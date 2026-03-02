Receta de capeletti, rápida y fácil

En Argentina, los capeletti son una de las pastas caseras preferidas para las comidas familiares, sobre todo los domingos. La tradición de preparar pasta a mano se popularizó gracias a la inmigración italiana y, con el tiempo, se adaptó a las costumbres del país. Este plato se reconoce por su masa fina y su relleno sabroso.
Hoy se prepara tanto en casas como en rotiserías, y existe una versión rápida y fácil que no requiere máquinas especiales.
Receta de capeletti
Los capeletti son pequeñas pastas rellenas, en forma de sombrero, elaboradas con una masa de harina y huevo, rellenas habitualmente de ricotta y jamón, que se hierven y se sirven con una salsa a elección. Su preparación es sencilla y permite disfrutar de un clásico sin complicaciones.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 300 gr de harina 0000
- 3 huevos
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de aceite (opcional)
- 200 gr de ricotta
- 100 gr de jamón cocido picado
- 50 gr de queso rallado
- 1 huevo (para el relleno)
- Pimienta y nuez moscada a gusto
Cómo hacer capeletti, paso a paso
- Se forma una corona con la harina y la sal sobre la mesada. En el centro se colocan los huevos y el aceite. Se une todo y se amasa hasta lograr una masa lisa. Se deja descansar tapada durante 15 minutos.
- Se estira la masa bien fina, espolvoreando con harina. Con un vaso chico o cortante, se sacan círculos de aproximadamente 5 cm.
- Se mezcla la ricotta, el jamón cocido, el queso rallado, el huevo, la pimienta y la nuez moscada.
- En el centro de cada círculo se coloca una pequeña porción de relleno. Se dobla formando una empanadita y se presionan los bordes para sellar bien (si es necesario, se puede humedecer con agua).
- Se unen las puntas de la empanadita para formar el típico capeletti.
- En una olla con abundante agua y sal, se hierven los capeletti. Cuando suben a la superficie, ya están cocidos (es importante no sobrecocinarlos).
- Se sirven con salsa a gusto. Una salsa de tomate casera o crema resalta su sabor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 45 gr
- Proteínas: 16 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los capeletti cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 3 días. Si están sin cocer, se pueden congelar sobre una bandeja y, una vez duros, pasar a una bolsa: en freezer duran hasta 2 meses.