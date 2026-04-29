Tiene 19 años, es modelo y descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría si fuese famosa

Una participante de Ahora Caigo sorprendió al conductor al contarle qué pasaría con su pareja si fuera famosa

Desde insólitas confesiones hasta increíbles respuestas, Darío Barassi vive todo tipo de situaciones en Ahora Caigo (Eltrece). En ese contexto, este martes, el conductor sumó una nueva anécdota al ser sorprendido por una peculiar respuesta de una joven de 19 años que explicó qué haría con su novio si se ella se volviera famosa.

Todo comenzó cuando el líder del juego eligió a Julieta para su próximo desafío y Barassi comentó: “Vamos con la dos, ya la tenemos fichada”. Rápidamente, la participante mostró su frustración al ser elegida al comienzo del programa: “Ay no, chicos. Yo sabía que me iba a elegir primera porque siempre decís ‘flancitos, flancitos’. Siempre brillan los más chiquitos”.

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Ante las risas de Barassi, la joven procedió a presentarse a sí misma: “Yo soy Julieta, tengo 19 años, soy modelo, me encanta el mundo de la moda, estoy estudiando una carrera que tiene que ver con todo eso. Tengo padres separados, tengo dos casas, vine con mi mamá, estoy amenazada para que vayas porque te trajeron algo”.

Luego de que el conductor se dirigiera al sector donde estaba la familia de Julieta, Darío comentó: “¿Qué nos trajo? Una focaccia. Todo lo que es salado se aplaude. Tiene todo, qué belleza”. Tras esta interacción, Barassi regresó con la competidora y le preguntó: “¿Vos estás de novia Juli?”. Rápidamente, la chica respondió: “Sí, hace tres años con Nahuel”.

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El conductor contó un llamativo aspecto de su casa que le hace gastar mucho dinero

Lejos de dar lugar al romance juvenil, el conductor le sugirió: “Juli cortale, sos muy chica”. Fue entonces cuando, entre risas, Julieta confesó: “Bueno, en una de esas me hago famosa, me agarro uno con más plata”. Impactado por la crudeza de sus palabras, la figura de la televisión lanzó, continuando la broma: “¡No se cuenta eso!”.

Para cerrar, Barassi agregó: “Ay, no, muy profundo”. Por su parte, la jugadora aseguró que ama a su novio y dejó claro que se trataba de un chiste. Días atrás, Barassi sorprendió a los seguidores del programa al revelar un llamativo dato de su vida. Todo sucedió cuando Darío interactuó con Matías, un participante de 40 años que vive en Moreno junto a su pareja y su perro Bruno. Al consultarle sobre su oficio, Matías explicó que trabaja como carpintero especializado en pisos de madera. Esto dio pie a que el conductor confesara su afinidad por este material, aunque también remarcó la exigencia que implica su cuidado.

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“Es un producto que amo, pero demanda mucho mantenimiento”, reconoció Barassi. Explicó que su casa está construida en gran parte con madera, lo que lo obliga a encarar trabajos de barnizado cada año. “Tengo que pagar para que lo hagan. Y cuesta”, resumió sobre el gasto que representa este hábito.

Una participante de 19 años de "Ahora Caigo" descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría con su pareja si fuese famosa, generando una reacción de sorpresa en el conductor.

Otra de las situaciones inesperadas que vivió Barassi en su programa sucedió semanas atrás, a finales de marzo, cuando , el conductor sorprendió al abrir una vez más las puertas de su intimidad y compartir cómo su esposa lo asistió en un momento incómodo.

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Barassi relató al aire que, tras aparecerle un grano en una zona íntima, no dudó en hablarlo con naturalidad y humor. Contó que su esposa, Luli Gómez Centurión, fue quien lo ayudó a resolver el inconveniente: “Muy generosa, mi mujer procedió a hacer la extirpación del objeto. Pobre, la verdad. Igual yo tengo muy buena cola”, comentó, dejando en claro el área afectada. Además, sumó una broma sobre el vello corporal: “Y aparte, con los pelos me escribí Luli”.