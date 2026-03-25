Cómo mejorar la fuerza de agarre y prevenir molestias en manos y muñecas

Los ejercicios regulares y adaptados contribuyen a conservar la funcionalidad y reducir riesgos en personas de todas las edades, según especialistas en terapia ocupacional y evidencias clínicas recientes que destacan la importancia para la calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fortaleza de manos y muñecas cobra relevancia para la autonomía y la calidad de vida de personas de todas las edades. Desde abrir frascos hasta cargar bolsas, teclear o usar herramientas, la fuerza de agarre sostiene actividades diarias y laborales. La debilidad impacta en la funcionalidad, limita la independencia y genera molestias o lesiones, especialmente en quienes pasan muchas horas frente a una computadora o ejecutaron movimientos repetidos en trabajos manuales.

De acuerdo con la terapeuta ocupacional Samantha Zaykoski, del sitio de atención médica de Estados Unidos, Banner Health, “la fuerza de las manos y de agarre es un biomarcador importante. Es un indicador de la salud general, el riesgo de lesiones, la salud inmunitaria y la salud mental”, señaló. Investigaciones médicas, asociaron una menor fuerza de agarre con mayor riesgo de enfermedades crónicas, como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y diabetes, así como con una mayor probabilidad de mortalidad por cualquier causa.

Por su parte, la pérdida de fuerza en manos y muñecas tiene múltiples causas: envejecimiento, desuso, sobreuso, lesiones o enfermedades como artritis, síndrome del túnel carpiano o diabetes. La especialista puntualizó que “si estás perdiendo fuerza en las manos, es probable que la estés perdiendo en todo el cuerpo”. El desuso, la repetición de movimientos y la presencia de condiciones médicas o ciertos medicamentos aceleran el deterioro de la fuerza y la destreza manual.

Beneficios de fortalecer manos y muñecas

Especialistas en rehabilitación advierten que la debilidad en manos y muñecas puede relacionarse con cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y diabetes, resaltando su valor como indicador de la salud general en diversos grupos poblacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el fortalecimiento de manos y muñecas previene lesiones frecuentes como el síndrome del túnel carpiano, el codo de tenista y los esguinces. A su vez, facilitó el desempeño de tareas como vestirse, cocinar, usar tijeras o abrir grifos. En deportistas, músicos, adultos mayores y trabajadores manuales, mantener la fuerza de agarre permitió la autonomía y el rendimiento físico.

A criterio de equipos de terapia ocupacional del sistema hospitalario estadounidense, unas muñecas fuertes ayudan a posicionar las manos correctamente para la actividad. El entrenamiento específico en la zona sostuvo el peso, estabilizó la mano y facilitó el control de objetos, aportando seguridad en actividades domésticas, laborales y recreativas. La fuerza de agarre también mejora la destreza, la precisión y la resistencia en tareas como tocar instrumentos musicales, practicar deportes de raqueta o realizar tareas manuales.

En base a la evidencia científica, el fortalecimiento regular de manos y muñecas permite preservar la independencia funcional en el tiempo. Mantener el agarre fuerte ayuda a conservar la movilidad, evita limitaciones por envejecimiento o enfermedades crónicas y reduce la incidencia de lesiones ligamentosas y articulares. El trabajo preventivo resulta determinante para la salud y la calidad de vida.

Rutinas que incluyen pelotas antiestrés y bandas elásticas contribuyen a fortalecer ligamentos y articulaciones, lo que permite disminuir molestias frecuentes y proteger la funcionalidad manual en actividades cotidianas y laborales. (Crédito: Freepik)

Ejercicios recomendados y pautas prácticas

Para comenzar, los ejercicios mencionados deben adaptarse al nivel de fuerza individual y practicarse dos o tres veces por semana, con al menos un día de pausa entre sesiones. La especialista recomienda rutinas progresivas, comenzando con movimientos sencillos y aumentando la intensidad de modo gradual para evitar lesiones. Entre las alternativas más sencillas se destan:

Apretar una pelota antiestrés durante cinco segundos . Relajar la mano y repetir de diez a quince veces con cada mano.

Flexiones de muñeca con mancuernas. Apoyar el antebrazo en una mesa y elevar el peso hacia el hombro, haciendo pausa en la parte superior del movimiento.

Extensiones de dedos con banda elástica. Separar los dedos y mantener la posición antes de volver al inicio, favoreciendo la destreza y la fuerza digital.

Ejercicios de rango de movimiento. Realizar círculos con las muñecas y estirar los dedos, lo que mejoró la flexibilidad y redujo la rigidez.

Asimismo, indicó que el fortalecimiento de manos y muñecas debe adecuarse al nivel individual.

Prevención de lesiones y señales de alerta

En la misma línea, la constancia y la técnica correcta resultan indispensables para obtener beneficios y disminuir riesgos. Los profesionales de terapia ocupacional del sistema Banner Health sugieren evitar la sobrecarga articular, alternar días de descanso y modificar la rutina según la evolución corporal. Entre los objetivos principales figuran la reducción del dolor y la rigidez, el aumento en la duración de actividades manuales o la mejora de la independencia en tareas cotidianas.

Las lesiones en el dedo meñique exigen atención especial, ya que, de acuerdo con el sitio, “la mayor parte de nuestra fuerza de agarre proviene del meñique; sin él, se podría perder hasta el 50% de la fuerza de agarre”.

Registrar síntomas y autoevaluar los avances permite ajustar la rutina y monitorear el progreso. Ante dolor persistente, debilidad, entumecimiento, atrofia muscular o dificultad para las actividades diarias, los expertos recomiendan consultar con un especialista.