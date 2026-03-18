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Receta de torta de 80 golpes, rápida y fácil

Una receta con historia que invita a descubrir la miga húmeda y el encanto de lo hecho a mano en apenas una hora

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La torta de 80 golpes
La torta de 80 golpes se reconoce por su miga húmeda y compacta, típica en reuniones familiares argentinas y celebraciones de todo tipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cocinas argentinas guardan recetas que atraviesan generaciones y la torta de 80 golpes ocupa un lugar especial entre ellas. Ese aroma dulce y envolvente, tan ligado a reuniones familiares y tardes tranquilas, evoca recuerdos de infancia y de manos trabajando la masa con paciencia. Esta preparación, conocida por su miga húmeda y compacta, suele acompañar meriendas, cumpleaños y celebraciones improvisadas, adaptándose a distintos momentos y gustos.

Su denominación responde a una tradición de otras épocas, cuando la tecnología no había llegado a todos los hogares y las batidoras eléctricas no formaban parte del equipamiento habitual. El secreto consiste en batir la mezcla exactamente 80 veces a mano, un ritual que no solo define la textura del bizcochuelo, sino que también se convierte en parte del encanto del paso a paso.

Receta de torta de 80 golpes

La torta de 80 golpes es un bizcochuelo denso y húmedo, elaborado con ingredientes básicos como huevos, azúcar, harina y manteca. La clave está en batir la mezcla 80 veces para lograr una textura particular, distinta a la de un bizcochuelo aireado. Es ideal para quienes buscan una torta rápida, fácil y con historia.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 200 gr de azúcar
  • 200 gr de manteca (a temperatura ambiente)
  • 200 gr de harina 0000
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
El proceso completo, entre preparación
El proceso completo, entre preparación y cocción de la torta de 80 golpes, demanda en total una hora en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de 80 golpes, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde de 24 cm.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema pálida.
  3. Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada agregado.
  4. Sumar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  5. Tamizar la harina con el polvo para hornear e incorporar a la mezcla anterior.
  6. Batir exactamente 80 veces la mezcla con cuchara de madera o batidor de mano, logrando una masa homogénea y densa.
  7. Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie.
  8. Llevar al horno y cocinar unos 45 minutos, controlando con palillo (debe salir seco).
  9. Retirar, dejar enfriar y desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable si se desea.

Consejos claves

  • No batir de más después de las 80 vueltas: el bizcochuelo pierde estructura.
  • Siempre usar ingredientes a temperatura ambiente para mejor integración.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes y el paso a paso da como resultado un bizcochuelo que rinde 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 16 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 5 gr

Los datos numéricos brindados son estimados, ya que cada valor nutricional específico dependerán de los ingredientes, la cantidad utilizada y el tamaño de la torta a preparar.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcochuelo tradicional puede ser conservado tanto en la heladera como en el freezer. Puede ser consumido inmediatamente dentro de los cinco días posteriores a su cocción. En el caso de que haya sido freezado, dura dos meses envuelto en film o bolsa.

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