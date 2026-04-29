Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

La productora rememoró a su hija y contó por qué se trataba de una fecha especial para ella

Pasan las fechas, las fotos y los recuerdos, pero en su corazón, la memoria de su hija está más viva que nunca. Así se siente Cris Morena cada vez que Romina Yan vuelve a alumbrar su corazón. Es que en las últimas horas, la productora recordó a su hija, relató cómo transita el duelo y cómo logró resignificar la fecha de su muerte.

Todo sucedió cuando Morena visitó el programa Hay un cuento (Olga) y dialogó con Paula Chaves de lo que significa para ella cada día 28 del mes -día en el que murió Romina Yan en septiembre de 2010-. “Hoy es un día superespecial en mi vida. Quiero decirles que es día 28, que para mí es un día importantísimo y lo estamos festejando Ro y Mila con ustedes”, comenzó diciendo Cris, en referencia a la muerte de su hija y de su nieta (julio de 2025)

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Con la idea de apoyar a su invitada, la conductora buscó dar vuelta a la página y comentó: “Qué lindo que puedas estar acá recordando con amor”. Sin embargo, en ese instante, Morena se quebró y aseguró: “No fue fácil, no fue fácil venir. Y ahora estoy intentando estar lo más feliz posible porque sé que nos están mirando”.

Por último, la productora se refirió al significado detrás de la fecha en la que habían fallecido sus seres queridos: “Pero me pasan cosas importantes justo en el día ese. Cuando pasan cosas en el mismo día, no en el mismo mes, pero en el mismo día de algo que fue, que es fundamental en tu vida, es como imposible olvidarlo. Imposible. Y además el ocho es un número del infinito y el dos también, si lo cerrás es otro infinito. Entonces son dos infinitos con las cuales me voy a encontrar, así que estoy contenta”.

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A 15 años de la muerte de Romina Yan, Cris Morena recordó a su hija y a Mila Yankelevich (Instagram)

Meses atrás, a principios de diciembre, Gustavo Yankelevich transmitió un sentimiento similar. En el marco de su cumpleaños 76, el productor eligió compartir un mensaje emotivo en sus redes sociales, donde, lejos de centrarse en la celebración, puso en primer plano el recuerdo de su hija Romina Yan y de su nieta Mila, fallecida apenas cuatro meses antes.

“¡Hoy cumplo 76 años! Rodeado de los quiero, acompañado por muchos que me quieren y que me hicieron llegar muy lindos mensajes. ¡Gracias! Mi corazón hoy y todos los días está con Romina y con Mila”, escribió Yankelevich, reflejando el peso del duelo familiar en una fecha tan significativa.

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Las redes sociales se llenaron de respuestas y muestras de afecto por parte de colegas y amigos del mundo del espectáculo. Figuras como Jey Mammon, Patricia Viggiano, China Suárez, Marcela Coronel, Gastón Dalmau, Gabriel Schultz, Diego Torres, Nico Vázquez, Corina Fiorillo y Mariana Laterza, entre otros, se sumaron a los saludos.

Cris Morena recordó la muerte de Romina Yan

China Suárez expresó: “¡Te quiero mucho, Gus! ¡Feliz cumpleaños! Celebro que estés rodeado de tanto amor siempre. Muchos besos”. Nico Vázquez, por su parte, le dedicó: “Merecés todo ese amor, Gus. Te quiero y admiro con todo mi corazón”, a lo que Yankelevich respondió con gratitud. Los mensajes, cargados de cariño y reconocimiento, evidenciaron el aprecio que el productor cosecha en el ambiente artístico y la importancia de la red de apoyo en momentos de adversidad.

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La tragedia golpeó a la familia apenas cuatro meses antes de la fecha, sumándose a la pérdida de Romina Yan, hija del productor y de la también reconocida Cris Morena. El dolor por la ausencia de Mila se hizo presente en cada gesto y palabra, y la familia debió enfrentar el desafío de sobrellevar el duelo en medio de la exposición pública y el afecto de su entorno.