argentina, el onigiri se integra de forma creciente en la dieta cotidiana y adopta rasgos de los gustos locales. Ya sea como alternativa ligera para el almuerzo, vianda de oficina o incorporación en una picada, su popularidad crece en hogares y restaurantes. La facilidad para prepararlo y la posibilidad de experimentar con distintos rellenos lo transforman en una opción atractiva para quienes buscan sabores nuevos sin resignar practicidad.

Receta de Onigiri Japonés Clásico

El onigiri admite una gran variedad de rellenos, desdeatún, salmón y pollo desmenuzado hasta umeboshi, sésamo o vegetales encurtidos. Habitualmente se presenta envuelto en una tira de alga nori, lo que facilita su manipulación y añade sabor. Es práctico, fresco y se prepara en minutos.

Primer plano de cinco onigiris con diferentes rellenos y toppings, como furikake rosa, huevas de salmón, nori, umeboshi y bonito seco, en una bandeja de madera.
La receta clásica de onigiri japonés admite variedad de rellenos como atún, salmón, pollo, sésamo y vegetales encurtidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz doble carolina (o tipo sushi)
  • 3 tazas de agua
  • 1 pizca de sal fina
  • 1 lata de atún al natural (opcional para relleno)
  • 2 cucharadas de mayonesa (opcional para relleno)
  • 2 hojas de alga nori (opcional)
  • Agua fría, cantidad necesaria (para humedecer las manos)

Cómo hacer onigiri japonés, paso a paso

  1. Lavar bien el arroz en un colador bajo el chorro hasta que el agua salga clara. Esto es clave para que el grano no quede gomoso.
  2. Colocar el arroz con las 3 tazas de agua en una olla, tapar, llevar a hervor, luego bajar el fuego y cocinar 15 minutos. Apagar y dejar reposar tapado 10 minutos más.
  3. Volcar el arroz tibio en una fuente y dejar que baje la temperatura a punto de manipular (no debe estar frío).
  4. Si se prefiere con relleno: mezclar el atún escurrido con mayonesa.
  5. Mojar las manos con agua fría y una pizca de sal para evitar que el arroz se pegue. Tomar una porción de arroz y, si se desea, poner 1 cucharadita del relleno en el centro.
  6. Formar un triángulo o bola compactando, pero sin aplastar demasiado.
  7. En caso de usar nori: cortar una tira y envolver la base del onigiri. Servir de inmediato o envolver en film.

Consejos claves:

  • El arroz debe estar tibio, nunca caliente ni frío para armar los onigiris.
  • No apretar demasiado para evitar hacerlos duros.
  • En caso de usar nori, ponerlo justo antes de comer para que quede crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 6 y 8 onigiris, dependiendo del tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 4 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva hasta 24 horas en heladera, bien envuelto en film. No se recomienda freezar por la textura del arroz.

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