Ámbar de Leo, la mujer trans agredida en Villa Urquiza, habló tras el video viral en la verdulería

Ámbar De Leo, influencer trans, sufrió una agresión física y verbal en una verdulería de Villa Urquiza que expuso la discriminación cotidiana

Ámbar De Leo, influencer trans, fue agredida en una verdulería de Villa Urquiza, Buenos Aires. El hecho, captado parcialmente en video y luego difundido por redes sociales, desató una fuerte repercusión pública. En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, De Leo contó en detalle cómo vivió el momento.

“Fui a comprar a la verdulería, ya estaba terminando, ya estaba por pagar. Llegan estas dos mujeres y una de ellas comienza a decir fuerte: ‘Es un hombre, es un hombre’. Ya como tres veces lo dijo y dije: ‘Bueno, me voy a calmar’. Ya a la cuarta ya me enojé y le pregunté si le pasaba algo. ‘No te hagas cargo’, me dice, ‘porque no estamos hablando de vos’”, narró De Leo.

Seguidamente, la influencer explicó que, colapsada por el momento, dijo: “‘Basta, me quiero ir’. Y ella continuaba. Entonces me enojé. Salí de la verdulería, casi en la vereda, y ahí la enfrenté. ‘¿Qué problema tenés?’, le digo. Y ahí comenzamos a levantar la voz”.

El episodio se intensificó fuera del local. La situación escaló a insultos y agresiones físicas, según relató De Leo, quien afirmó: “En el momento de que fui a la verdulería aparece esta mujer y ya dije: ‘Ya fue mucho’.” El video registró cómo la discusión se tornó violenta y los intercambios verbales derivaron en un forcejeo.

El conflicto y la difusión en redes

De Leo explicó que, tras la agresión, decidió registrar la confrontación usando su teléfono celular: “Después fue cuando me di cuenta y reaccioné y saqué el teléfono”, señaló. El video, que muestra parte del intercambio, exhibe insultos, referencias despectivas y el momento en que, según De Leo, una de las mujeres le propina un golpe. “¡Me pegó una trompada!”, puede oírse en la grabación. El contenido se viralizó velozmente y fue replicado en diversas plataformas sociales, generando múltiples respuestas de apoyo.

El ataque fue grabado parcialmente en video por la propia De Leo y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando múltiples muestras de apoyo

La llegada de la policía y la intervención del personal médico se produjo pocos minutos después. De Leo detalló: “En ese momento no, porque llegó la policía y salí de la verdulería y me preguntaron qué quería hacer. Les dije que quería retirarme porque no sabía qué hacer”. El episodio concluyó con la presencia de una ambulancia y la participación de varios vecinos.

De Leo agregó que los comentarios discriminatorios no constituyen una situación aislada: “Pasa todos los días convivir con eso. Yo entiendo que soy alta, tengo 1.83 metros. Es difícil pasar desapercibida. A veces hay miradas como de admiración, otras veces son de rechazo, pero te lo hacen saber mucho”.

La experiencia de la denuncia y la respuesta de la comunidad

Ante la pregunta sobre si radicó una denuncia, De Leo indicó que inicialmente no la realizó, pero luego debió hacerlo y actualmente se encuentra con un botón antipánico: “Hice la denuncia y estoy con botón antipánico”. La influencer confirmó que la agresora vive cerca de su domicilio y que estas circunstancias configuran un estado de alerta. “Ayer me di cuenta que vive a la vuelta de donde yo estoy”, explicó.

De Leo expresó la inquietud latente acerca de las consecuencias de no contar con registro audiovisual del incidente: “Creo que iba a terminar en la comisaría, presa, no lo sé. Porque el verdulero no tiene cámaras, nada ahí. Pienso que iba a pasar eso”.

La mujer trans denunció que situaciones de discriminación y comentarios ofensivos forman parte constante de su vida cotidiana

Añadió además que, en muchos casos, las personas trans suelen ser consideradas con mayor frecuencia responsables en situaciones de conflicto: “En la mayoría de las veces sucede, sí. Hay gente que queda como tildada y no sabe qué hacer, cómo reaccionar. Mi mecanismo de defensa fue esto, como para tener pruebas”.

Un punto relevante del hecho fue la intervención de una vecina que defendió a De Leo durante la discusión y luego recibió gestos de apoyo por parte de otros vecinos. “La mujer que apareció ahí defendiéndome estaba casi desde el comienzo. La mayoría de los vecinos, después, en la nota del día siguiente, se acercaron a saludarme y a felicitarme, porque ellos tienen problemas con casi todo el barrio. Mucha gente se acercó a decirme que son violentos”, sostuvo De Leo.

Efectos emocionales y apoyo en redes sociales

La repercusión del incidente trascendió el barrio y llegó al entorno digital, donde De Leo recibió manifestaciones de acompañamiento. La influencer aseguró que el apoyo virtual fue relevante para su bienestar subjetivo tras la agresión.

Con respecto a la percepción social sobre la presencia de personas trans en espacios públicos, De Leo reflexionó: “Yo creo que cada vez estamos abarcando más espacios, pero bueno, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de gente o algunos inconvenientes. Estamos más visibles, pasan menos cosas, pero no hay que minimizar estos casos”.

De Leo remarcó que estos episodios generan temor e incertidumbre, y que la solidaridad de su entorno fue clave: “Ahora me dio un poco de tranquilidad saber que los vecinos están conmigo y que tengo su apoyo. Me sentí más calma”.

Finalmente, ella describió las sensaciones posteriores al ataque y la importancia de visibilizar la situación: “Llegué a casa, me senté en el sillón y ya no me pude levantar más porque las piernas no me respondían. Eso como que me hizo sentir mejor”.

La investigación policial y las repercusiones continúan en la zona, mientras desde el entorno barrial y las redes siguen manifestándose muestras de apoyo a la influencer.

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