Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Gastón Dalmau contó en Otro día perdido sobre su difícil infancia

Las restricciones impuestas por una enfermedad renal desde edad temprana marcaron la infancia de Gastón Dalmau. El actor, conocido por su paso por Casi Ángeles, relató en una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido cómo el síndrome nefrótico condicionó no solo su salud, sino también su cotidianeidad y sus vínculos sociales. “Fue un problema en los riñones”, explicó al recordar el diagnóstico que recibió cuando apenas tenía tres años.

El impacto del síndrome se manifestó desde el inicio. “No podía juntarme con muchos amigos por el tema de las bajas defensas”, expresó Dalmau. La imposibilidad de compartir juegos y actividades le generó una sensación de aislamiento, mientras la enfermedad lo obligaba a observar un régimen de cuidados muy riguroso. El joven artista debió adaptarse a una rutina distinta a la de sus pares: “No podía comer con sal, iba a los cumpleaños con mis galletitas sin sal”.

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El testimonio del actor brinda esperanza a quienes sufren síndrome nefrótico, mostrando que con acompañamiento es posible lograr una vida plena

El tratamiento, lejos de ser sencillo, implicó el uso prolongado de corticoides. “A veces la cara se me ponía hinchada”, detalló, aludiendo a los efectos visibles de la medicación. Esa transformación física no pasó inadvertida entre sus compañeros, y sumó un elemento más al sentimiento de diferencia y vulnerabilidad que lo acompañó durante años.

El diagnóstico de síndrome nefrótico obligó a la familia Dalmau a reorganizar su vida cotidiana. Cada evento social o escolar suponía una logística particular, desde la preparación de alimentos hasta la vigilancia permanente ante cualquier síntoma de descompensación. A pesar de las adversidades, el actor remarcó el rol de su entorno: “Hice terapia y tuve mucha contención. Tengo dos hermanos mayores, pero siempre fui como el consentido”. El apoyo familiar y profesional resultó clave para sobrellevar la incertidumbre y el miedo que genera una enfermedad crónica en la niñez.

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El diagnóstico de síndrome nefrótico modificó la rutina familiar de los Dalmau, que debió adaptar cada evento social y escolar a estrictos cuidados médicos (Foto: Instagram @gastondalmau)

Durante la entrevista, Dalmau profundizó sobre las consecuencias potenciales del síndrome. “Es una enfermedad que puede derivar en un trasplante, en diálisis constante o podés no contarla. Tenés dos caminos: o no se acomoda o, con los cambios hormonales de la adolescencia, mejora, como fue mi caso”, explicó.

Su relato puso en evidencia la gravedad del diagnóstico y el alivio que supuso la mejoría espontánea llegada con la adolescencia. “Agradezco que las hormonas funcionaron y, hasta el día de hoy, estoy muy bien”, celebró.

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Dalmau ilustró con su experiencia los desafíos de vivir con una enfermedad crónica desde pequeño. Las restricciones impuestas por el cuadro no solo modificaron su alimentación y hábitos, sino que afectaron de manera directa su socialización y autoestima. La terapia y el acompañamiento de sus hermanos y padres resultaron decisivos para que pudiera procesar emocionalmente las limitaciones y los temores que lo acompañaron durante tantos años.

Gaston Dalmau fue ganador de Masterchef en el año 2021

La historia de Dalmau responde a la pregunta sobre cómo se transita una infancia atravesada por la enfermedad: el síndrome nefrótico condicionó su día a día, le impidió compartir plenamente con otros niños y exigió cuidados médicos constantes. Solo la confluencia de factores biológicos —los cambios hormonales de la adolescencia— y el apoyo del entorno le permitieron dejar atrás las restricciones y recuperar la normalidad.

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El actor, lejos de centrarse en el sufrimiento, optó por agradecer la evolución favorable de su salud y los lazos que lo sostuvieron. “Siempre fui el consentido”, reiteró Dalmau, sintetizando en una frase el valor del afecto en los momentos más difíciles.

El testimonio de Gastón Dalmau en el programa de Mario Pergolini sirvió para visibilizar el impacto de una enfermedad poco frecuente en la niñez y resaltar el papel decisivo de la familia y la medicina en el proceso de superación. Quienes enfrentan diagnósticos similares pueden encontrar en su historia un mensaje de esperanza: la adversidad, aunque limita, no anula la posibilidad de una vida plena si se cuenta con acompañamiento y atención adecuada.

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