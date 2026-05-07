Un estudiante de la UBA fue denunciado por acoso, se atrincheró en la facultad y un grupo de alumnas lo sacó a la fuerza

Un alumno de la UBA fue denunciado por acoso, se atrincheró en la facultad y terminó detenido (Fuente: Leonel Gomez Rovenzon)

Un escandaloso episodio tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde un estudiante de 26 años que había sido denunciado por amenazas y acoso contra alumnas se atrincheró dentro de la institución y fue expulsado por un grupo de jóvenes que estaban dentro de la sede. Finalmente, fue detenido y trasladado a un hospital.

El hecho ocurrió durante el mediodía de este martes en el edificio que está ubicado en la calle Santiago del Estero al 1000, en el barrio porteño de Constitución. Según pudo saber Infobae, el joven de 26 años tenía una prohibición de acceso al establecimiento debido a un episodio de violencia física y verbal. Sin embargo, por la tarde regresó a la facultad, lo que derivó en una nueva escena de violencia.

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Ante lo ocurrido, efectivos de la Comisaría Vecinal 1C se hicieron presentes en el lugar del hecho. Allí, la subsecretaria de Género de la universidad les comentó sobre la resolución que establecía la prohibición de ingreso del hombre por denuncias previas de amenazas y acoso a estudiantes.

Fuentes policiales detallaron que, debido a que el alumno se negaba a retirarse, fue expulsado por un grupo de alumnas de la institución. La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Bulian, dispuso la detención del implicado y actuaciones por amenazas.

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A su vez, ordenó que el alumno sea trasladado al Hospital Ramos Mejía para una evaluación psiquiátrica.

El hecho ocurrió en la sede ubicada en Santiago del Estero al 1000

Tras el escándalo, desde la Facultad de Ciencias Sociales emitieron un comunicado institucional explicando la situación. Las autoridades confirmaron que “en el transcurso de la jornada de ayer, se produjo un episodio de violencia física y verbal”.

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Según el escrito, “en horas del mediodía, las autoridades competentes notificaron a un estudiante el inicio de un sumario administrativo, que incluye como medida preventiva la prohibición de ingreso al establecimiento por un plazo de 60 días”. No obstante, el estudiante volvió a ingresar al edificio durante la tarde, lo que generó “una nueva escena de violencia y su negativa reiterada a retirarse del edificio, pese a los pedidos formales realizados por el personal institucional”.

El documento también detalló que, “frente a esta situación y luego de la intervención del SAME, las autoridades de la Facultad radicaron la correspondiente denuncia ante la comisaría 1 C”.

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La alta casa de estudios subrayó su postura institucional: “Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencia de género y con la protección de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa”. Además, indicaron que “ante este caso puntual, se están llevando adelante las medidas administrativas, disciplinarias y legales que la situación requiere”.