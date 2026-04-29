El tribunal surcoreano condenó al ex presidente Yoon Suk Yeol a siete años de prisión

Partidarios del expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se manifiestan en el exterior de la Corte Suprema de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 29 de abril de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

Un tribunal de apelaciones surcoreano condenó el miércoles al expresidente Yoon Suk Yeol a siete años de prisión por resistirse al arresto y eludir una reunión legítima del Gabinete antes de la breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

La condena por obstrucción a la justicia y otros cargos se suma a la cadena perpetua que ya recibió por cargos de rebelión derivados de su desconcertante impulso autoritario, que desencadenó la crisis más grave para la democracia del país en décadas.

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El juez Yoon Sung-sik del Tribunal Superior de Seúl declaró que el ex presidente conservador eludió la reunión plenaria del Gabinete, obligatoria por ley, antes de declarar la ley marcial, falsificó documentos para ocultar la omisión y desplegó a agentes de seguridad “como un ejército privado” para resistir los intentos de las fuerzas del orden de arrestarlo en las semanas posteriores a su destitución. El ex presidente Yoon permaneció en silencio mientras se leía el veredicto y no hizo comentarios.

Yoo Jeong-hwa, uno de los abogados de Yoon, calificó el veredicto de “muy decepcionante” y anunció que el equipo legal apelará ante el Tribunal Supremo. Yoon también ha apelado su condena a cadena perpetua.

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El ex presidente Yoon Suk Yeol.

En enero, un tribunal de primera instancia condenó a Yoon a cinco años de prisión, pero lo absolvió parcialmente de los cargos de abuso de poder relacionados con la reunión del Gabinete previa a la declaración de la ley marcial, al considerar que no era responsable de la inasistencia de dos miembros que habían sido invitados.

El Tribunal Superior de Seúl revocó esa absolución, declarándolo culpable de todos los cargos y dictaminando que violó los derechos de esas dos personas, así como los de otros siete miembros del Gabinete que no fueron notificados, al convocar solo a un grupo selecto para simular una reunión formal.

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Aunque breve, el decreto de ley marcial decretado por Yoon el 3 de diciembre de 2024 sumió al país en una grave crisis política, paralizando la política y la diplomacia de alto nivel y sacudiendo los mercados financieros. La agitación solo se atenuó después de que su rival liberal, Lee Jae Myung, ganara las elecciones presidenciales anticipadas en junio.

Yoon fue suspendido de su cargo el 14 de diciembre de 2024, tras ser sometido a juicio político por la legislatura de mayoría liberal, y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025.

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Una imagen del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol y su esposa Kim Keon Hee se ve durante una marcha de partidarios ante el Alto Tribunal de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el martes 28 de abril de 2026. Las letras dicen "no culpables". (AP Foto/Ahn Young-joon)

Tras su suspensión del cargo, se negó a acatar la orden judicial de un tribunal de Seúl para detenerlo e interrogarlo, lo que provocó un enfrentamiento en el que decenas de investigadores llegaron a la residencia presidencial a principios de enero de 2025, pero fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad presidenciales y barricadas de vehículos. Fue detenido ese mismo mes, puesto en libertad por otro tribunal en marzo y posteriormente arrestado de nuevo en julio.

Tras ello, permaneció bajo custodia mientras se iniciaban una serie de juicios penales, que aún continúan.

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El fallo del miércoles se produjo un día después de que el mismo tribunal aumentara a cuatro años la condena de la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, por cargos que incluían la aceptación de regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación, que buscaba favores políticos del gobierno de Yoon, y su participación en un plan de manipulación del precio de las acciones.

En un juicio aparte celebrado la semana pasada, los fiscales también solicitaron una pena de prisión de 30 años para Yoon.

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Se le acusa de haber intentado deliberadamente intensificar las tensiones con Corea del Norte en 2024 ordenando vuelos de drones sobre Pyongyang, con el fin de crear condiciones que justificaran la imposición de la ley marcial en su país.

(con información de AP)

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