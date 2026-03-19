Deportes

Rotura de ligamentos cruzados: cómo evitar la lesión más temida en el deporte

La adopción de estrategias de fortalecimiento, el análisis individualizado y la supervisión profesional son fundamentales para proteger la rodilla frente a episodios traumáticos, minimizando secuelas y facilitando una recuperación óptima

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El dolor y la hinchazón
El dolor y la hinchazón inicial suelen desaparecer en pocas semanas, pero la inestabilidad puede persistir y requerir tratamiento especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ligamento cruzado anterior constituye una banda resistente de tejido que conecta los extremos de los huesos de la rodilla. Esta estructura clave proporciona estabilidad y controla el movimiento rotacional y de vaivén en la articulación. Las lesiones en esta zona afectan a deportistas de deportes como fútbol, básquet, tenis o esquí, donde los cambios bruscos de dirección y los saltos predominan.

Según detalló a medios españoles el doctor Fernando Jordá, traumatólogo del Hospital Quirónsalud Torrevieja, los desgarros del ligamento cruzado anterior suelen producirse al frenar bruscamente, al aterrizar mal en un salto o por colisiones directas. Los síntomas inmediatos incluyen un chasquido audible, hinchazón rápida y sensación de inestabilidad, especialmente al intentar cambiar la dirección de la rodilla. El dolor inicial y la inflamación suelen desaparecer en dos a cuatro semanas, pero la sensación de inseguridad en la articulación persiste y requiere tratamiento médico adecuado.

En este contexto, las lesiones en esta zona se asocian con factores anatómicos, hormonales, neuromusculares y ambientales. El ángulo de la rodilla, la pronación del pie, el índice de masa corporal y condiciones meteorológicas, como ambientes secos, aumentan el riesgo. El calzado y la fatiga muscular también influyen en la incidencia de estos problemas. En las mujeres, la probabilidad de rotura resulta hasta cuatro veces mayor debido a factores hormonales y biomecánicos.

Factores como el ángulo de
Factores como el ángulo de la rodilla, la pronación del pie y la fatiga aumentan el riesgo de lesión en atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, otro estudio presentado por el National Institutes of Health (NIH) indica que las lesiones del ligamento cruzado anterior son un problema importante en el campo de la medicina deportiva, especialmente en la mujer deportista. Numerosas investigaciones reconocen la disparidad en las tasas de lesiones del ligamento cruzado anterior entre atletas masculinos y femeninos, así como la alta prevalencia de factores de riesgo específicos de las mujeres.

Factores que influyen en la rotura y consecuencias en el deporte

En primer lugar, los deportes que requieren cambios de dirección, frenadas y pivoteos presentan una tasa más alta de lesiones en el ligamento anterior. El esquí, el fútbol y el handball figuran entre las disciplinas con mayor incidencia. Los pacientes suelen referir un chasquido al momento de la lesión, seguido de hinchazón y dificultad para apoyar la pierna o caminar cuesta abajo.

Además, la inestabilidad residual puede derivar en una artritis temprana de la rodilla si no se trata correctamente. El síntoma de inseguridad y la incapacidad de confiar en la articulación como apoyo exigen atención médica y, en muchos casos, intervención quirúrgica. El objetivo de la cirugía consiste en reconstruir el ligamento dañado mediante injertos de tejido, que pueden provenir del tendón rotuliano, isquiotibiales, cuádriceps o de un donante.

La rehabilitación tras la cirugía
La rehabilitación tras la cirugía incluye ejercicios de fuerza, movilidad y propiocepción para lograr una recuperación funcional completa. (Freepik)

Por otro lado, la recuperación tras la reconstrucción exige una rehabilitación específica y progresiva. El control del dolor y la hinchazón, la restauración del rango de movimiento y el fortalecimiento de los músculos de la pierna resultan fundamentales para el éxito del tratamiento. El uso de muletas durante las primeras semanas ayuda a proteger la articulación mientras el tejido se adapta.

Rehabilitación y pautas clave para la prevención

Asimismo, los ejercicios para mejorar el control neuromuscular constituyen una parte crucial del proceso de rehabilitación. El éxito depende en gran medida de la dedicación del paciente a la fisioterapia y al cumplimiento de las pautas de los profesionales de salud. El fortalecimiento de cuádriceps e isquiotibiales, la movilidad de la rótula y la recuperación de la extensión total de la rodilla permiten un retorno seguro a la actividad deportiva.

Al mismo tiempo, la prevención de lesiones en esta región articula varias estrategias. Los especialistas recomiendan un calentamiento adecuado, estiramientos controlados, ejercicios de fuerza, agilidad y propiocepción, junto con el análisis biomecánico de la rodilla para corregir posturas y movimientos erróneos. La concienciación sobre la posición de la rodilla y la estabilidad central contribuye a reducir el riesgo de lesión en actividades de alto impacto.

Por último, la educación y la concientización sobre los factores de riesgo y la importancia de la prevención mejoran la protección de los deportistas frente a las lesiones. La colaboración entre entrenadores, fisioterapeutas y médicos especializados permite personalizar los programas y aumentar la eficacia de las intervenciones.

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