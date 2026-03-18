Motivación intrínseca: qué es y cómo impulsa el logro de objetivos, según especialistas

La motivación intrínseca se define como el interés o placer personal que impulsa nuevos hábitos y objetivos duraderos

Comprender la motivación intrínseca es decisivo para alcanzar objetivos personales y sostener el bienestar a largo plazo, según especialistas en psicología y salud mental. A diferencia de la motivación que depende solo de recompensas externas, el impulso intrínseco está vinculado directamente con la satisfacción, el significado y la realización que se experimentan durante el proceso de esfuerzo cotidiano.

La motivación intrínseca se define como el interés, el placer o el desafío personal que impulsa una acción, más allá de premios, reconocimientos o presiones externas. Este tipo de motivación favorece la consolidación de hábitos estables y facilita el logro de objetivos personales y profesionales, porque la recompensa principal reside en el propio proceso y no únicamente en el resultado final, explica la psiquiatra Kelly Chen, experta en salud mental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Chen señala: “La motivación intrínseca se basa en lo que te aporta esa meta. ¿Te hace sentir bien? ¿Te trae felicidad? ¿Te resulta interesante? ¿Te aporta algo positivo? ¿Te sientes bien realizando ese esfuerzo?”. Cuando la mayoría de estas respuestas es negativa, el camino hacia el éxito suele complicarse, advierte la especialista.

La motivación intrínseca, identificada como la satisfacción interna que una persona experimenta al perseguir una meta, resulta fundamental para la consolidación de hábitos y el mantenimiento del bienestar en el tiempo. Diversos estudios en psicología indican que quienes encuentran sentido y placer en sus actividades tienden a desarrollar mayor constancia y resiliencia, lo que permite sostener sus objetivos incluso en ausencia de recompensas externas o reconocimiento social.

Especialistas en psicología y salud mental destacan la importancia de la satisfacción interna para sostener el bienestar a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel práctico, fomentar la motivación intrínseca implica identificar los intereses personales, establecer metas realistas y procurar un entorno que favorezca la autonomía y el aprendizaje. Los especialistas coinciden en que esta orientación no solo incrementa la satisfacción diaria, sino que también fortalece la salud mental y contribuye a un sentido de realización más duradero.

Diferencias clave entre motivación intrínseca y extrínseca

La distinción entre motivación intrínseca y extrínseca se observa en ejemplos cotidianos, como los propósitos de año nuevo para hacer ejercicio. Según BBC Mundo, millones de personas inician el gimnasio cada enero, pero la mayoría abandona en pocos meses debido a presiones externas o la búsqueda de aprobación.

En cambio, quienes asocian la actividad con placer personal logran mayor constancia y satisfacción, como confirma la literatura psicológica internacional.

Para identificar y fortalecer la motivación intrínseca, especialistas en psicología recomiendan adoptar una actitud reflexiva antes de iniciar nuevos desafíos. Formularse preguntas como “¿Este objetivo me aporta algo positivo? ¿Me hace feliz? ¿Me resulta interesante?” ayuda a dirigir el esfuerzo hacia actividades que ofrecen un valor genuino y duradero en la vida cotidiana.

Las personas que encuentran sentido personal en sus metas muestran mayor constancia y resiliencia frente a los desafíos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio de autoexploración es clave para construir y mantener hábitos a largo plazo: no se trata solo de perseguir objetivos, sino de disfrutar cada etapa del proceso. Establecer un vínculo personal con la meta puede marcar la diferencia entre abandonar de manera prematura o alcanzar el éxito.

Además, la investigación en psicología motivacional —como la desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Buenos Aires (UBA)— sugiere que la autonomía, el sentido de competencia y la conexión social son factores que fortalecen la motivación intrínseca y aumentan las probabilidades de perseverar ante las dificultades.

El sentido propio como motor del éxito sostenido

Descubrir el sentido propio en cada etapa del proceso permite alcanzar logros más satisfactorios y transforma el trayecto en la recompensa principal, según especialistas en salud mental y psicología de América Latina y Europa. La motivación intrínseca, al estar guiada por intereses y valores personales, impulsa no solo el cumplimiento de metas, sino que también mejora la calidad de vida al favorecer que las personas encuentren plenitud y propósito en sus actividades cotidianas.

La motivación basada en valores propios promueve no solo el logro de metas, sino también el bienestar emocional y una vida más plena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones, como las desarrolladas por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Madrid, señalan que quienes orientan sus esfuerzos hacia objetivos con sentido personal experimentan mayor bienestar emocional, resiliencia ante la frustración y una percepción más positiva de sus logros. Este enfoque destaca la importancia de definir metas alineadas con las propias convicciones y necesidades, lo que facilita la perseverancia incluso ante obstáculos y reduce la dependencia de recompensas externas.

Orientar la motivación hacia lo que resulta verdaderamente significativo para cada individuo no solo incrementa las probabilidades de éxito, sino que promueve un bienestar sostenido y auténtico, consolidando hábitos y estilos de vida saludables en el largo plazo.