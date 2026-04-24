Receta de bananas con pasta de maní casera y chocolate, rápida y fácil

Un postre sencillo y saludable que combina dos productos deliciosos. Se prepara en solo 15 minutos

Vista cenital de rodajas de plátano rellenas de crema de cacahuete y cubiertas con chocolate en un plato blanco, sobre una mesa de madera.
La combinación de banana, pasta de maní casera y chocolate conquista el paladar de grandes y chicos por su sabor nostálgico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bananas, pasta de maní casera y chocolate: una combinación que nos transporta directo a la infancia, cuando buscábamos algo dulce y goloso sin complicaciones. El contraste entre el dulzor natural de las bananas y la intensidad del chocolate, unido a la untuosidad de la pasta de maní, resulta irresistible para grandes y chicos.

Este postre rápido y fácil suele aparecer cuando hay ganas de algo rico, pero poco tiempo para cocinar. Es una merienda popular para chicos, un snack energético después de entrenar, o un “antojo nocturno” que se resuelve en minutos, usando ingredientes que siempre hay en casa.

Receta de bananas con pasta de maní casera y chocolate

Se trata de rodajas de banana frescas, untadas con pasta de maní casera y bañadas o decoradas con chocolate derretido. La receta es tan sencilla como sabrosa, sin horno ni batidora, perfecta para improvisar un postre saludable y tentador.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Enfriado (opcional): 5 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas grandes
  • 3 cucharadas de maní tostado sin sal
  • 1 cucharadita de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 pizca de sal
  • 100 gr de chocolate semiamargo
  • 1 cucharada de crema de leche (opcional, para suavizar el chocolate)
Plátano parcialmente pelado junto a un tarro de pasta de maní con una cuchara, y cacahuetes enteros y pelados esparcidos sobre una superficie de madera.
La receta de bananas con chocolate y maní es ideal para quienes buscan opciones dulces fáciles y nutritivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bananas con pasta de maní casera y chocolate, paso a paso

  1. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas de 1,5 a 2 cm de grosor.
  2. Para la pasta de maní casera: procesar los maníes con el aceite y la pizca de sal hasta obtener una crema suave. Si es necesario, agregar unas gotas más de aceite.
  3. Untar la mitad de las rodajas de banana con la pasta de maní. Tapar con otra rodaja formando “sándwiches”.
  4. Derretir el chocolate en microondas o a baño María. Si se desea, agregar la crema de leche para lograr un baño más fluido.
  5. Bañar la mitad de cada sándwich en el chocolate derretido o rociar por encima. Dejar que el chocolate se enfríe y endurezca antes de manipular.
  6. Llevar a la heladera 5 minutos para que el chocolate se asiente. Servir frío para mayor crocancia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 a 10 bocaditos (aproximadamente 4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera hasta 2 días, en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que la banana cambia de textura.

