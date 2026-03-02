Tendencias

Receta de capeletti, rápida y fácil

Con ingredientes simples, esta preparación casera permite disfrutar en solo una hora de una pasta rellena tradicional, especial para acompañar con la salsa que prefieras en cualquier comida familiar

Un plato de tortellini recién
Un plato de tortellini recién hechos, cubiertos con una rica salsa de tomate y servidos sobre un mantel verde, ofrecen una experiencia culinaria reconfortante.

En Argentina, los capeletti son una de las pastas caseras preferidas para las comidas familiares, sobre todo los domingos. La tradición de preparar pasta a mano se popularizó gracias a la inmigración italiana y, con el tiempo, se adaptó a las costumbres del país. Este plato se reconoce por su masa fina y su relleno sabroso.

Hoy se prepara tanto en casas como en rotiserías, y existe una versión rápida y fácil que no requiere máquinas especiales.

Receta de capeletti

Los capeletti son pequeñas pastas rellenas, en forma de sombrero, elaboradas con una masa de harina y huevo, rellenas habitualmente de ricotta y jamón, que se hierven y se sirven con una salsa a elección. Su preparación es sencilla y permite disfrutar de un clásico sin complicaciones.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Preparación: 40 minutos
  • Cocción: 20 minutos
El capeletti clásico se prepara
El capeletti clásico se prepara con una masa de harina y huevos, rellena de ricotta, jamón y queso, ideal para cualquier salsa

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000
  • 3 huevos
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de aceite (opcional)
  • 200 gr de ricotta
  • 100 gr de jamón cocido picado
  • 50 gr de queso rallado
  • 1 huevo (para el relleno)
  • Pimienta y nuez moscada a gusto

Cómo hacer capeletti, paso a paso

  1. Se forma una corona con la harina y la sal sobre la mesada. En el centro se colocan los huevos y el aceite. Se une todo y se amasa hasta lograr una masa lisa. Se deja descansar tapada durante 15 minutos.
  2. Se estira la masa bien fina, espolvoreando con harina. Con un vaso chico o cortante, se sacan círculos de aproximadamente 5 cm.
  3. Se mezcla la ricotta, el jamón cocido, el queso rallado, el huevo, la pimienta y la nuez moscada.
  4. En el centro de cada círculo se coloca una pequeña porción de relleno. Se dobla formando una empanadita y se presionan los bordes para sellar bien (si es necesario, se puede humedecer con agua).
  5. Se unen las puntas de la empanadita para formar el típico capeletti.
  6. En una olla con abundante agua y sal, se hierven los capeletti. Cuando suben a la superficie, ya están cocidos (es importante no sobrecocinarlos).
  7. Se sirven con salsa a gusto. Una salsa de tomate casera o crema resalta su sabor.
No se necesitan máquinas especiales
No se necesitan máquinas especiales para preparar capeletti en casa, ya que la masa se estira fácilmente con rodillo o máquina manual y se corta en círculos

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 16 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los capeletti cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 3 días. Si están sin cocer, se pueden congelar sobre una bandeja y, una vez duros, pasar a una bolsa: en freezer duran hasta 2 meses.

Cáncer en perros: el microbioma intestinal podría predecir el pronóstico del tratamiento