Tendencias

El tiempo ideal de pesas para aumentar la masa muscular

Nuevos hallazgos científicos reconfiguran el enfoque de quienes buscan ganar fuerza y volumen. Ejercicios compuestos y estrategias alimenticias se entrelazan para lograr resultados visibles. Qué evitar para no frenar el avance

Guardar
Optimizar el tiempo en el
Optimizar el tiempo en el gimnasio con entrenamientos de pesas de al menos 30 minutos dos veces por semana incrementa la masa muscular de forma eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optimizar el tiempo en el gimnasio resulta esencial para quienes buscan ganar músculo de manera eficiente. Según especialistas del American College of Sports Medicine subrayan que tanto la duración como la calidad de cada sesión de entrenamiento constituyen factores determinantes para observar avances concretos en el desarrollo muscular.

Para incrementar la masa muscular, las recomendaciones actuales indican que lo óptimo es realizar entrenamientos de pesas de al menos 30 minutos dos veces por semana, manteniendo una intensidad adecuada en cada sesión. Esta frecuencia y duración, combinadas con una exigencia progresiva, proporcionan los estímulos necesarios para la adaptación y el crecimiento muscular.

Diversos estudios académicos subrayan que la calidad del entrenamiento resulta determinante en el desarrollo muscular: no basta con cumplir el tiempo programado; es imprescindible desafiar a los músculos en cada sesión para evitar el estancamiento y promover la adaptación fisiológica. La revista científica Sports Medicine sostiene que el principio de sobrecarga progresiva —aumentar gradualmente la dificultad del entrenamiento— es un pilar para estimular la hipertrofia muscular y sostener los avances a largo plazo.

Por qué la intensidad y la progresión son determinantes en el desarrollo muscular

La intensidad y la progresión controlada distinguen a los programas efectivos de fuerza. Expertos en salud deportiva consultados por el medio GQ recomiendan exigir a los músculos más allá de su capacidad habitual, ajustando el peso, el volumen y la dificultad técnica conforme se avanza en la rutina. Este enfoque proporciona estímulos novedosos y evita que los músculos se adapten prematuramente, lo que podría frenar el desarrollo.

Entrenar hasta el fallo muscular
Entrenar hasta el fallo muscular maximiza el reclutamiento de fibras y favorece la hipertrofia, según la Escuela de Medicina de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard respalda entrenar hasta el fallo muscular, es decir, realizar repeticiones hasta que resulta imposible mantener la técnica correcta. Según Harvard, este método maximiza el reclutamiento de fibras musculares y favorece la hipertrofia.

La revista Sports Medicine destaca que una carga progresiva —aumentando el peso, el número de repeticiones o la complejidad de los ejercicios— es esencial para sostener avances continuos. Alternar sesiones de mayor y menor intensidad también contribuye a la recuperación y previene lesiones, permitiendo un progreso constante.

GQ subraya la importancia de la individualización del entrenamiento, adaptando la rutina al nivel de experiencia, las características físicas y los objetivos personales. El acompañamiento profesional, tanto en la planificación como en la supervisión técnica, ayuda a reducir el riesgo de lesiones y a obtener mejores resultados.

Cómo estructurar una semana de entrenamiento eficaz

La organización semanal del entrenamiento es clave para el éxito. Los especialistas aconsejan trabajar todos los grupos musculares al menos dos veces por semana, repartiendo las sesiones de manera equilibrada para asegurar el estímulo y la recuperación. Expertos consultados por GQ recomiendan tres jornadas principales: una dedicada a la parte superior, otra a la parte inferior y una de cuerpo completo, cubriendo así todos los grupos musculares con la frecuencia adecuada.

Este esquema favorece un desarrollo simétrico y reduce el riesgo de desequilibrios y lesiones. Tanto la American College of Sports Medicine como la revista Sports Medicine coinciden en que los días de descanso entre sesiones son indispensables para lograr un aumento sostenible de volumen y fuerza. Además, el descanso activo —actividades ligeras los días libres— contribuye a la recuperación y previene la fatiga.

