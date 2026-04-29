El fiscal general de California alerta sobre riesgo de fraude en entradas para Juegos Olímpicos LA28

La anticipación global por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 impulsó el surgimiento de nuevas estrategias de fraude vinculadas a la venta de entradas, lo que obliga a extremar precauciones entre los compradores (REUTERS/Daniel Cole)

Los estafadores despliegan una ofensiva temprana para aprovechar el interés global que generan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras la venta de entradas oficiales da inicio a su segunda fase y la expectativa supera cualquier edición previa.

El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió este lunes una advertencia formal para alertar a residentes y visitantes sobre el riesgo creciente de fraude en la reventa oficial de boletos, instando a adquirir entradas exclusivamente a través de proveedores autorizados, según informó San Francisco Chronicle.

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Más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos LA28 se vendieron hasta la fecha, según confirmó LA28, el comité organizador de Los Ángeles 2028, la semana pasada en un comunicado.

De ese total, 500.000 localidades, con un precio de USD 28, se destinaron específicamente a residentes de California y Oklahoma, reflejando la intención de los organizadores de facilitar el acceso local ante una demanda global sin precedentes.

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El fiscal general de California intensificó la campaña de alerta sobre los riesgos de adquirir boletos fuera de los canales oficiales para el mayor evento deportivo del mundo (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Las entradas comenzaron a comercializarse este mes mediante un sistema de sorteo aleatorio, y los interesados pueden inscribirse hasta el 22 de julio para la próxima ronda, prevista para agosto; quienes no resultaron ganadores o no agotaron su límite de 12 boletos serán automáticamente incluidos en el siguiente sorteo.

Si bien la mayoría de las entradas aún no está disponible oficialmente, múltiples sitios no autorizados ya ofrecen supuestos boletos, lo que incrementa el riesgo de robo de datos personales y pérdidas económicas.

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La magnitud del fraude potencial se acentúa por la diferencia entre la oferta y la demanda, sobre todo para eventos de alta visibilidad como la inauguración o las finales de gimnasia, natación y baloncesto.

Aunque los organizadores promocionaron la existencia de más de un millón de entradas a USD 28, los precios reales en los eventos más codiciados pueden alcanzar varios cientos o incluso miles de dólares, una brecha que la industria del fraude informático suele aprovechar.

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La distribución de boletos para los Juegos Olímpicos se realiza por sorteo y generó una demanda que supera ampliamente la oferta, disparando los intentos de estafa (Foto AP/Ashley Landis/Archivo)

La reventa oficial de boletos LA28 solo se habilitará en 2027

Tal como informó San Francisco Chronicle, LA28 anunció que su programa de reventa oficial de entradas se implementará recién en 2027. Hasta entonces, cualquier boleto ofrecido fuera de los canales verificados no cuenta con la aprobación de LA28.

La organización precisó que los únicos operadores autorizados serán su propio Mercado Oficial Secundario, junto con las plataformas AXS, Eventim, Ticketmaster y Sports Illustrated Tickets.

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Otros portales carecen de validación y podrían incurrir en actividades ilícitas; según el comunicado de prensa de LA28: “Si ve boletos de LA28 a la venta en cualquier sitio antes de 2027, esas entradas no han sido verificadas por LA28”.

El comunicado oficial destaca que quienes adquieran boletos a través de sitios no autorizados antes de la apertura formal del mercado quedan expuestos tanto a fraudes directos como al robo de información bancaria y personal. Bonta enfatizó: “Recuerde, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”.

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El comité organizador estableció que la reventa oficial de entradas solo estará disponible a partir de 2027 y advierte sobre plataformas no autorizadas que ya ofrecen boletos (REUTERS/Daniel Cole)

Recomendaciones para evitar fraudes en la compra de entradas

Entre las recomendaciones difundidas por la fiscalía general de California y reproducidas por San Francisco Chronicle figuran varias medidas preventivas: comprar exclusivamente en plataformas verificadas; revisar cuidadosamente la dirección web donde se ingresan datos personales, la cual debe comenzar con “https://” y mostrar un icono de candado en la barra del navegador; y confirmar la existencia de una política clara de reembolsos y autenticidad.

Se aconseja utilizar siempre tarjeta de crédito —que ofrece mejores mecanismos de protección antifraude— en lugar de débito o transferencias desde cuentas bancarias. Investigar la reputación de la plataforma con una búsqueda en línea es fundamental.

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La expectativa de conseguir boletos a precios mínimos para competencias populares como la ceremonia de apertura o las finales de natación, gimnasia y baloncesto es, según la fiscalía y LA28, prácticamente nula una vez que finaliza el primer proceso de asignación. Las ofertas a precios llamativamente bajos suelen indicar, más bien, la existencia de fraude.

Verificar la autenticidad de las plataformas, priorizar pagos seguros y desconfiar de precios bajos son acciones clave para reducir el riesgo de ser víctima de una estafa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde denunciar si se es víctima de una estafa

Quienes sospechen haber sido afectados por fraude en la reventa de entradas o cualquier otra modalidad de estafa pueden presentar una denuncia en el sitio oficial del fiscal general de California (oag.ca.gov/report), así como considerar reportes ante la Better Business Bureau, organización estadounidense de protección al consumidor, y el centro de denuncias de crimen informático del FBI (Internet Crime Complaint Center), según detalló San Francisco Chronicle.

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