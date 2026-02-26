Tendencias

¿El colágeno es efectivo para mejorar el aspecto de la piel y frenar el envejecimiento?

El auge de los suplementos alimenticios despierta nuevas expectativas entre quienes buscan alternativas para el cuidado personal, mientras crece el debate entre los expertos sobre la validez de sus promesas

Guardar
El colágeno marino es recomendado
El colágeno marino es recomendado por dermatólogos por su alta concentración de colágeno tipo 1, ideal para piel, huesos y tendones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de una piel joven y saludable ha convertido al colágeno en el suplemento estrella de los últimos años, pero la evidencia científica respecto a su efectividad para combatir los efectos del envejecimiento es limitada. A pesar de su popularidad, los expertos advierten que los beneficios reales para la salud y la apariencia no están probados de manera concluyente, según informa BBC Mundo.

Los suplementos de colágeno —la proteína más abundante del cuerpo humano, esencial para la estructura de la piel, huesos y articulaciones— han proliferado en el mercado, prometiendo restaurar la firmeza y elasticidad cutánea.

Entre los datos destacados, se ha documentado que a partir de los 25 a 30 años el cuerpo pierde en promedio un 1% de colágeno al año, proceso acelerado por factores como la exposición solar, la alimentación y el estrés. Este descenso, según expertos citados en BBC Mundo, forma parte inevitable del proceso de envejecimiento.

La industria del colágeno y las experiencias personales

Kimberlie Smith, una mujer de 33 años, comenzó a tomar colágeno marino tras un año particularmente estresante. Utiliza un gel saborizado derivado de pescado y afirma haber notado efectos positivos: “Mi piel parece estar definitivamente más luminosa y clara, además, mi cabello nunca ha tenido mejor aspecto desde que empecé a tomarlo”, dijo Smith a BBC Mundo. Ella atribuye estos cambios a la suplementación, especialmente por el impacto que el agotamiento físico le causó tras el nacimiento prematuro de su hijo.

La pérdida anual de colágeno
La pérdida anual de colágeno a partir de los 25 años acelera el envejecimiento de la piel, según expertos citados por BBC Mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Ali Watson, neuroanestesista de 46 años, consume colágeno en polvo y también se lo da a su perro Tommy. Watson relata que notó pocas diferencias en sus articulaciones —motivo inicial de la suplementación— pero sí en la apariencia del cabello y las uñas. Pese a gastar USD 80 mensuales en suplementos, admite que podría tratarse de una correlación no causal: “La vida tiene sus altibajos. Puedes tomarlos cuando estás en un bajón, y luego la situación mejora, y puede que tenga muy poco que ver con los suplementos”, sostuvo Watson en diálogo con BBC Mundo.

Evidencia científica: expectativas versus realidad

El colágeno es una molécula de gran tamaño. Las empresas productoras han empezado a fabricar versiones hidrolizadas, es decir, fragmentadas en péptidos, con el objetivo de facilitar su absorción intestinal.

Sobre este punto, la dermatóloga Emma Wedgeworth, consultora en Harley Street, Londres, explicó a BBC Mundo que aunque existe la teoría de que estos péptidos podrían alcanzar el torrente sanguíneo y llegar a la piel, “hay poca evidencia fiable al respecto”.

Wedgeworth advirtió que el uso de cremas de colágeno es todavía menos efectivo, ya que estas sólo actúan sobre la capa más externa de la piel, sin llegar a la dermis, donde el colágeno cumple su función estructural.

La popularidad de los suplementos
La popularidad de los suplementos supera a la evidencia científica, y los expertos sugieren no depositar todas las expectativas en productos cuya acción real aún está en discusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diferentes tipos de suplementos, dependiendo de la fuente: marinos (pescado), bovinos (vaca) y veganos. Wedgeworth recomienda preferir el colágeno marino, por su mayor contenido de colágeno tipo 1 —el dominante en piel, huesos y tendones—. En cambio, los productos veganos carecen de la proteína animal y, en consecuencia, sólo aportan aminoácidos y vitaminas, sin contribuir directamente a aumentar la reserva de colágeno en el organismo.

