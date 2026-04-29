Conmoción en Ecuador: encontraron muerto a un ex futbolista en un auto tras una reunión con tres mujeres

Carlos Kaiser Ribadeneira fue hallado sin vida

La mañana del sábado, las autoridades ecuatorianas hallaron sin vida a Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira en el asiento trasero de su vehículo en el sur de Guayaquil, un hecho que ha generado conmoción en el ámbito deportivo y permanece bajo investigación. El ex futbolista, conocido por su paso por equipos como Club Sport Emelec, Filanbanco y Liga de Portoviejo, tenía 63 años y fue encontrado en los alrededores del parque de La Saiba, según reportó Extra.

De acuerdo con información recogida por Ecuavisa, el cuerpo fue descubierto dentro de un auto color naranja con las ventanas abiertas y la puerta trasera entreabierta. Moradores del sector alertaron a la Policía Nacional al notar la presencia del hombre en condiciones inusuales. Personal paramédico confirmó que Rivadeneira ya no presentaba signos vitales, mientras que el equipo de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e identificó al fallecido.

PUBLICIDAD

Versiones de testigos recogidas por Metro y El Universo coincidieron en que Kaiser Rivadeneira habría llegado al lugar cerca de las 2 de la madrugada acompañado por dos mujeres, a quienes posteriormente se sumó una tercera. Según los relatos, el grupo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y, tras una serie de discusiones, las tres mujeres habrían colocado al ex jugador en el asiento trasero del automóvil. Más tarde, una de ellas se retiró y regresó acompañada de un hombre en bicicleta, con quien intentaron encender el vehículo sin éxito.

Un testigo citado por Ecuavisa señaló: “Querían llevarse el carro. Dijeron que iban a remolcarlo, pero nunca regresaron”.

PUBLICIDAD

El ex futbolista estaba con tres mujeres

Horas después, el vehículo permanecía estacionado en el sector, abandonado y con el cuerpo del ex futbolista en su interior. Testigos consultados aseguraron que no se observaban signos visibles de violencia ni huellas de forcejeo en el cadáver, aunque algunos residentes presumieron que la víctima podría haber sido afectada por escopolamina -una clase de medicamentos que se utiliza para para prevenir las náuseas y los vómitos causados por mareos por movimiento o por medicamentos utilizados durante alguna cirugía-, una hipótesis que no ha sido confirmada oficialmente. La Policía Nacional informó que las causas de la muerte serán establecidas mediante las pericias forenses y que el caso se mantiene en investigación.

Extra detalló que el informe preliminar de autopsia determinó que la causa de la muerte podría haber sido un infarto agudo de miocardio, asociado a insuficiencia respiratoria y edema agudo de pulmón, y que el fallecimiento corresponde a un origen natural. Ante la persistencia de dudas en el entorno y entre los testigos, las autoridades continúan recabando datos para esclarecer las circunstancias previas al deceso, incluyendo la revisión de las versiones sobre la presencia de las tres mujeres y el consumo de alcohol.

PUBLICIDAD

El Club Sport Emelec emitió una nota de pesar por el fallecimiento de Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira (@CSEmelec)

La noticia impactó en el entorno deportivo nacional, especialmente en los clubes donde Kaiser Rivadeneira desarrolló su carrera. El ex futbolista marcó uno de los goles olímpicos más recordados por la hinchada de Emelec en 1991, frente a Universidad Católica en el estadio George Capwell. El club guayaquileño emitió un comunicado expresando su pesar por el fallecimiento, sumándose a las muestras de condolencia de Liga de Portoviejo y de la comunidad futbolística del país.

“El Club Sport Emelec expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fue el Sr. Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira. Histórico jugador de nuestra institución. Quienes conformamos el club enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos por esta irreparable pérdida. Paz en su tumba”, citó el texto de condolencias del club.

PUBLICIDAD

Antes de llegar al profesionalismo, Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira integró la selección del colegio Vicente Rocafuerte, institución en la que se suspendió la fecha del torneo de ex alumnos programada para ese fin de semana, según consignó El Universo. Si bien ya no jugaba profesionalmente, el ex futbolista mantenía vínculos con el deporte local.