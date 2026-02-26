¿El colágeno es efectivo para mejorar el aspecto de la piel y frenar el envejecimiento?

El colágeno marino es recomendado por dermatólogos por su alta concentración de colágeno tipo 1, ideal para piel, huesos y tendones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de una piel joven y saludable ha convertido al colágeno en el suplemento estrella de los últimos años, pero la evidencia científica respecto a su efectividad para combatir los efectos del envejecimiento es limitada. A pesar de su popularidad, los expertos advierten que los beneficios reales para la salud y la apariencia no están probados de manera concluyente, según informa BBC Mundo.

Los suplementos de colágeno —la proteína más abundante del cuerpo humano, esencial para la estructura de la piel, huesos y articulaciones— han proliferado en el mercado, prometiendo restaurar la firmeza y elasticidad cutánea.

Entre los datos destacados, se ha documentado que a partir de los 25 a 30 años el cuerpo pierde en promedio un 1% de colágeno al año, proceso acelerado por factores como la exposición solar, la alimentación y el estrés. Este descenso, según expertos citados en BBC Mundo, forma parte inevitable del proceso de envejecimiento.

La industria del colágeno y las experiencias personales

Kimberlie Smith, una mujer de 33 años, comenzó a tomar colágeno marino tras un año particularmente estresante. Utiliza un gel saborizado derivado de pescado y afirma haber notado efectos positivos: “Mi piel parece estar definitivamente más luminosa y clara, además, mi cabello nunca ha tenido mejor aspecto desde que empecé a tomarlo”, dijo Smith a BBC Mundo. Ella atribuye estos cambios a la suplementación, especialmente por el impacto que el agotamiento físico le causó tras el nacimiento prematuro de su hijo.

La pérdida anual de colágeno a partir de los 25 años acelera el envejecimiento de la piel, según expertos citados por BBC Mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Ali Watson, neuroanestesista de 46 años, consume colágeno en polvo y también se lo da a su perro Tommy. Watson relata que notó pocas diferencias en sus articulaciones —motivo inicial de la suplementación— pero sí en la apariencia del cabello y las uñas. Pese a gastar USD 80 mensuales en suplementos, admite que podría tratarse de una correlación no causal: “La vida tiene sus altibajos. Puedes tomarlos cuando estás en un bajón, y luego la situación mejora, y puede que tenga muy poco que ver con los suplementos”, sostuvo Watson en diálogo con BBC Mundo.

Evidencia científica: expectativas versus realidad

El colágeno es una molécula de gran tamaño. Las empresas productoras han empezado a fabricar versiones hidrolizadas, es decir, fragmentadas en péptidos, con el objetivo de facilitar su absorción intestinal.

Sobre este punto, la dermatóloga Emma Wedgeworth, consultora en Harley Street, Londres, explicó a BBC Mundo que aunque existe la teoría de que estos péptidos podrían alcanzar el torrente sanguíneo y llegar a la piel, “hay poca evidencia fiable al respecto”.

Wedgeworth advirtió que el uso de cremas de colágeno es todavía menos efectivo, ya que estas sólo actúan sobre la capa más externa de la piel, sin llegar a la dermis, donde el colágeno cumple su función estructural.

La popularidad de los suplementos supera a la evidencia científica, y los expertos sugieren no depositar todas las expectativas en productos cuya acción real aún está en discusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diferentes tipos de suplementos, dependiendo de la fuente: marinos (pescado), bovinos (vaca) y veganos. Wedgeworth recomienda preferir el colágeno marino, por su mayor contenido de colágeno tipo 1 —el dominante en piel, huesos y tendones—. En cambio, los productos veganos carecen de la proteína animal y, en consecuencia, sólo aportan aminoácidos y vitaminas, sin contribuir directamente a aumentar la reserva de colágeno en el organismo.

El profesor Faisal Ali, dermatólogo del Hospital Mid Cheshire, destaca la complejidad para validar científicamente los beneficios del colágeno. Un análisis comparativo citado por BBC Mundo mostró que los estudios financiados por la industria del bienestar sí detectaron mejoras en hidratación, elasticidad y arrugas, pero los ensayos sin financiación corporativa no lograron replicar estos resultados. Para Ali, aunque estos trabajos no son necesariamente incorrectos, faltan pruebas sólidas que respalden el impacto real de la suplementación oral o tópica.

En relación a la idea de un “almacenamiento” preventivo de colágeno en etapas tempranas de la vida, Ali respondió que no hay bases para esa expectativa: el colágeno no se acumula de forma permanente y el organismo no conserva reservas fácilmente accesibles.

Nuevas alternativas y recomendaciones de los especialistas

Actualmente, la medicina estética investiga tecnologías como la estimulación láser y la microaguja para inducir la producción de colágeno en la piel. Estas técnicas emplean láser o pequeñas punciones para activar procesos de reparación y síntesis colagénica, pero su costo puede alcanzar los USD 400 por sesión.

Como consejo general, el profesor Ali sostiene que la mejor protección para la piel sigue siendo el uso regular de protector solar, junto a una dieta saludable y la eliminación del tabaco. Según sus palabras recogidas por BBC Mundo: “Sabemos que el sol tiene un gran impacto en el envejecimiento de la piel. Protector solar, una dieta saludable y, si fumas, deja de fumar. Esto tendrá un impacto mucho mayor que los suplementos de colágeno”.