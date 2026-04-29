Colectivos, subtes y peajes tendrán aumento en mayo: los nuevos valores

Tener la tarjeta SUBE nominalizada sigue siendo obligatorio para acceder a los nuevos cuadros tarifarios establecidos en mayo

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un nuevo aumento de tarifas a partir de mayo. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires quedará fijado en $753 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para tramos intermedios y largos se incrementarán de manera escalonada. La medida afecta a los usuarios de colectivos, subte y peajes, con subas promedio del 5,4 % respecto al mes anterior.

El pasaje mínimo en Ciudad de Buenos Aires, hasta tres kilómetros, pasara de $715,24 a $753,74. En tanto, el recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros costará $837,52. De seis a doce kilómetros, ascenderá a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61.

PUBLICIDAD

El boleto mínimo de colectivo en CABA sube a $753 desde mayo y afecta recorridos de hasta 3 km en todo el AMBA (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto también llegará a la Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35. Los tramos más largos van a superar los $1000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

Aumentos en subte y peajes

Para quienes usen líneas de subte, desde mayo, el precio del boleto se elevará de $1414 a $1490 para quienes tengan registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegará a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada.

PUBLICIDAD

Las tarifas de colectivos en la Provincia de Buenos Aires también aumentan y el viaje mínimo supera los $918 (Imagen ilustrativa Infobae)

En tanto, el ajuste en los peajes seguirá el mismo criterio inflacionario aplicado al resto de los servicios. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos deberán abonar $1799,66, cifra que asciende a $2879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4319,63, monto que se incrementa hasta $6121,62 en las franjas de mayor demanda.

En la autopista Illia, los valores serán menores: las motos pagarán $1079,98 y hasta $1295,68 en hora pico, mientras que los autos enfrentarán tarifas de $1799,66, que pueden llegar a $2544,99 en los horarios de mayor circulación.

PUBLICIDAD

Tener la tarjeta SUBE nominalizada sigue siendo obligatorio para acceder a los nuevos cuadros tarifarios establecidos en mayo

Cabe destacar que el uso de la tarjeta SUBE registrada continuará siendo obligatorio para acceder a las tarifas publicadas. Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir desde el inicio de mayo. Los usuarios deberán informarse sobre el alcance de cada aumento según el recorrido y el tipo de transporte utilizado.

--

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

PUBLICIDAD

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

PUBLICIDAD

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.