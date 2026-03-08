Ester Expósito deslumbró con un vestido de escamas en una gala en París: las claves del look

La elección de materiales reciclados y técnicas artesanales en los atuendos de Ester Expósito subraya el compromiso de la moda contemporánea con la sostenibilidad (The Grosby Group)

La actriz Ester Expósito asistió a la Grand Dîner du Louvre en París con un vestido confeccionado con elementos reciclados. La pieza llamó la atención en la gala benéfica que reúne a figuras destacadas de la moda y el espectáculo, en el marco de la Fashion Week de la capital francesa.

Este evento anual tiene como objetivo recaudar fondos destinados íntegramente a la restauración, los programas educativos y la preservación del patrimonio del museo. Cada año, la gala se convierte en un escenario de creatividad y sofisticación, donde la moda dialoga con la historia y el arte del Louvre.

La elección de Expósito resultó especialmente llamativa: optó por una creación de la diseñadora francesa Marine Serre, quien se consolidó por su enfoque innovador y sostenible.

Serre es célebre por emplear materiales reciclados y regenerados en sus colecciones. Para la ocasión, la diseñadora presentó un vestido de silueta recta y escote halter, perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2026, inspirada en el arte y el propio museo de Louvre.

El vestido de 850 brochas recicladas que Ester Expósito lució en la cena del Louvre representa la fusión entre moda, arte y sostenibilidad promovida por Marine Serre (The Grosby Group)

El proceso de creación del vestido respondió a una visión de upcycling llevada al extremo. La pieza fue elaborada con 850 brochas de maquillaje recicladas, seleccionadas y dispuestas para simular un patrón de escamas tridimensionales de acabado metálico.

Cada brocha fue colocada individualmente y cosida a mano sobre una base de malla, un trabajo minucioso que requirió 390 horas de trabajo repartidas en varios días. El vestido,de color negro brilloso, se ajustó al cuerpo de la actriz, dejando hombros y espalda al descubierto, con un cuello alto y estructurado que prolongó la silueta.

La actriz optó por un maquillaje natural en tonos rosados, resaltando la luminosidad de la piel y los labios neutros. El peinado recogido en un chongo clásico evocó elegancia atemporal, mientras que los pendientes plateados pequeños sumaron un toque de brillo sutil

Más looks de Ester Expósito

Minimalismo en negro y blanco

El estilismo minimalista en blanco y negro de Ester Expósito durante la celebración del décimo aniversario de Netflix en España (José Ruiz / Europa Press)

Durante una fiesta privada, eligió unos tacos blancos de punta afilada que contrastaron con la sobriedad de un vestido negro de tirantes finos y escote cuadrado, ceñido en la parte superior y con falda amplia de largo midi.

Brillos y piedras sobre la alfombra roja

Los brillos y las piedras multicolores en el vestido de la alfombra roja del Festival de Cannes 2025 reflejan la apuesta de la actriz por un glamour sofisticado (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En otra aparición, durante la alfombra roja del Festival de Cannes 2025, un vestido largo de tejido brillante cubierto de aplicaciones de pedrería multicolor envolvió su silueta con un escote pronunciado en “V” y tirantes delgados. Cada piedra aportó un destello cromático distinto. El cabello suelto y el maquillaje natural equilibraron un estilismo dominado por el brillo

Juego gráfico en miniatura

El vestido corto con estampado geométrico y tonos vibrantes muestra el lado más juvenil y atrevido de Ester Expósito en un evento de moda (Europa Press)

Un vestido corto con estampado geométrico en tonos naranja, negro y verde difuminado se convierte en la pieza central. Los tirantes anchos y la falda de vuelo aportan estructura y juventud. Las sandalias negras de tiras y un reloj metálico completan el atuendo, que se apoya en un peinado recogido y maquillaje discreto para resaltar el diseño gráfico.

Verde satinado con abertura

El vestido verde satinado con abertura lateral, elegido para los Premios Goya 2025 (REUTERS/Jon Nazca)

El vestido verde claro satinado capturó la luz y aportó un efecto perlado al conjunto elegido para los Premios Goya 2025. El cuerpo estructurado, con escote en barco y hombros caídos, se unió a una falda voluminosa con una abertura lateral que dejó ver la pierna izquierda. Utilizó sandalias de plataforma transparentes y joyas discretas.

Transparencias bordadas en blanco

Las transparencias bordadas en blanco definen la delicadeza y la sofisticación del look de Ester Expósito en el Festival de Cannes 2024 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante el Festival de Cannes 2024 su elección fue confeccionada en tejido semitransparente. El elegido fue un vestido largo de tirantes finos con bordados irregulares en blanco. La prenda se ajustó a su silueta y se extendió hasta el suelo, con una cola que rozó la alfombra roja. Completó el look con un collar doble, pendientes pequeños y el cabello suelto

Dos piezas de textura orgánica

El conjunto de dos piezas en tonos blanco y rosa pálido, presentado en Cannes 2023 (REUTERS/Eric Gaillard)

Con un maquillaje en tonos cálidos, la actriz deslumbró en el Festival de Cannes 2023 con un conjunto de top de manga larga y pollera larga, con diseño de texturas superpuestas en tonos blanco y rosa pálido. El top dejó parte del abdomen al descubierto y las mangas mostraron acabados irregulares.