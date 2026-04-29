El Mundial 2026 tendrá el mayor fondo de premios en la historia de la FIFA

FIFA aprobó un fondo récord de USD 727 millones para premios del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

FIFA aprobó un fondo récord de USD 727 millones que aumentará los premios y las cuotas de participación para las 48 naciones que competirán en la Copa Mundial 2026. Esta decisión se formalizará en la próxima reunión del Consejo de la Federación en Vancouver y responde a la expansión del torneo, así como a la necesidad de asegurar que todas las federaciones participantes cuenten con recursos suficientes para afrontar los retos logísticos y financieros del evento.

Este fondo representa el mayor monto jamás destinado a premios, superando ampliamente los recursos asignados en la edición anterior, según confirmó el propio ente. Cada una de las 48 selecciones recibirá al menos USD 10,5 millones, mientras que el campeón obtendrá USD 50 millones.

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También comunicaron que mantienen conversaciones con asociaciones nacionales de todo el mundo para incrementar los ingresos disponibles, incluyendo un aumento de las contribuciones financieras a todos los equipos clasificados y del financiamiento para desarrollo a sus 211 miembros, de acuerdo con lo dicho por un portavoz al diario The Athletic.

La organización, presidida por Gianni Infantino, se encuentra en “la posición financiera más sólida de su historia” para beneficiar al deporte a través del programa global de desarrollo FIFA Forward.

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Cada selección que compite en la Copa Mundial 2026 recibirá al menos USD 10,5 millones (REUTERS)

Los motivos detrás del aumento

El incremento en el fondo de premios y en las cuotas de participación surge en un contexto de expansión del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Las federaciones nacionales han manifestado inquietud por los altos costos operativos, especialmente vinculados a viajes, logística e impuestos en Estados Unidos.

Según detalló The Athletic, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) presionó a la FIFA para aumentar el apoyo económico ante estas demandas, aunque fuentes internas de la entidad global aseguran que la decisión fue adoptada de manera independiente, basada en proyecciones de ingresos superiores a USD 11.000 millones para el torneo.

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Este crecimiento de ingresos obedece a la magnitud ampliada del evento, la inclusión de nuevas sedes y la expectativa de mayores derechos televisivos y patrocinios, factores que elevan las previsiones financieras respecto a ediciones previas.

FIFA aclaró que los recursos adicionales no responden directamente a la presión de la UEFA, sino al resultado de un análisis propio sobre la magnitud y complejidad organizativa de la Copa Mundial 2026. “Este Mundial será un hito en cuanto a su contribución financiera y estamos orgullosos de poder revertir todos los ingresos en beneficio del fútbol”, afirmó el portavoz de la organización.

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El aumento de los premios también se produce tras una reducción de más de USD 100 millones en el presupuesto operativo del Mundial, de acuerdo con los reportes de The Athletic. Esta decisión implicó ajustes en múltiples áreas de la sede estadounidense de la FIFA, ubicada en Miami, y llevó a varias ciudades anfitrionas a revisar y reducir sus planes originales para el torneo.

Gianni Infantino asegura que todo el dinero recaudado por el Mundial será reinvertido en el desarrollo del fútbol global (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Impacto en las ciudades anfitrionas y en la organización del evento

Las restricciones presupuestarias han tenido consecuencias en la organización de actividades paralelas al torneo. El comité anfitrión de Nueva York/Nueva Jersey, responsable de coordinar las sedes en esa región, canceló el FIFA Fan Fest previsto para Liberty State Park, mientras que el comité anfitrión de Seattle también recortó su programa de eventos, y solo Filadelfia y Houston mantienen el festival de 39 días que se habían comprometido a organizar.

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Estas decisiones reflejan el reto de gestionar el crecimiento de los ingresos y la exigencia de controlar los gastos operativos tanto para la organización central como para las ciudades sede.

El portavoz de la FIFA reiteró que la organización no tiene fines de lucro y que todo el dinero recaudado será reinvertido en el desarrollo del deporte. “La federación está en discusiones con asociaciones de todo el mundo para aumentar los ingresos disponibles, incluyendo una propuesta de incremento de las contribuciones financieras a todos los equipos clasificados para la Copa Mundial 2026 y del financiamiento para desarrollo disponible a las 211 asociaciones miembro”, explicó a The Athletic.

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Filadelfia y Houston son las únicas ciudades anfitrionas que mantendrán el FIFA Fan Fest completo durante los 39 días de la Copa Mundial (REUTERS/Marko Djurica)

Perspectivas para las federaciones y el fútbol global

La aprobación del fondo récord y el aumento de las cuotas de participación marcan un precedente para futuros torneos, especialmente considerando la creciente complejidad logística y financiera de estos eventos. El nuevo esquema de premios y financiamiento permitirá a las federaciones de todos los continentes planificar sus operaciones con mayor certeza y responder a las exigencias de un calendario ampliado y una organización multinacional.

Además, enfatizaron que el fortalecimiento de su posición financiera permitirá expandir programas de desarrollo como el programa global de desarrollo FIFA Forward, cuyo objetivo es apoyar proyectos estructurales y de base en los 211 países miembros. El impacto de esta decisión, según estimaciones de la organización, se manifestará en mejoras tangibles para el fútbol global, garantizando que los beneficios económicos del torneo alcancen no solo a los equipos participantes, sino a toda la comunidad futbolística internacional.

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