El profesor Faisal Ali, dermatólogo del Hospital Mid Cheshire, destaca la complejidad para validar científicamente los beneficios del colágeno. Un análisis comparativo citado por BBC Mundo mostró que los estudios financiados por la industria del bienestar sí detectaron mejoras en hidratación, elasticidad y arrugas, pero los ensayos sin financiación corporativa no lograron replicar estos resultados. Para Ali, aunque estos trabajos no son necesariamente incorrectos, faltan pruebas sólidas que respalden el impacto real de la suplementación oral o tópica.

En relación a la idea de un “almacenamiento” preventivo de colágeno en etapas tempranas de la vida, Ali respondió que no hay bases para esa expectativa: el colágeno no se acumula de forma permanente y el organismo no conserva reservas fácilmente accesibles.

Nuevas alternativas y recomendaciones de los especialistas

Actualmente, la medicina estética investiga tecnologías como la estimulación láser y la microaguja para inducir la producción de colágeno en la piel. Estas técnicas emplean láser o pequeñas punciones para activar procesos de reparación y síntesis colagénica, pero su costo puede alcanzar los USD 400 por sesión.

Como consejo general, el profesor Ali sostiene que la mejor protección para la piel sigue siendo el uso regular de protector solar, junto a una dieta saludable y la eliminación del tabaco. Según sus palabras recogidas por BBC Mundo: “Sabemos que el sol tiene un gran impacto en el envejecimiento de la piel. Protector solar, una dieta saludable y, si fumas, deja de fumar. Esto tendrá un impacto mucho mayor que los suplementos de colágeno”.

Temas Relacionados

ColágenoEnvejecimiento CutáneoSuplementos NutricionalesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Receta de colchón de arvejas, rápida y fácil

Esta preparación, fácil y económica, logra combinar ingredientes sencillos con un resultado delicioso, permitiendo ajustes para cada ocasión

Receta de colchón de arvejas,

Qué significa blokecore y por qué divide a la moda: la explicación sobre la nueva estética que tomó el fútbol

Durante Infobae a la Tarde, la periodista de moda Lessie Borobio desmenuzó el origen y la transformación del blokecore, la tendencia que trasladó la camiseta de fútbol del potrero a las pasarelas

Qué significa blokecore y por

“Naturalizamos el agotamiento”: una filósofa analizó el mandato invisible de la autoexigencia

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Florencia Sichel exploró cómo la presión por alcanzar estándares inalcanzables y la constante necesidad de rendir afectan a personas de todas las edades

“Naturalizamos el agotamiento”: una filósofa

Las mujeres reescriben la historia de la arquitectura y la construcción: cómo las nuevas generaciones derriban barreras invisibles

Ejemplos de distintas épocas y geografías muestran cómo la mirada femenina, hoy más reconocida, impulsa cambios en la dinámica laboral y en la calidad de los espacios construidos

Las mujeres reescriben la historia

Receta de puré mixto de papa y calabaza, rápida y fácil

Una guarnición tradicional y cremosa que aporta suavidad y dulzor, ideal para acompañar y enriquecer cualquier plato principal

Receta de puré mixto de
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata contra Banfield por el Torneo Apertura

El álbum de fotos del casamiento de la extenista Camila Giorgi y el entrenador Andreas Pasutti: anunciaron que serán padres

“Espantoso”: se cayó sobre su dedo tras un empujón y sufrió una impresionante lesión en la Europa Leafue

Golpe en el mercado: Carlos Tevez se llevó a Talleres a un ex compañero suyo en Boca Juniors

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Duki deslumbró en la Fashion

Duki deslumbró en la Fashion Week de Milán con su estilo urbano más audaz: cadenas de perlas y prendas oversized

Entre mariachis, sombreros y flores: así fue el recibimiento a La Joaqui en México

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en la elite del mundo fashion: desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán

Dante Spinetta contó la dura situación económica que vivió en su infancia a pesar del éxito de su padre: “No había plata”

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

INFOBAE AMÉRICA

BCIE, Alemania y Unión Europea

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle

Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino