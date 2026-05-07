República Dominicana

La República Dominicana da inicio al recorrido nacional de la antorcha para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El acto inaugural marcó el comienzo de la ruta conmemorativa que recorre toda la geografía nacional como símbolo de unidad y difusión de valores asociados a la historia deportiva del país

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Entrega de antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a autoridades de República Dominicana y Centro Caribe Sports. Video Infobae/Cortesía Presidencia de la República Dominicana

La República Dominicana ha dado inicio al recorrido nacional de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en una ceremonia que marcó el comienzo de la celebración por el centenario de este evento deportivo regional, previsto para el 24 de julio en Santo Domingo. La ruta de la antorcha, llamada “Ruta Wiche García Saleta, la llama de los valores”, rinde homenaje a Juan Ulises García Saleta —conocido como Wiche Saleta—, quien fue el primer presidente del Comité Olímpico Dominicano y el artífice fundamental del desarrollo deportivo en el país, de acuerdo con las palabras del presidente del Comité Organizador, José Monegro, durante el acto inaugural.

La organización de esta edición centenaria implica retos logísticos y deportivos sin precedentes. José Monegro informó que más de 6,200 atletas, procedentes de 37 países, competirán en 53 disciplinas deportivas, cifra que supera a cualquier otro evento panamericano o regional celebrado anteriormente en Centroamérica y el Caribe.

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El presidente del Comité Olímpico Dominicano y del Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, resaltó la magnitud histórica de estos juegos al afirmar: “Hace cien años se celebraron los primeros juegos. Y esos juegos vienen aquí las principales autoridades del mundo, los mejores atletas de nuestra región”, durante su intervención recogida en la transmisión oficial del evento.

El evento inaugural contó con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, el equipo organizador y federativos del deporte nacional. El recorrido, según explicó José Monegro, pasará por las 31 provincias y el Distrito Nacional, adentrándose también en municipios cabecera y otros distritos municipales.

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La República Dominicana inicia la ruta de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y le dedica el recorrido al legado de Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La República Dominicana inicia la ruta de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y le dedica el recorrido al legado de Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

En este contexto, el Comité Organizador ha diseñado este recorrido como una plataforma para difundir cuatro valores fundamentales: honestidad, disciplina, solidaridad y perseverancia, todos ellos identificados con la figura de Wiche Saleta y considerados representativos del carácter dominicano.

Durante la ceremonia, se presentó también la mascota oficial de los Juegos, el barrancolí —un ave pequeña endémica de la isla— elegida por su gran corazón y su simbolismo de resiliencia. Este mensaje fue reiterado por el propio José Monegro, quien declaró: “Unos juegos grandes, los más grandes, como grande es el corazón del barrancolí y grande es el corazón de los dominicanos”.

El acto protocolar y la entrega de la llama a figuras del deporte y autoridades

El inicio formal de la ruta fue sellado con la llegada y el traspaso de la antorcha entre personalidades del deporte dominicano. El medallista olímpico en taekwondo Gabriel Mercedes, ganador en los Juegos de Pekín 2008, encabezó el trayecto simbólico al entregar la llama a representantes de la familia de Luis Mercedes Aguero y posteriormente al presidente del Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

La culminación de la ceremonia incluyó el paso de la antorcha al presidente Luis Abinader, quien autorizó oficialmente el inicio del recorrido nacional y expresó: “Que esta llama ilumine cada rincón de nuestra patria, que inspire a nuestras futuras generaciones y que nos conduzca unidos hacia unos juegos memorables. ¡Que viva el deporte, que viva la República Dominicana!”

A partir de este acto, la entidad organizadora proyecta que la experiencia será compartida por todo el país, integrando a la ciudadanía en la cuenta regresiva hacia el evento que marcará una página inédita en la historia deportiva dominicana.

El Comité Organizador de los Juegos 2026 difunde valores de honestidad, disciplina, solidaridad y perseverancia inspirados en Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Comité Organizador de los Juegos 2026 difunde valores de honestidad, disciplina, solidaridad y perseverancia inspirados en Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El mayor desafío logístico y deportivo en la historia local

Según enfatizó Luis Mejía Oviedo, el gobierno dominicano y el equipo organizador buscan dejar “una huella única en estos juegos”, comprometiéndose a desarrollar la edición más preparada y anticipada de la competencia. Detalló que el presidente Luis Abinader ha encabezado cuatro reuniones de seguimiento privadas durante el último año y ha visitado personalmente las instalaciones deportivas en proceso.

Uno de los avances destacados fue la entrega de una nueva instalación para el deporte de karate, como muestra del seguimiento y la inversión destinada a garantizar la excelencia organizativa de los Juegos. Luis Mejía Oviedo insistió en que “el Gobierno dominicano no ha escatimado ningún esfuerzo para que esto sea la fiesta centenaria de Centroamérica y el Caribe”.

Al reunir a más de 6.200 competidores y delegaciones de 37 naciones, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 aspiran a ser los más grandes, tanto en participación como en infraestructura, en una cita que tendrá a la República Dominicana como epicentro del deporte regional en su centenario.

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