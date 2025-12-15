Tendencias

Receta de bocaditos de muzzarella, rápida y fácil

Un clásico que une generaciones y paladares. Ingredientes simples, técnicas precisas y el arte de servirlos en el punto justo

La receta de bocaditos de
La receta de bocaditos de muzzarella ofrece una opción rápida y fácil para reuniones y picadas familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los bocaditos de muzzarella a la mesa suele transformar cualquier reunión en un momento especial. Se trata de una preparación ideal tanto para encuentros informales como para previas de una gran comida. Una bandeja repleta de estos bocaditos crujientes desaparece rápidamente entre grandes y chicos, consolidando su lugar como un clásico de la gastronomía local.

Inspirados en los tradicionales “mozzarella sticks” de la cocina estadounidense, los bocaditos de muzzarella se adaptaron al paladar argentino utilizando ingredientes frescos y un rebozado bien dorado. Es común encontrarlos en bares y pizzerías, donde se los sirve como parte de las típicas picadas.

Si bien admiten variantes, la versión más difundida es la de muzzarella pura, acompañada por distintas salsas, como mayonesa de ajo o dips de tomate.

Receta de bocaditos de muzzarella

La elaboración de bocaditos de muzzarella es sencilla y rápida. Para obtener el mejor resultado, se recomienda utilizar muzzarella fría, cortarla en cubos o bastones, y asegurarse de realizar un buen rebozado: primero por harina, luego huevo batido y finalmente por pan rallado (preferentemente panko, por su efecto extra crocante).

Para evitar que el queso se escape durante la fritura, suele ser útil repetir el rebozado (doble capa) y enfriar los bocaditos antes de cocinarlos.

Una vez preparados, los bocaditos se fríen en aceite caliente hasta que adquieren un dorado parejo y una textura crocante. Se recomienda servirlos inmediatamente para disfrutar el queso fundido y la cubierta crocante. Los acompañamientos más habituales son salsas de tomate, emulsiones de ajo o aderezos frescos.

Tiempo de preparación

La preparación completa de los bocaditos de muzzarella demanda aproximadamente 30 minutos:

  • Preparación de los ingredientes y corte de la muzzarella: 5 minutos
  • Armado y rebozado: 10 minutos
  • Enfriado en freezer: 10 minutos
  • Cocción (fritura): 5 minutos

Ingredientes

  • 300 g de muzzarella bien fría
  • 2 huevos
  • 1 taza de harina 0000
  • 2 tazas de pan rallado o panko
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite para freír (cantidad suficiente)
  • Opcional: orégano o perejil seco para aromatizar el pan rallado
Los bocaditos de muzzarella, inspirados
Los bocaditos de muzzarella, inspirados en los mozzarella sticks estadounidenses, se adaptan al paladar argentino con ingredientes frescos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bocaditos de muzzarella, paso a paso

  1. Cortar la muzzarella en cubos de 2 x 2 cm o en bastones, según preferencia.
  2. Salpimentar levemente la muzzarella.
  3. Pasar cada trozo primero por harina y cubrir bien toda la superficie.
  4. Batir los huevos y sumergir los bocaditos enharinados en el huevo, asegurando la cobertura total.
  5. Pasar los cubos por pan rallado o panko. Repetir el paso por huevo y pan rallado (doble rebozado), en caso de buscar un resultado más resistente.
  6. Disponer los bocaditos rebozados sobre una bandeja y llevar al freezer por al menos 10 minutos para asegurar que el queso no se derrita excesivamente durante la fritura.
  7. Calentar abundante aceite en una sartén profunda y, con el aceite caliente, freír los bocaditos en tandas hasta que estén dorados (aproximadamente 1 a 2 minutos).
  8. Retirar y escurrir sobre papel absorbente para eliminar el excedente de aceite.
  9. Servir de inmediato, solos o acompañados de la salsa elegida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con la cantidad indicada de ingredientes, se obtienen aproximadamente 20 bocaditos de muzzarella, lo que rinde entre 4 y 5 porciones como entrada o snack.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción (alrededor de 4 bocaditos) se estima el siguiente aporte nutricional:

  • Calorías: 285
  • Grasas: 17 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 1,2 g
  • Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bocaditos de muzzarella cocidos pueden conservarse en la heladera hasta por 2 días, en recipiente hermético. Si se desea conservarlos crudos, rebozados y sin freír, pueden congelarse hasta 1 mes y freírlos directamente al sacarlos del freezer.

