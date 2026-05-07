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El Reino Unido condenó a dos agentes encubiertos de China en un caso de espionaje a disidentes

Los dos condenados recopilaron información, realizaron seguimientos y tomaron fotografías de activistas prodemocracia residentes en el Reino Unido, en operaciones que coincidieron con la publicación de recompensas por parte de las autoridades de Hong Kong

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Peter Wai (nombre real Chi Leung Wai) a su llegada al tribunal Old Bailey de Londres, donde fue declarado culpable de espiar para el servicio de inteligencia de Hong Kong en territorio británico. (REUTERS/Hollie Adams/archivo)
Peter Wai (nombre real Chi Leung Wai) a su llegada al tribunal Old Bailey de Londres, donde fue declarado culpable de espiar para el servicio de inteligencia de Hong Kong en territorio británico. (REUTERS/Hollie Adams/archivo)

Un policía jubilado de Hong Kong y un ex funcionario de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido fueron declarados culpables el jueves por un jurado de Londres de llevar a cabo “actividades policiales encubiertas” en territorio británico en nombre de China.

El ex comisario de policía Bill Yuen, de 65 años, y Peter Wai, de 38 —ambos con doble nacionalidad china y británica— fueron declarados culpables de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero en virtud de las leyes de seguridad nacional del Reino Unido, tras un juicio que duró varias semanas.

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Wai, quien trabajó para la agencia de inmigración y control aduanero de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido tras haber prestado servicio anteriormente en la policía británica y la Marina Real, también fue declarado culpable de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Había buscado en el sistema informático del Ministerio del Interior a personas de interés para las autoridades de Hong Kong.

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El jurado del tribunal Old Bailey de Londres, que deliberó durante casi 24 horas, fue disuelto tras no lograr llegar a un veredicto sobre un cargo adicional de injerencia extranjera contra cada acusado.

Los fiscales anunciaron de inmediato que no solicitarían un nuevo juicio y los dos acusados quedaron en prisión preventiva a la espera de la sentencia, cuya fecha se fijará el 15 de mayo.

El tribunal había escuchado cómo Wai había recopilado información de inteligencia por orden de Yuen, quien era un alto directivo de la Oficina de Comercio y Economía de Hong Kong (HKETO), que representa al gobierno de Hong Kong en Londres.

Políticos, activistas

La pareja se centró en disidentes de Hong Kong y manifestantes prodemocráticos que vivían en Gran Bretaña, prestando también “especial atención” a políticos, entre ellos el conservador Iain Duncan Smith.

Llevaron a cabo actividades de recopilación de información, vigilancia y engaño, y en una de las operaciones captaron fotografías del destacado activista Nathan Law.

El activista prodemocracia Nathan Law, una de las personas vigiladas por los agentes encubiertos, fue fotografiado sin su conocimiento durante las operaciones de espionaje chino en el Reino Unido. (REUTERS/Bobby Yip/archivo)
El activista prodemocracia Nathan Law, una de las personas vigiladas por los agentes encubiertos, fue fotografiado sin su conocimiento durante las operaciones de espionaje chino en el Reino Unido. (REUTERS/Bobby Yip/archivo)

Sus actividades coincidieron con la publicación por parte de las autoridades de Hong Kong de recompensas de alrededor de 100.000 libras esterlinas (136 000 dólares) por información que ayudara a identificar a varios activistas residentes en el Reino Unido, incluido Law, según escucharon los miembros del jurado.

Otro manifestante contó al jurado cómo Wai lo había amenazado con arrestarlo por enfrentarse a un diplomático de Hong Kong en Londres.

Los mensajes en el teléfono de Yuen mostraban que la vigilancia de Law comenzó ya en 2021, según afirmó la fiscalía al presentar sus pruebas.

Las actividades de los acusados salieron a la luz en mayo de 2024 cuando la policía frustró un supuesto intento de secuestrar a una exresidente de Hong Kong de su departamento en el condado septentrional de Yorkshire, según se informó al tribunal.

Wai, de Staines-upon-Thames, al suroeste de la capital —conocido entre sus allegados como Fatboy— y Yuen, de Hackney, en el este de Londres, habían negado ambos haber cometido ningún delito.

El caso se produce tras la llegada a Gran Bretaña de decenas de miles de personas, entre ellas activistas por la democracia buscados por las autoridades chinas, desde que Hong Kong promulgó una draconiana Ley de Seguridad Nacional a mediados de 2020.

(Con información de AFP)

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