Los secretos de la rutina de Leonardo DiCaprio: así ajusta su entrenamiento y alimentación para cada película

Leonardo DiCaprio combina rutinas flexibles con decisiones conscientes para mantener su figura REUTERS/Carlos Barria

Leonardo DiCaprio se ha convertido en un símbolo no solo por sus películas. Su figura cuenta una historia de rutinas flexibles, decisiones conscientes y la presión de los grandes papeles de Hollywood.

Sus hábitos no siguen el manual estricto de los superhéroes, aunque, cuando el guion lo requiere, el actor deja de lado la comodidad para someterse a exigentes transformaciones físicas.

Este contraste entre la vida cotidiana y los desafíos profesionales de uno de los intérpretes más influyentes de la industria revela una faceta poco contada: la de un hombre que alterna entre la indulgencia y la disciplina según las demandas de la pantalla.

El protagonista de éxitos como “El lobo de Wall Street” transitó distintas etapas físicas a lo largo de su carrera. Su estatura alcanza los 1,83 metros y su peso actualmente ronda los 82 kilos.

El actor se siente mucho más cómodo sin hacer dieta, una preferencia que lo aleja de los regímenes estrictos habituales en la industria. Fuera de los preparativos para alguna película, el actor disfruta de la comida rápida y los postres, sin demasiadas restricciones.

DiCaprio no sigue los estrictos regímenes físicos habituales entre los superhéroes de Marvel REUTERS/Mike Blake/Archivo

Preparaciones extremas para roles exigentes

Aunque la normalidad del célebre actor de Una batalla tras otra es la moderación y la actividad física básica, su historial revela momentos de disciplina intensa cuando el guion lo exige. Según contó a The Telegraph, para escenas que requerían un físico muy delgado, el actor “seguía una dieta estricta y se embarcaba en un régimen de entrenamiento riguroso... cuando se lo proponía, siempre lo lograba”.

Las transformaciones físicas de DiCaprio se evidenciaron en títulos como Titanic y The Departed, donde el actor lució una figura más esbelta y tonificada. Para estos procesos, además de que el actor era más joven, se sometía a rutinas de entrenamiento de hasta 90 minutos diarios, seis días a la semana, bajo la supervisión de su entrenador personal, Gregory Joujon Roche. Estas sesiones combinaban fuerza, intervalos, cardio, yoga y artes marciales para lograr un estado físico integral y adaptable a los diferentes papeles.

El actor alterna entre comodidad y disciplina según las demandas de cada proyecto cinematográfico REUTERS/Daniel Cole

Rutinas de entrenamiento: del peso corporal al circuito militar

En etapas de mayor exigencia, DiCaprio ha seguido rutinas de peso corporal que remiten a la disciplina de los entrenamientos en prisión o al estilo militar. Estas rutinas incluyen:

Flexiones: 125 repeticiones (5 series de 25)

Sentadillas: 125 repeticiones (5 series de 25)

Fondos de tríceps: 100 repeticiones (5 series de 20)

Dominadas: 50 repeticiones (5 series de 10)

Burpees: 50 repeticiones (5 series de 10)

Para sumar variedad y exigencia, el actor puede incorporar circuitos funcionales que combinan ejercicios como carreras de 400 o 800 metros con kettlebell swings, clean and jerks, box jumps y wall balls. También se incluyen rutinas cronometradas y desafíos de repeticiones, similares a los entrenamientos de CrossFit, además de HIIT en cinta y bicicleta, alternando un minuto a máxima intensidad con uno de recuperación.

Estas rutinas pueden ejecutarse tres o más veces por semana, y se complementan con circuitos de alta intensidad al estilo CrossFit. En términos de entrenamiento, está aparentemente realizando cientos de flexiones al día, en un entrenamiento de inspiración militar, reflejando el nivel de esfuerzo que puede alcanzar en algunas etapas.

DiCaprio ha atravesado distintas etapas físicas a lo largo de su carrera (Créditos: Warner Bros.)

Cardio, yoga y artes marciales: un enfoque integral

El entrenamiento del intérprete no se limita a la fuerza o la resistencia. En sus fases de preparación, el actor incluye cardio de alta intensidad (HIIT), sesiones en cinta de correr o bicicleta y prácticas de yoga y artes marciales.

Su entrenador personal, diseña rutinas que mezclan esas disciplinas en una misma semana. Esta diversidad le permite a DiCaprio trabajar todas las capacidades del cuerpo y adaptar el entrenamiento a las demandas concretas de cada proyecto. Así, en una sola semana puede alternar circuitos funcionales, sesiones de yoga y prácticas de artes marciales, además de ejercicios clásicos de fuerza y cardio.

Estas disciplinas amplían la capacidad física y mental del intérprete, permitiéndole adaptarse a las exigencias de cada papel.

Dieta: entre el placer y las restricciones

La alimentación del actor oscila entre el disfrute y la restricción, según el momento profesional. Cuando se acerca un rodaje exigente, el actor ha tenido que dejar las pastas y los postres, e incluso su vaporizador de confianza, sacrificando placeres cotidianos para alcanzar la forma requerida. Durante sus periodos de mayor libertad, la dieta de DiCaprio no sigue reglas estrictas.

La flexibilidad es la constante en la vida física de Leonardo DiCaprio. El actor prioriza la actividad cotidiana y el movimiento al aire libre, una decisión que le permite conservar una figura saludable sin someterse a rutinas extremas de manera permanente.