Dividir la semana en tres
Dividir la semana en tres sesiones principales, cubriendo todos los grupos musculares, asegura un desarrollo muscular simétrico y equilibra el estímulo y la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sugiere que al menos 30 minutos de trabajo efectivo por sesión, con intensidad adecuada, constituye una base sólida para estimular el crecimiento muscular, siempre que el esfuerzo sea progresivo y controlado.

Consejos para principiantes y hábitos complementarios

Para quienes comienzan en el entrenamiento de fuerza, se recomienda priorizar ejercicios compuestos como sentadillas, lagartijas, desplantes y peso muerto, que involucran varios grupos musculares al mismo tiempo. Los especialistas de GQ sugieren también limitar el descanso entre series a dos minutos, lo que ayuda a mantener la intensidad y optimizar el tiempo en el gimnasio.

La American College of Sports Medicine destaca que el crecimiento muscular requiere una alimentación adecuada en proteínas, hidratos de carbono y micronutrientes, así como un descanso nocturno suficiente —al menos siete horas diarias—.

Una dieta balanceada en proteínas,
Una dieta balanceada en proteínas, carbohidratos y micronutrientes, junto a un descanso nocturno adecuado, es clave para el crecimiento muscular y la recuperación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de proteínas de alta calidad después del ejercicio favorece la síntesis muscular, mientras que el sueño profundo es esencial para la recuperación y el desarrollo fisiológico. Mantener el equilibrio entre ejercicio, nutrición y descanso es fundamental para transformar el esfuerzo en avances reales, según coinciden los expertos internacionales en ciencias del deporte consultados por GQ.

Temas Relacionados

Cuidado PersonalUniversidad de HarvardEntrenamiento de FuerzaHábitos SaludablesCarga ProgresivaDesarrollo MuscularNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Diez vinos elaborados por mujeres para brindar en su día

Detrás de cada botella argentina, siempre hay una hacedora involucrada en el proceso, ya sea en el viñedo, en la bodega o en cualquier otra área de la empresa. Y en las últimas décadas, cada vez con mayor protagonismo

Diez vinos elaborados por mujeres

De Budapest a Río: las cafeterías más bellas y emblemáticas del mundo

Estos lugares se destacan por su valor arquitectónico, su influencia en la vida cultural y por haber sido punto de encuentro de escritores, artistas y políticos a lo largo de distintas épocas

De Budapest a Río: las

Bryan Johnson se viste para el futuro: de símbolo de longevidad a la moda parisina

El empresario estadounidense sorprendió al público en la Semana de la Moda de Paris. “Vivir más y mejor se han transformado en una aspiración pública y ahora desfila en las pasarelas”, expresó

Bryan Johnson se viste para

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Lo reveló un informe de científicos de Alemania y Finlandia con la colaboración de especialistas de países como Argentina y Colombia. Detectaron que la forma de comer, moverse y consumir influye directamente en la pérdida de especies. Qué recomiendan

No basta solo con cuidar

La moda atemporal y circular se consolida como respuesta al modelo desechable

Un enfoque basado en piezas versátiles y de calidad surge como alternativa al consumo acelerado, impulsando una transformación en el sector

La moda atemporal y circular
DEPORTES
Franco Colapinto habló tras el

Franco Colapinto habló tras el GP de Australia de F1: de la sanción que fue “una locura” a una frase optimista sobre Alpine

La increíble maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia que evitó un accidente masivo en la Fórmula 1

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Australia de F1: un error de Alpine lo complicó, pero se defendió para cerrar un buen debut

Ganó 70 kilos con una dieta de 7000 calorías diarias y se convirtió en el fisicoculturista más alto del mundo: “Antes me sentía como Goofy”

La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Israel lanzó una ofensiva contra

Israel lanzó una ofensiva contra “comandantes clave” de la Fuerza Quds del régimen iraní en Líbano

¿Por qué 1.000 barcos a veces pierden su GPS en Medio Oriente?

Noruega investiga si una explosión cerca a la embajada de EEUU en Oslo está relacionada al conflicto en Medio Oriente

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

Simone de Beauvoir: diez citas de la pionera del feminismo para entender “qué privilegio permitió al hombre realizar su voluntad”