Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

Silvina Escudero anunció en vivo su separación de Federico tras nueve años de matrimonio y sorprendió a su entorno más cercano (Video: Polémica en el Bar, América TV)

Silvina Escudero eligió la mesa de Polémica en el Bar (América TV) para hablar por primera vez, en vivo y emocionada, de la decisión de separarse de Federico, su esposo con quien está desde hace 9 años. La noticia sorprendió incluso a sus compañeros: “Ángel me llamó hoy a la tarde y nadie sabía nada”, contó la exvedette, dejando claro que casi nadie de su entorno estaba al tanto del final de una relación que supo ser tan larga como reservada.

“Estoy concentrada trabajando todo el día. Me voy a la mañana y vuelvo a la madrugada a mi casa. Estoy en un momento laboral superfeliz con un montón de proyectos, mi programa nuevo en el streaming, un montón de conducciones, eventos. Estoy feliz en Polémica, eso lo saben ustedes, y estoy concentrada en eso”, explicó sobre su presente, aunque reconoció que, a diferencia de lo laboral, lo personal la atraviesa de otra forma: “Uno no va contando sus tristezas”.

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La panelista remarcó una y otra vez el respeto con el que eligió llevar su relación y, ahora, su separación: “Respeto mucho mi relación con él, nuestro matrimonio. Fueron muchísimos años que guardé nuestra relación, porque también él no es público y así lo respeto como es”, afirmó. Y enseguida dejó en claro que ese mismo cuidado lo mantiene ante el final: “Voy a respetar la separación desde ese mismo lugar. Imaginate que durante años no conté sobre mi matrimonio, tampoco voy a contar mi separación. Igual tampoco hay nada que contar. Por más que quiera contar algo, tampoco sabría qué contar”.

La bailarina contó que la ruptura fue una decisión valiente, tomada desde el respeto y el cariño que aún persisten entre ambos

Durante la charla, Silvina intentó quitar dramatismo al momento, aunque la emoción la desbordó por momentos y su voz se quebró al recordar el vínculo que compartieron. “Todos los que estamos en una relación hace mucho, décadas o muchísimos años, la mayoría acá, tuvimos relaciones muy largas. Hay altibajos siempre a lo largo de la relación y entiendo que es parte de la relación. A nosotros nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas y nos ha tocado vivir tragedias. Un montón, que muchas las supimos sobrellevar”, aseguró.

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El tema de las dificultades atravesadas durante la pareja también salió a la luz: “Mi relación con él, yo la verdad que no cuento mi intimidad. Han sido años de cosas muy difíciles que viví yo con mi salud. En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano”, reveló, dejando en claro que no todo fue fácil en este tiempo.

El conductor, Mariano Iúdica, intervino para subrayar la fortaleza de la bailarina. Silvina reconoció el acompañamiento que recibió: “Fue un montón. Hay médicos que vinieron a esta mesa acá en Polémica en el Bar, que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo, saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada. Ángel, otra persona que me llamó en un momento muy difícil de mi vida y tampoco dijo nada”.

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Durante la entrevista, la panelista remarcó que, a pesar del dolor, el vínculo con su exesposo se caracteriza por el respeto mutuo

Escudero también se refirió a la importancia de tomar decisiones conscientes: “Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla”. Y, ante la posibilidad de una reconciliación, fue honesta: “No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé”.

Sobre el vínculo con Federico, solo tuvo palabras de cariño: “Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es rebuena persona”, aseguró antes de quebrarse al aire. “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”, graficó.

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Silvina cerró su testimonio con una frase que resume el momento: “Hay que ser muy valiente para separarse”. Entre lágrimas, dejó en claro que el amor, el respeto y la historia compartida no desaparecen, pero que a veces es necesario elegir caminos diferentes. “Estoy concentrada en mi trabajo, en mi felicidad y en reinventarme”, concluyó, mostrando que la fortaleza con la que transitó los momentos más duros sigue intacta, aún en medio de la tormenta emocional.