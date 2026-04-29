Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: las últimas noticias sobre el informe de gestión del jefe de Gabinete

Manuel Adorni hará su presentación de informe de gestión en la Cámara de Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles desde las 10.30 en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para exponer su informe de gestión, en una sesión que se prevé atravesada por un fuerte clima político. Aunque la comparecencia responde a una obligación constitucional, el contexto le otorga un peso adicional: el funcionario llega bajo cuestionamientos por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y buscará mostrar cohesión interna. En esa línea, está prevista la presencia del presidente Javier Milei, Karina Milei, ministros y senadores oficialistas.

De acuerdo con lo anticipado por fuentes oficiales, Adorni abrirá la jornada con una exposición que se extenderá cerca de una hora. Luego se habilitará la ronda de preguntas de los bloques, con tiempos asignados según la cantidad de bancas, en un esquema que dejará al peronismo para el cierre. En total, la oposición contará con alrededor de cuatro horas para interpelar al funcionario, en un intercambio que combinará cuestionamientos técnicos con definiciones políticas.

En la antesala del debate, los bloques opositores elevaron más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100. Las inquietudes se concentraron principalmente en economía, producción, salud y seguridad, aunque también abarcaron energía, políticas sociales, Justicia, Defensa y educación. Con ese volumen de temas sobre la mesa, la oposición intentará sostener una estrategia coordinada para evitar cruces que desordenen la sesión y condicionen la continuidad del informe, en alusión a antecedentes recientes en los que un funcionario decidió retirarse del recinto en medio de acusaciones.