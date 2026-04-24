Cómo alargar la vida útil de las sábanas con un simple hábito

Especialistas en mantenimiento textil destacan que la frecuencia y el método de lavado influyen directamente en la vida útil de las sábanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desgaste de la ropa de cama representa un problema frecuente en los hogares. Varios especialistas en el cuidado textil coinciden en que un hábito cotidiano puede extender considerablemente la vida útil de las sábanas y preservar su aspecto y textura original durante más tiempo. Según reportes de The New York Times, la clave reside en la frecuencia y el modo de lavado, además de la correcta manipulación al tender y guardar estos tejidos.

Cómo preservar las sábanas para que duren más

La durabilidad de las sábanas depende en gran medida de la atención que se les preste en el uso diario. De acuerdo con The Guardian, evitar exponerlas de manera prolongada a la luz solar directa y reducir el uso de productos químicos agresivos ayuda a mantener la integridad de las fibras. Especialistas consultados por este medio recomiendan alternar entre varios juegos de sábanas, lo que dismimuye la frecuencia de lavado y el desgaste por fricción.

Evitar la exposición prolongada al sol y el uso de químicos fuertes ayuda a preservar la integridad de las fibras de las sábanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Washington Post advierte que los pliegues pronunciados y el almacenamiento en espacios húmedos pueden generar daños irreversibles en la tela, propiciando la aparición de moho y manchas difíciles de eliminar. Por este motivo, los expertos citados aconsejan doblar cuidadosamente las sábanas y guardarlas en lugares secos y ventilados. Además, el uso de fundas para almacenar la ropa de cama puede protegerla del polvo y la suciedad del ambiente.

Otro aspecto relevante es la elección del material. Según las recomendaciones de la Asociación Internacional del Algodón, las sábanas confeccionadas con fibras naturales como el algodón o el lino presentan mayor resistencia al uso continuo. La organización indica que estos materiales soportan mejor los lavados repetidos en comparación con las fibras sintéticas, lo que contribuye a prolongar su vida útil.

Consejos para evitar que se desgasten las sábanas

El desgaste prematuro de las sábanas puede evitarse adoptando ciertos hábitos recomendados por expertos en textiles. El primero de ellos, citado por The New York Times, consiste en evitar el contacto directo con cremas o aceites corporales al momento de acostarse, ya que estos productos pueden debilitar las fibras y dejar residuos que favorecen la acumulación de suciedad.

El correcto almacenamiento en lugares secos y ventilados previene la aparición de moho y manchas difíciles en las sábanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la frecuencia del cambio de sábanas resulta clave. La Asociación de la Limpieza Doméstica de Estados Unidos (ARCSI, por sus siglas en inglés) sugiere cambiar las sábanas al menos una vez por semana para evitar la acumulación de polvo, ácaros y células muertas. Al hacerlo, se reduce la necesidad de lavados agresivos que deterioran la tela con el tiempo.

Otro consejo relevante es revisar los bolsillos o elementos de ropa que puedan engancharse con las sábanas durante el lavado. Según The Guardian, los cierres, botones y adornos metálicos suelen generar microdesgarros en las fibras, acelerando el desgaste. Por esta razón, el medio recomienda lavar las sábanas por separado o en bolsas de protección para ropa delicada.

Cómo lavar las sábanas para que no se arruinen

El lavado representa uno de los factores más determinantes en la conservación de las sábanas. De acuerdo con The Washington Post, la utilización de detergentes suaves y el lavado con agua fría o tibia contribuyen a mantener la elasticidad y resistencia de las fibras. El medio advierte que el uso excesivo de productos blanqueadores o suavizantes puede provocar el deterioro acelerado de los tejidos.

Lavar las sábanas por separado y evitar cierres, botones o adornos metálicos previene microdesgarros y alarga la vida del tejido

Los especialistas consultados por The Guardian recomiendan seleccionar programas de lavado para ropa delicada y evitar ciclos largos o con centrifugados intensos. El secado al aire libre, pero sin exposición directa al sol, es preferible al uso de secadoras, ya que el calor extremo puede encoger la tela y afectar su textura original.

Es fundamental no sobrecargar el lavarropas, ya que esto impide una limpieza adecuada y favorece la formación de arrugas profundas. Además, la Asociación Internacional del Algodón sugiere planchar las sábanas a temperatura media antes de guardarlas, lo que ayuda a eliminar bacterias y a conservar la suavidad del tejido.

Por último, varios expertos consultados por The New York Times coinciden en que la rotación frecuente de los juegos de sábanas y la atención a las instrucciones de lavado indicadas por el fabricante resultan esenciales para preservar su vida útil. El seguimiento de estos consejos permite que la ropa de cama mantenga su aspecto y funcionalidad durante más tiempo, ofreciendo confort y bienestar en el descanso cotidiano.