Las imágenes del momento en que el Servicio Secreto disparó contra el hombre que quería matar a Trump

Captura de un video de seguridad que muestra a un agente del Servicio Secreto en el momento de un disparo contra un sospechoso durante la cena de corresponsales. (The Washington Post)

Las imágenes de vigilancia revisadas por The Washington Post muestran que Cole Tomas Allen aparentemente levantó su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto, quien luego le disparó al menos cuatro veces mientras huía a través de un puesto de control de seguridad en las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado.

El vídeo, una versión de mucha mayor resolución de las imágenes de la cámara de seguridad que el presidente Donald Trump publicó en las redes sociales esa noche, no capta todos los disparos que, según las autoridades, se efectuaron. Pero ofrece la imagen más clara hasta el momento de los cuatro segundos transcurridos entre el momento en que Allen salió corriendo de una puerta y el momento en que salió del encuadre, cayendo al suelo en lo alto de una escalera que conducía al salón de baile del Washington Hilton, donde Trump estaba sentado cerca del vicepresidente JD Vance y varios miembros de su gabinete.

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Las imágenes muestran que el agente desenfundó su arma a los dos segundos de la llegada de Allen. El agente disparó varias veces contra Allen, y también en dirección a otros miembros del personal de seguridad mientras Allen pasaba corriendo junto a ellos.

En las imágenes revisadas por The Post no se observa que Allen haya disparado su arma, aunque las autoridades lo han acusado de disparar un arma de fuego durante un delito violento. Las imágenes no muestran ningún destello evidente proveniente de la boca del cañón de la escopeta antes de que el sospechoso salga corriendo del encuadre.

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Las autoridades han declarado en los documentos de acusación que los agentes oyeron un fuerte disparo cuando Allen pasó corriendo por el control de seguridad portando un rifle. Los documentos indican que el agente recibió un disparo en su chaleco antibalas y que, acto seguido, desenfundó su arma reglamentaria y disparó varias veces contra Allen. El agente, cuya identidad no se ha hecho pública, fue atendido por lesiones no especificadas y puesto en libertad.

Allen, de 31 años, corrió unos 18 metros por el pasillo. Según las autoridades, no fue alcanzado por los disparos.

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La imagen de vigilancia captura el momento tenso cuando un agente del Servicio Secreto disparó a un sospechoso durante un incidente en la cena de corresponsales. (The Washington Post)

El Servicio Secreto no respondió a las preguntas del Washington Post sobre la ausencia de un destello visible en la boca del cañón de la escopeta ni sobre el hecho de que el agente disparara cerca de otros miembros del personal de seguridad. La agencia afirmó que sus medidas de seguridad están «rigurosamente probadas» y «fueron cruciales para mitigar la amenaza y prevenir daños significativos». Remitió al Washington Post a la fiscalía del Distrito de Columbia, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes por la noche.

Allen, originario de Torrance, California, también fue acusado de intentar asesinar al presidente y de transportar armas de fuego a través de las fronteras estatales.

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El fiscal general interino Todd Blanche declaró el lunes que se encontró un casquillo usado dentro de la escopeta y que los investigadores estaban seguros de que el agresor había disparado. Explicando su reticencia a determinar con certeza el origen del proyectil que supuestamente impactó al agente del Servicio Secreto, Blanche añadió: «Queremos esclarecerlo. Seguimos investigando». La cautela de Blanche contrastó con sus declaraciones del día anterior, cuando afirmó en ABC que las autoridades creían preliminarmente que el presunto pistolero había disparado al agente.

Además de revisar las grabaciones, The Post obtuvo capturas de pantalla de momentos clave para su publicación.

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Poco después de las 8:30 p. m., mientras los camareros recogían los platos de ensalada en el salón de baile, Allen salió por una puerta lateral del piso superior y corrió hacia el puesto de control de seguridad, con su escopeta apuntando al suelo, según muestra el video revisado por The Post. Se puede ver al menos a nueve agentes de seguridad. Dos están desmontando un magnetómetro, que está tendido en el suelo, mientras que otros se apoyan contra una pared. La mayoría parece no percatarse de la presencia de Allen. Solo uno, un agente del Servicio Secreto, parece reaccionar cuando Allen se acerca al puesto de control.

El agente busca su arma mientras Allen se acerca a un magnetómetro que aún permanece en pie. Ambos levantan sus armas casi simultáneamente, pero la grabación solo muestra claramente que el agente dispara. El agente no reacciona visiblemente en ese momento —ni en ningún otro punto de la grabación— de una manera que indique que ha recibido un disparo.

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En las imágenes se pueden ver cuatro destellos del cañón del arma del agente antes de que este salga de plano.

Este montaje de cuatro cuadros de video de vigilancia muestra el momento exacto en que un agente del Servicio Secreto disparó contra un sospechoso durante un incidente relacionado con la cena de corresponsales. (The Washington Post)

Los tres primeros disparos del agente contra Allen fueron dirigidos en dirección a otros miembros del personal de seguridad, incluidos tres agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). La TSA no respondió a la solicitud de comentarios.

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Cuando el agente dispara el cuarto tiro, el presunto pistolero se aleja del campo de visión de la cámara.

Los agentes de la TSA, que a menudo despliega personal y equipo desarmado en eventos con requisitos especiales de seguridad, parecen sobresaltarse y luego correr a refugiarse. Un agente de seguridad se gira y saca su pistola. Los otros dos que estaban desmantelando el detector de metales también sacan sus armas, aunque en las imágenes no se observa que ninguno de los tres dispare.

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Según Rob Maher, experto en análisis forense de audio de la Universidad Estatal de Montana, quien revisó las grabaciones a petición del New York Post, las transmisiones en directo desde el interior del salón de baile captaron el sonido de seis disparos. Todos los disparos se produjeron en un lapso de 1,4 segundos, afirmó. El vídeo de vigilancia revisado por el New York Post no incluye audio.

Según los documentos de la acusación, Allen cayó al suelo y sufrió heridas leves, pero no recibió ningún disparo. Fue arrestado.

Un reportero de MS NOW que visitó el lugar tras el tiroteo publicó un video en redes sociales que mostraba agujeros en la pared cerca de donde Allen había caído. Los agujeros parecen coincidir con la trayectoria general del último disparo que el agente efectuó antes de desaparecer de la vista en el video de vigilancia.

Los agujeros son más propios de proyectiles de pistola que de impactos de escopeta, dijo Rick Vasquez, consultor de armas de fuego y ex jefe de la rama de tecnología de armas de fuego de la agencia entonces llamada Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, quien revisó el video de vigilancia de seguridad pública y otras imágenes.

En una rueda de prensa el lunes, se le preguntó a Blanche cuántos disparos se habían efectuado. Respondió que un equipo estaba recabando pruebas en el hotel, pero que tales determinaciones no son “una ciencia exacta”. Por ejemplo, explicó que los perdigones de una escopeta —el tipo de munición que Allen supuestamente dijo que planeaba usar— “se dispersan por todas partes y, a veces, simplemente desaparecen, dependiendo de dónde impacten”.

(c) The Washington Post