Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Miami

Franco Colapinto volverá a salir a pista con su Alpine (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana a boordo de su Alpine en el Gran Premio de Miami que ocupará la sexta fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. La actividad en el trazado estadounidense significará el regreso de la Máxima tras un mes de parate, luego de la decisión de la FIA de suspender las carreras de Baréin y Arabia Saudita que iban a desarrollarse en abril por el conflicto bélico en Medio Oriente.

En ese contexto, la actividad para las escuderías se reiniciará este viernes 1 de mayo con la única práctica libre en Miami, que tendrá Sprint y la carrera principal. Un dato a tener en cuenta es que los organizadores decidieron que, producto de las modificaciones que se hicieron en el reglamento técnico, y por la larga pausa, los equipos tendrá 90 minutos en la tanda de entrenamientos para girar y provar los cambios impulsados.

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Antes del parate, el piloto argentino terminó en el puesto 16 en Suzuka. Tras una buena largada, una salida del Safety Car lo complicó a poco de haber ingresado a los boxeos. En la previa, Colapinto había conseguido una de sus mejores posiciones desde que desembarcó en la F1 y la actuación más destacada en Alpine tras quedar 10° en la carrera del Gran Premio de China para sumar su primer punto desde que llegó al equipo con sede en Enstone. Este año había firmado previamente un 14° lugar en la principal de Australia y la misma colocación en la Sprint de Shanghai.

Hasta entonces, Franco había logrado un 11° lugar en el Gran Premio de Países Bajos del 2025 para tener su mejor actuación con Alpine, aunque toda la temporada pasada no había tenido un coche que le permitiese acercarse a los buenos resultados cosechados en su breve estadía con Williams. En el team de Grove fue 8° en el Gran Premio de Azerbaiyán, 10° en el Gran Premio de Estados Unidos, 11° en el Gran Premio de Singapur, 12° en el Gran Premio de México y 12° en la Sprint de EE.UU.

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Será la primera vez para el piloto de 22 años en el circuito estadounidense, que recibe un Gran Premio de Fórmula 1 desde 2022. El trazado tiene 5.412 metros de distancia y la carrera principal será a 57 giros. El año pasado, Oscar Piastri se quedó con la prueba y es Max Verstappen con 1:29.708 quien posee el récord de vuelta en el circuito que rodea al Hard Roock Stadium.

Después de la multitudinaria exhibición de Colapinto en las calles de Palermo el último domingo, ahora será el turno para el oriundo de Pilar de volver a pista en la F1.

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Colapinto por las calles de Palermo en el Road Show (Prensa GCBA y Bullet)

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Viernes 1 de mayo

Práctica Libre: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Miami)

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Clasificación Sprint: 17.30 (Argentina) / 16.30 (Miami)

Sábado 2 de mayo

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Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Miami)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Miami)

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Domingo 3 de mayo

Carrera a 57 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Miami)

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TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Un mapa detallado del circuito del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, mostrando los 19 giros, tres sectores, zonas de detección y activación de adelantamiento, y la trampa de velocidad.

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

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2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint