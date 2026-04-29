Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: las últimas noticias sobre el informe de gestión del jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles desde las 10.30 en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para exponer su informe de gestión, en una sesión que se prevé atravesada por un fuerte clima político. Aunque la comparecencia responde a una obligación constitucional, el contexto le otorga un peso adicional: el funcionario llega bajo cuestionamientos por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y buscará mostrar cohesión interna. En esa línea, está prevista la presencia del presidente Javier Milei, Karina Milei, ministros y senadores oficialistas.
De acuerdo con lo anticipado por fuentes oficiales, Adorni abrirá la jornada con una exposición que se extenderá cerca de una hora. Luego se habilitará la ronda de preguntas de los bloques, con tiempos asignados según la cantidad de bancas, en un esquema que dejará al peronismo para el cierre. En total, la oposición contará con alrededor de cuatro horas para interpelar al funcionario, en un intercambio que combinará cuestionamientos técnicos con definiciones políticas.
En la antesala del debate, los bloques opositores elevaron más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100. Las inquietudes se concentraron principalmente en economía, producción, salud y seguridad, aunque también abarcaron energía, políticas sociales, Justicia, Defensa y educación. Con ese volumen de temas sobre la mesa, la oposición intentará sostener una estrategia coordinada para evitar cruces que desordenen la sesión y condicionen la continuidad del informe, en alusión a antecedentes recientes en los que un funcionario decidió retirarse del recinto en medio de acusaciones.
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ese volumen de respuestas, cuatro concentran el núcleo de los cuestionamientos que la oposición acumula desde hace semanas: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.
Manuel Adorni llegó al Congreso para hacer la presentación del informa de gestión
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó este miércoles por la mañana al Congreso para encabezar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y lo hizo sonriente, en la previa de una sesión atravesada por la tensión política. La exposición, prevista para las 10.30, se da en medio de cuestionamientos al Gobierno por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, con una fuerte presencia del oficialismo en el recinto, incluido el presidente Javier Milei, Karina Milei y parte del Gabinete.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará este miércoles desde las 10.30 el informe de gestión en la Cámara de Diputados. Si bien el ministro coordinador está obligado constitucionalmente a exponer todos los meses sobre la marcha del gobierno, su presentación tendrá especial impacto político ya que el propio presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el resto de los integrantes del Gabinete y los senadores libertarios también estarán presentes como muestra de apoyo frente a las denuncias por enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni está a horas de dar el primer Informe de Gestión desde que es Jefe de Gabinete de Ministros. La sesión ya estaba establecida en el calendario meses antes, pero las casualidades de la vida hicieron que el funcionario no la pudiera cancelar ante los primeros reveses mediáticos debido a que estas presentaciones tienen raigambre constitucional. Así, será un acontecimiento ineludible que lo someterá al escrutinio público por primera vez desde aquella conferencia de prensa en Casa Rosada realizada un mes atrás.