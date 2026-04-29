Colectivos, subtes y peajes tendrán aumento en mayo: los nuevos valores

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un nuevo aumento de tarifas a partir de mayo. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires quedará fijado en $753 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para tramos intermedios y largos se incrementarán de manera escalonada. La medida afecta a los usuarios de colectivos, subte y peajes, con subas promedio del 5,4 % respecto al mes anterior.
El pasaje mínimo en Ciudad de Buenos Aires, hasta tres kilómetros, pasara de $715,24 a $753,74. En tanto, el recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros costará $837,52. De seis a doce kilómetros, ascenderá a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61.
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El impacto también llegará a la Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35. Los tramos más largos van a superar los $1000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.
Aumentos en subte y peajes
Para quienes usen líneas de subte, desde mayo, el precio del boleto se elevará de $1414 a $1490 para quienes tengan registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegará a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada.
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En tanto, el ajuste en los peajes seguirá el mismo criterio inflacionario aplicado al resto de los servicios. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos deberán abonar $1799,66, cifra que asciende a $2879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4319,63, monto que se incrementa hasta $6121,62 en las franjas de mayor demanda.
En la autopista Illia, los valores serán menores: las motos pagarán $1079,98 y hasta $1295,68 en hora pico, mientras que los autos enfrentarán tarifas de $1799,66, que pueden llegar a $2544,99 en los horarios de mayor circulación.
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Cabe destacar que el uso de la tarjeta SUBE registrada continuará siendo obligatorio para acceder a las tarifas publicadas. Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir desde el inicio de mayo. Los usuarios deberán informarse sobre el alcance de cada aumento según el recorrido y el tipo de transporte utilizado.
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