Estas son las mejores ciudades de EEUU para recién graduados según nuevo ranking laboral de 2026

Birmingham y Tampa encabezan el ranking nacional de mejores mercados laborales para jóvenes profesionales según ADP Research Institute. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Birmingham (Alabama) y Tampa (Florida) lideran el nuevo ranking de mercados laborales para jóvenes profesionales según la firma de análisis laboral ADP Research Institute. El informe, publicado en mayo de 2026, analizó las condiciones del mercado para personas de entre veinte y treinta años que cuentan con un título universitario, en un contexto de desaceleración en la contratación para este grupo etario.

La firma ADP Research Institute, responsable del estudio, evaluó las 53 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos según 3 criterios principales: oportunidades de empleo, salarios (incluyendo el salario anual medio ajustado por costo de vida) y nivel de asequibilidad de cada ciudad. El análisis utilizó datos anonimizados de nóminas y ajustó los resultados por costo de vida con el objetivo de determinar dónde existen mejores oportunidades laborales para los jóvenes profesionales tras graduarse.

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En los últimos años, el mercado laboral estadounidense ha experimentado fluctuaciones relevantes, especialmente para los recién graduados universitarios. El informe destaca que varias ciudades del sur han incrementado su posicionamiento en el ranking gracias a mejores cifras de contratación y condiciones salariales, mientras que otras áreas metropolitanas han perdido posiciones en comparación con años anteriores.

¿Qué criterios determinaron la clasificación de los mercados laborales?

De acuerdo con la firma, el ranking se elaboró partiendo de 3 criterios principales: volumen de contrataciones para jóvenes con estudios superiores, salario anual medio ajustado por costo de vida y nivel de asequibilidad. Las áreas metropolitanas consideradas tienen más de un millón de habitantes y representan las principales regiones urbanas del país.

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Entre los resultados detallados, Birmingham se posicionó en el percentil 85 o superior en los tres indicadores: es decir, superó al 85% o más de las 53 áreas metropolitanas evaluadas en cada variable. Tampa (Florida) se distinguió por su elevado número de nuevas contrataciones. Además, ciudades como Raleigh (Carolina del Norte), Tulsa (Oklahoma), Nashville (Tennessee) y Charlotte (Carolina del Norte) también figuran en el top 10, reflejando una tendencia favorable para jóvenes profesionales en el sur del país.

El informe de ADP analizó las 53 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos por oportunidades de empleo, salarios y nivel de asequibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las ciudades mejor posicionadas para recién graduados?

El ranking de 2026 ubica a las siguientes áreas metropolitanas en los primeros lugares para jóvenes con título universitario:

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Birmingham (Alabama)

Tampa (Florida)

San José (California)

Columbus (Ohio)

Raleigh (Carolina del Norte)

Tulsa (Oklahoma)

San Francisco (California)

Nashville (Tennessee)

Charlotte (Carolina del Norte)

Nueva York (Nueva York)

Según el informe, San José (California) y Columbus (Ohio) subieron posiciones en la clasificación general. En el caso de San José, la ciudad se ubicó en el percentil 12 en términos de costo de vida —lo que indica un alto costo— pero logró posicionarse entre los cuatro mejores mercados debido a su desempeño en los apartados de contratación y salarios.

¿Qué cambios se observaron respecto a años anteriores?

El reporte señala que varias ciudades sufrieron retrocesos en la clasificación con relación a 2025. Austin (Texas), que se encontraba en el percentil 94 el año pasado, descendió al 77 en la edición actual, mientras que Baltimore (Maryland) pasó del percentil 96 al 75. El percentil indica el puesto relativo de la ciudad en comparación con las 53 áreas analizadas; por ejemplo, estar en el percentil 94 significa ocupar una de las posiciones más altas, mientras que el 77 representa una caída de posiciones.

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Por el contrario, Tampa escaló del percentil 54 al 98, lo que evidencia un ascenso de casi 44 posiciones en el ranking. San José subió del percentil 76 al 96 y Tulsa, del percentil 50 al 90. Fresno (California) quedó fuera del top 10, pero igualmente avanzó desde el percentil 22 al 79.

La clasificación destaca que las ciudades del sur mejoraron su posicionamiento gracias al aumento de contrataciones y salarios competitivos para recién graduados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores explican el liderazgo de las ciudades del sur?

El informe atribuye el puesto de las ciudades del sur en el ranking a la combinación de mayores oportunidades laborales, incremento de los salarios y costos de vida más bajos en comparación con otras grandes urbes. Birmingham, por ejemplo, registró un aumento del 16% en el salario anual medio para recién graduados. Tampa se destacó por el crecimiento en el número de contrataciones, según datos de la firma.

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En contraste, áreas metropolitanas como San Francisco y Nueva York permanecen en el top 10 por los altos salarios ofrecidos, pese a los elevados costos de vida. Esta distribución genera oportunidades laborales desiguales dependiendo de la ubicación geográfica.

¿Cómo impacta el estudio en la toma de decisiones para jóvenes graduados?

El análisis de ADP Research Institute ofrece una referencia para quienes consideran alternativas laborales al terminar la universidad. Al identificar cuáles regiones presentan mejores condiciones de vida ajustadas por salario, el informe ayuda a los jóvenes graduados a ampliar sus opciones más allá de los destinos habituales.

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La consultora señala que la recuperación en la contratación de graduados universitarios se está desarrollando de manera desigual, y que estos cambios responden principalmente a factores económicos, por lo que recomienda tener en cuenta el costo de vida, la oferta salarial y la estabilidad de empleo al analizar cada destino.

Según ADP Research Institute, “el análisis sugiere que la recuperación en la contratación de graduados universitarios se está desarrollando de manera desigual en todo el país”, lo cual genera oportunidades diferentes de acuerdo con la región.

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