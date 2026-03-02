Receta de capeletti, rápida y fácil

Un plato de tortellini recién hechos, cubiertos con una rica salsa de tomate y servidos sobre un mantel verde, ofrecen una experiencia culinaria reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, los capeletti son una de las pastas caseras preferidas para las comidas familiares, sobre todo los domingos. La tradición de preparar pasta a mano se popularizó gracias a la inmigración italiana y, con el tiempo, se adaptó a las costumbres del país. Este plato se reconoce por su masa fina y su relleno sabroso.

Hoy se prepara tanto en casas como en rotiserías, y existe una versión rápida y fácil que no requiere máquinas especiales.

Receta de capeletti

Los capeletti son pequeñas pastas rellenas, en forma de sombrero, elaboradas con una masa de harina y huevo, rellenas habitualmente de ricotta y jamón, que se hierven y se sirven con una salsa a elección. Su preparación es sencilla y permite disfrutar de un clásico sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

El capeletti clásico se prepara con una masa de harina y huevos, rellena de ricotta, jamón y queso, ideal para cualquier salsa (Créditos: Freepik)

Ingredientes

300 gr de harina 0000

3 huevos

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite (opcional)

200 gr de ricotta

100 gr de jamón cocido picado

50 gr de queso rallado

1 huevo (para el relleno)

Pimienta y nuez moscada a gusto

Cómo hacer capeletti, paso a paso

Se forma una corona con la harina y la sal sobre la mesada. En el centro se colocan los huevos y el aceite. Se une todo y se amasa hasta lograr una masa lisa. Se deja descansar tapada durante 15 minutos. Se estira la masa bien fina, espolvoreando con harina. Con un vaso chico o cortante, se sacan círculos de aproximadamente 5 cm. Se mezcla la ricotta, el jamón cocido, el queso rallado, el huevo, la pimienta y la nuez moscada. En el centro de cada círculo se coloca una pequeña porción de relleno. Se dobla formando una empanadita y se presionan los bordes para sellar bien (si es necesario, se puede humedecer con agua). Se unen las puntas de la empanadita para formar el típico capeletti. En una olla con abundante agua y sal, se hierven los capeletti. Cuando suben a la superficie, ya están cocidos (es importante no sobrecocinarlos). Se sirven con salsa a gusto. Una salsa de tomate casera o crema resalta su sabor.

No se necesitan máquinas especiales para preparar capeletti en casa, ya que la masa se estira fácilmente con rodillo o máquina manual y se corta en círculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 45 gr

Proteínas: 16 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los capeletti cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 3 días. Si están sin cocer, se pueden congelar sobre una bandeja y, una vez duros, pasar a una bolsa: en freezer duran hasta 2 meses.