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Gerrard habló sin filtros sobre Salah y Slot: “Nadie quiere que la historia termine bajo una nube”

El excapitán del Liverpool aconsejó al delantero egipcio que, tras tantos años y logros, debía marcharse en sus propios términos, con el reconocimiento que su trayectoria en el club merece

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Steven Gerrard manifestó su dificultad para reconocer al Liverpool de Arne Slot, marcando un cambio profundo tras la salida de Klopp (REUTERS/Phil Noble)
Steven Gerrard manifestó su dificultad para reconocer al Liverpool de Arne Slot, marcando un cambio profundo tras la salida de Klopp (REUTERS/Phil Noble)

La incertidumbre, las tensiones generacionales y los desafíos para mantener la cohesión afectan la percepción de quienes se identifican con el Liverpool Football Club en la nueva era bajo Arne Slot.

Es muy difícil verlo”, confesó Steven Gerrard en una charla con The Overlap acerca del Liverpool bajo la conducción de Slot. El excapitán y leyenda del club inglés subrayó que la transformación con respecto al ciclo anterior es tan profunda y el conjunto es ahora tan distinto y con tantos problemas por resolver, que quienes poseen una relación estrecha con la institución encuentran complicado asimilarlo.

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El exmediocampista afirmó que “la pérdida de identidad comenzó incluso antes de la llegada de Slot”, pero se hizo más evidente desde la salida de Jürgen Klopp. Para Gerrard, la desconexión y distancia son palpables tanto en el juego como en el vestuario, una situación que impactó a la afición.

El reto de Slot tras la salida de Klopp

La pérdida de identidad del Liverpool se acentuó desde la llegada de Slot y la desvinculación de figuras históricas según Steven Gerrard (REUTERS/Chris Radburn)
La pérdida de identidad del Liverpool se acentuó desde la llegada de Slot y la desvinculación de figuras históricas según Steven Gerrard (REUTERS/Chris Radburn)

En referencia a la llegada de Arne Slot al banquillo del Liverpool Football Club, Gerrard destacó la complejidad de asumir un plantel desgastado por los éxitos anteriores bajo Jürgen Klopp. “Creo que muchos hábitos y valores siguen vigentes, pero Slot intenta implantar su propio estilo. Se muestra muy honesto y, a veces, incluso demasiado directo en público”, indicó el exmediocampista.

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Gerrard remarcó que gran parte de los actuales problemas surgieron durante la última etapa de Klopp. “Es complicado revertir la situación, sobre todo porque los aficionados esperan que el club gane cada año y la paciencia se agota durante las transiciones”, puntualizó.

Considera que Slot merece un tiempo razonable para reconstruir el equipo y devolverle identidad, la cual se diluyó con el desgaste de la plantilla y el cambio de liderazgo. Sin embargo, reconoció la falta de margen de error en Anfield: “La grada llega a un punto donde recuperar la ilusión es difícil si los resultados no acompañan”.

La transición bajo el liderazgo de Arne Slot enfrenta tensiones generacionales y desafíos para recuperar la cohesión en el vestuario (REUTERS/Phil Noble)
La transición bajo el liderazgo de Arne Slot enfrenta tensiones generacionales y desafíos para recuperar la cohesión en el vestuario (REUTERS/Phil Noble)

El programa deportivo The Overlap recogió estas sensaciones que ilustran tanto la presión sobre Slot como la impaciencia de gran parte de la hinchada. Gerrard considera fundamental que el entrenador pueda trabajar a partir de una evaluación justa de su inicio, aunque admite que hubo momentos especialmente duros.

La batalla generacional y la voz de los históricos

En torno al rol de los históricos tras dejar el fútbol profesional, Gerrard admitió que los ciclos se agotan y las plantillas pierden fuerza, lo que hace complicado para los exjugadores presenciar ciertas etapas del club. “La transición de un gran equipo es inevitable y hay que saber entenderla también desde fuera”, opinó el excapitán.

Dejó la puerta abierta ante la posibilidad de integrarse al cuerpo técnico bajo ciertas circunstancias: “Para Liverpool Football Club lo haría. Si el club considera que es el papel adecuado y puedo sumar, estaría dispuesto; todo depende de quién lidere el proyecto”.

Steven Gerrard subrayó la importancia de dar tiempo a Slot para reconstruir al Liverpool y recuperar la confianza de la afición (Action Images via REUTERS/Carl Recine)
Steven Gerrard subrayó la importancia de dar tiempo a Slot para reconstruir al Liverpool y recuperar la confianza de la afición (Action Images via REUTERS/Carl Recine)

Gerrard explicó que la participación de exjugadores en el staff puede ser delicada, especialmente cuando el entrenador principal aún no se consolidó o percibe a las leyendas como amenaza: “Solo los grandes entrenadores no temen tener a exjugadores cerca. Con Klopp, siempre sentí que podía consultarlo, incluso siendo asistente”.

Comparó su experiencia con la de referentes como Jordan Henderson y Robbie Fowler: “La mayoría que se va del club, enseguida siente lo difícil que es igualar el vínculo y la identidad que teníamos en Liverpool”. The Overlap, con respaldo de su equipo editorial, detalló cómo este sentimiento de pertenencia diferencia ganar fuera de Anfield de obtener un solo trofeo siendo ‘red’.

Salah, las estrellas y la gestión de egos

La situación de Mohamed Salah fue objeto de un análisis central. Gerrard, excapitán, lo describió como un ganador nato que rechaza con facilidad permanecer en el banquillo. Compartió que aconsejó al delantero egipcio que, tras tantos años y logros, debía marcharse en sus propios términos y no por la puerta de atrás.

Steven Gerrard aconsejó a Mohamed Salah planificar una salida digna del Liverpool, en reconocimiento a su legado y logros (MIKE EGERTON/PA WIRE/DPA/Europa Press)
Steven Gerrard aconsejó a Mohamed Salah planificar una salida digna del Liverpool, en reconocimiento a su legado y logros (MIKE EGERTON/PA WIRE/DPA/Europa Press)

“No me sorprendió el desencuentro entre Salah y Slot. Para todos, lo mejor es que la salida se produzca con respeto y reconociendo su trayectoria. Nadie quiere que la historia termine bajo una nube”, comentó Gerrard.

Recordó la dificultad que experimenta un líder al aceptar suplencias tras años de protagonismo. “Uno puede jugar treinta partidos y veinte de ellos desde el banco. Cuesta mucho perder el sitio, aunque desde fuera se piense lo contrario”, admitió.

Ante situaciones similares, Gerrard indicó que a veces es preciso anteponer al equipo, aunque eso implique relegar a figuras históricas al banquillo. “Lo importante es que el adiós se produzca de forma digna y acorde a lo que significaron”, enfatizó.

La conexión emocional entre club, ciudad y afición es irremplazable, según Gerrard, quien valoró los títulos conquistados en Anfield por encima de logros externos (REUTERS/Action Images/Lee Smith)
La conexión emocional entre club, ciudad y afición es irremplazable, según Gerrard, quien valoró los títulos conquistados en Anfield por encima de logros externos (REUTERS/Action Images/Lee Smith)

The Overlap destacó este enfoque sobre el respeto y la protección del legado, principios que, según Gerrard, deberían primar en el trato hacia figuras como Salah, Henderson o Defoe.

La conexión entre club, ciudad y afición –según Gerrard– no tiene sustituto. Ningún título en otro destino logra igualar la implicancia emocional y deportiva de conquistar un trofeo en Anfield.

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