Receta de budín con frutos secos, rápida y facil

La receta de budín con frutos secos destaca por su sencillez y sabor casero ideal para meriendas y desayunos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trozo de budín con frutos secos y un mate bien caliente llenan la casa con un aroma que invita a quedarse. Ese perfume dulce, con notas de manteca y frutos tostados, se cuela en cada rincón y despierta recuerdos: cortar una rodaja tibia y ver los trozos de nueces y almendras entre la miga esponjosa es parte del ritual de muchas mesas argentinas.

En Argentina, el budín con frutos secos es una presencia constante a lo largo del año. Se comparte en la merienda, acompaña el desayuno y espera a las visitas en la panera. Cada familia tiene su versión, adaptada según gustos o lo que haya a mano. El budín no solo acompaña, también reúne: un mate en ronda o una tarde fría piden algo simple y casero. Esta receta, propia de la tradición repostera nacional, se transmite de generación en generación, reflejando la identidad de cada hogar.

Receta de budín con frutos secos

El budín con frutos secos se presenta como un bizcocho húmedo, suave y generoso en frutos secos, ideal para cualquier momento del día. La base lleva manteca, azúcar y huevos, harina leudante, ralladura de limón y esencia de vainilla. Los frutos secos picados, en abundancia, aportan textura y sabor.

La preparación es sencilla y rápida. Se bate la manteca con el azúcar, se suman los huevos uno a uno y después los aromatizantes. Se incorpora la harina, se mezcla con espátula y se añaden los frutos secos. La masa se vierte en un molde enmantecado y enharinado y se hornea hasta alcanzar el punto justo de cocción: dorado por fuera, húmedo por dentro. El resultado invita a cortar rodajas generosas y disfrutar en cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

El budín con frutos secos está presente a lo largo del año y puede ser parte de meriendas, desayunos o protagonista de alguna visita inesperada (Imagen Ilustrativa Infobae)

250 g de manteca

250 g de azúcar

5 huevos

500 g de harina leudante

Ralladura de un limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de frutos secos variados (nueces, almendras, avellanas, etc.)

100 g de pasas de uva (opcional)

100 ml de leche (solo si la masa queda muy espesa)

Manteca y harina extra para el molde

Cómo hacer budín con frutos secos, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para budín. Batir la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Perfumar con ralladura de limón y esencia de vainilla. Incorporar la harina leudante en tres partes, mezclando con espátula. Si la mezcla resulta muy densa, agregar la leche poco a poco. Añadir los frutos secos picados y las pasas, mezclando suavemente para que se repartan de manera pareja. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie. Hornear a 180 °C durante 45 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco. Dejar enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Enfriar completamente sobre una rejilla.

Consejo: no abrir el horno durante los primeros 30 minutos para que el budín suba bien y no se hunda.

La preparación de budín lleva manteca, azúcar, huevos, harina leudante, ralladura de limón, vainilla y una generosa cantidad de frutos secos variados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 16 g

Carbohidratos: 41 g

Proteínas: 6 g

Estas cifras son estimaciones. Los valores nutricionales exactos dependen de los ingredientes y las cantidades utilizadas en la preparación.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, el budín se conserva bien tapado hasta cinco días. Se puede freezar (en porciones o entero) por hasta dos meses. Y se debe descongelar a temperatura ambiente.