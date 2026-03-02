Tendencias

Receta de budín con frutos secos, rápida y facil

Esta preparación sencilla y tradicional transforma las meriendas en un momento memorable y lleno de deliciosos aromas caseros

Guardar
La receta de budín con
La receta de budín con frutos secos destaca por su sencillez y sabor casero ideal para meriendas y desayunos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trozo de budín con frutos secos y un mate bien caliente llenan la casa con un aroma que invita a quedarse. Ese perfume dulce, con notas de manteca y frutos tostados, se cuela en cada rincón y despierta recuerdos: cortar una rodaja tibia y ver los trozos de nueces y almendras entre la miga esponjosa es parte del ritual de muchas mesas argentinas.

En Argentina, el budín con frutos secos es una presencia constante a lo largo del año. Se comparte en la merienda, acompaña el desayuno y espera a las visitas en la panera. Cada familia tiene su versión, adaptada según gustos o lo que haya a mano. El budín no solo acompaña, también reúne: un mate en ronda o una tarde fría piden algo simple y casero. Esta receta, propia de la tradición repostera nacional, se transmite de generación en generación, reflejando la identidad de cada hogar.

Receta de budín con frutos secos

El budín con frutos secos se presenta como un bizcocho húmedo, suave y generoso en frutos secos, ideal para cualquier momento del día. La base lleva manteca, azúcar y huevos, harina leudante, ralladura de limón y esencia de vainilla. Los frutos secos picados, en abundancia, aportan textura y sabor.

La preparación es sencilla y rápida. Se bate la manteca con el azúcar, se suman los huevos uno a uno y después los aromatizantes. Se incorpora la harina, se mezcla con espátula y se añaden los frutos secos. La masa se vierte en un molde enmantecado y enharinado y se hornea hasta alcanzar el punto justo de cocción: dorado por fuera, húmedo por dentro. El resultado invita a cortar rodajas generosas y disfrutar en cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

El budín con frutos secos
El budín con frutos secos está presente a lo largo del año y puede ser parte de meriendas, desayunos o protagonista de alguna visita inesperada (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 250 g de manteca
  • 250 g de azúcar
  • 5 huevos
  • 500 g de harina leudante
  • Ralladura de un limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 g de frutos secos variados (nueces, almendras, avellanas, etc.)
  • 100 g de pasas de uva (opcional)
  • 100 ml de leche (solo si la masa queda muy espesa)
  • Manteca y harina extra para el molde

Cómo hacer budín con frutos secos, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para budín.
  2. Batir la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema.
  3. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.
  4. Perfumar con ralladura de limón y esencia de vainilla.
  5. Incorporar la harina leudante en tres partes, mezclando con espátula. Si la mezcla resulta muy densa, agregar la leche poco a poco.
  6. Añadir los frutos secos picados y las pasas, mezclando suavemente para que se repartan de manera pareja.
  7. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie.
  8. Hornear a 180 °C durante 45 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  9. Dejar enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Enfriar completamente sobre una rejilla.

Consejo: no abrir el horno durante los primeros 30 minutos para que el budín suba bien y no se hunda.

La preparación de budín lleva
La preparación de budín lleva manteca, azúcar, huevos, harina leudante, ralladura de limón, vainilla y una generosa cantidad de frutos secos variados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 16 g
  • Carbohidratos: 41 g
  • Proteínas: 6 g

Estas cifras son estimaciones. Los valores nutricionales exactos dependen de los ingredientes y las cantidades utilizadas en la preparación.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, el budín se conserva bien tapado hasta cinco días. Se puede freezar (en porciones o entero) por hasta dos meses. Y se debe descongelar a temperatura ambiente.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPanaderíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Oficinas abiertas o cerradas: cuál afecta más a la concentración y el estrés laboral, según la ciencia

Especialistas advierten sobre cómo el entorno influye sobre las capacidades cognitivas y el bienestar emocional, además del desempeño en tareas complejas y la satisfacción general del equipo

Oficinas abiertas o cerradas: cuál

La pérdida de hielo en la Antártida superó la extensión de Los Ángeles: qué alertó un estudio

Investigadores de la Universidad de California y la NASA, con apoyo de agencias espaciales de Argentina y otros países, detectaron zonas vulnerables y anomalías en el comportamiento glaciar. Qué implican los resultados

La pérdida de hielo en

Luna de sangre: cuándo y dónde se podrá ver el eclipse lunar total del 3 marzo

El fenómeno será visible en distintos continentes, con horarios específicos según la ubicación. La NASA detalla qué regiones tendrán la mejor visibilidad y cuáles serán las próximas fechas destacadas del calendario astronómico

Luna de sangre: cuándo y

Cómo el orden de nacimiento de los hermanos impacta en la personalidad

La neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó en Infobae en Vivo cómo las posiciones en la familia influyen en la formación del carácter y los riesgos de las etiquetas

Cómo el orden de nacimiento

El efecto rebote en las dietas quizás no es malo: ¿puede mejorar la salud metabólica a largo plazo?

Investigadores de Israel aseguran que el llamado “efecto yo-yo” podría tener un inesperado impacto positivo. Según ellos, cada intento de perder peso contribuye a reducir la grasa visceral y mejora indicadores metabólicos clave

El efecto rebote en las
DEPORTES
La pregunta que fastidió a

La pregunta que fastidió a Simeone en la previa de la revancha entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Copa del Rey

Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El dramático relato de un tenista argentino en Dubái tras el ataque de Irán: “Los misiles se escuchaban cerca”

La respuesta de Di María al ser consultado por una posible vuelta a la selección argentina: “Sé lo que se habla”

TELESHOW
Los saludos de los famosos

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La contundente indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus días en Milán

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

Rusia bombardeó un tren civil en una jornada con al menos nueve muertos en Ucrania

La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe