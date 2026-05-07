Receta de palomita rellena con verduras, rápida y fácil

Un clásico que permite aprovechar vegetales y llevar variedad al menú semanal, sin perder tiempo ni gastar demasiado

comidas preparadas verduras crujientes, salsa picante, carne asada y lentejas - visualesIA
La receta de palomita rellena con verduras aporta una opción rápida, nutritiva y económica para almuerzos o cenas familiares en Argentina (Imagen ilustrativa Infobae)

El aroma tentador de una palomita rellena con verduras recién horneada puede transformar cualquier tarde fría en una fiesta familiar. Ese dorado crujiente por fuera y el corazón jugoso de vegetales salteados despiertan el recuerdo de reuniones en casa de abuelos o domingos distendidos.

En muchas provincias argentinas, la palomita (corte sabroso y tierno del brazuelo vacuno) se convierte en protagonista de recetas rendidoras para aprovechar lo que hay en la heladera. Este plato suele elegirse para almuerzos rápidos, reuniones de amigos o para resolver un menú semanal sin perder sabor ni gastar de más.

Receta de palomita rellena con verduras

La palomita rellena con verduras consiste en un corte de carne vacuna abierto al medio y rellenado con un salteado de vegetales frescos, luego atado y cocido al horno o a la cacerola. Es una receta clásica argentina, práctica y versátil, ideal para lograr una comida completa en poco tiempo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 1 palomita de res (aprox. 1 kg)
  • 2 zanahorias
  • 1 morrón rojo
  • 1 cebolla grande
  • 1 puerro (opcional)
  • 1 zapallito
  • 100 gr de arvejas (pueden ser congeladas)
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 1 vaso de caldo de verduras (o agua)
  • Hilo de cocina

Cómo hacer palomita rellena con verduras, paso a paso

La receta rinde entre 5 y 6 porciones, lo que la convierte en una opción perfecta para compartir en reuniones familiares o encuentros con amigos (Imagen ilustrativa Infobae)
  1. Abrir la palomita en forma de libro con cuchillo filoso, cuidando de no cortarla completamente.
  2. Salpimentar bien la carne por dentro y por fuera.
  3. Picar la cebolla, zanahoria, morrón, ajo, puerro y zapallito en cubitos pequeños.
  4. En sartén grande, saltear los vegetales en el aceite a fuego medio hasta que estén tiernos (7 a 10 minutos). Agregar las arvejas, orégano y pimentón. Apagar el fuego y sumar el perejil.
  5. Dejar entibiar el salteado. Distribuir el relleno sobre la carne abierta, dejando margen en los bordes.
  6. Enrollar la palomita sobre sí misma, apretando bien. Atar con hilo de cocina para que conserve la forma.
  7. Sellar la carne rellena en sartén caliente, girando para dorar todos los lados (2 minutos por lado).
  8. Colocar en fuente para horno. Bañar con el caldo y tapar con papel aluminio.
  9. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos. Retirar el aluminio y cocinar 10 minutos más para dorar.
  10. Descansar 5 minutos antes de cortar rodajas. Retirar el hilo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 5 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 8 gr
  • Proteínas: 27 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La receta tradicional argentina permite adaptar el relleno de verduras según la temporada o los ingredientes disponibles en la heladera, incentivando la creatividad culinaria (Imagen ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente cerrado. Se puede congelar (entera o en rodajas) hasta 2 meses.

