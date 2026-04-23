Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un cartel y cayó sobre una zanja: un hombre falleció

El vehículo involucrado quedó en una zanja tras colisionar contra un cartel en la colectora

En la madrugada de este jueves, una escena inesperada interrumpió la quietud del barrio General Artigas, en la ciudad de Córdoba. Un auto que conducía una mujer perdió el control sobre la colectora de la Circunvalación y terminó en una zanja, lo que dejó como saldo el fallecimiento de un hombre y movilizó a personal policial y servicios de emergencia.

El episodio se registró en el cruce de avenida Agustín Tosco y avenida Concejal Felipe Belardinelli, donde un Volkswagen Voyage que circulaba por la zona perdió el rumbo, chocó contra un cartel y finalizó su recorrido dentro de una zanja al costado de la calle. Una mujer mayor de edad manejaba el vehículo, quien llevaba como acompañante a un hombre. Por motivos que las autoridades intentan esclarecer, el automóvil se despistó repentinamente y fue a dar de lleno contra la estructura. El impacto provocó que el viaje se interrumpiera abruptamente en la zanja, en una franja lateral de la colectora.

De inmediato, acudió un servicio de emergencias para asistir a los ocupantes. El diagnóstico fue claro: el acompañante presentaba politraumatismos y requería traslado urgente. El hombre fue derivado al Hospital Misericordia, donde el equipo médico intentó estabilizarlo. Pese a los esfuerzos, desde el nosocomio confirmaron su fallecimiento horas después del accidente.

La conductora, en tanto, no resultó con lesiones. Personal policial desplegó un operativo en el lugar para relevar pruebas e iniciar las actuaciones correspondientes. La Justicia comenzó a trabajar en la reconstrucción del hecho, con la mira puesta en determinar la secuencia exacta que derivó en el despiste, el choque y el desenlace fatal. Las circunstancias permanecen bajo análisis, y no se descarta ninguna hipótesis respecto a la dinámica del siniestro.

El caso quedará bajo la órbita judicial hasta que se definan las responsabilidades y se establezcan los motivos exactos que llevaron al Volkswagen Voyage a colisionar contra el cartel y terminar en la zanja, en una madrugada que alteró la rutina del barrio General Artigas.

Impactante choque en Luján: una camioneta chocó a toda velocidad contra un utilitario que terminó volcado

Este video documenta un accidente de tránsito registrado en la intersección de Lavalle y Colón, Luján. Las imágenes captan un furgón blanco circulando por la calle y una camioneta oscura que ingresa rápidamente a la intersección, provocando una colisión. Posteriormente, se observa a dos personas salir de un vehículo estacionado para dirigirse hacia el lugar del impacto. El incidente resultó en el vuelco del furgón, que era un Mercedes Benz Sprinter dedicado a la distribución de mercadería. Servicios de emergencia fueron alertados.

Un brutal choque en el centro de la ciudad de Luján alteró la tranquilidad de la mañana del último sábado cuando una camioneta 4x4 impactó en un cruce a un utilitario que terminó volcado. Sin embargo, a pesar de la violencia del siniestro, no se registraron heridos de gravedad.

Todo sucedió alrededor de las 06:30, en la intersección de Lavalle y Colón, cuando una camioneta tipo pick-up ingresó a la esquina sin reducir la velocidad e impactó de lleno contra un Mercedes Benz Sprinter.

Este último trabajaba en la distribución de mercadería en ese momento. El golpe resultó tan intenso que el utilitario terminó volcando sobre la calzada, quedando atravesado y bloqueando el paso de otros vehículos.

De inmediato, vecinos y automovilistas que se encontraban en las cercanías se acercaron para auxiliar a los ocupantes de ambos rodados y alertaron a los servicios de emergencia.

Pocos minutos después del accidente, arribaron al lugar bomberos y personal médico para evaluar la situación y atender a los involucrados.

Pese a la magnitud del choque y los daños materiales evidentes en ambos vehículos, no se registraron víctimas de gravedad. La rápida intervención de quienes transitaban por la zona resultó clave para brindar la primera asistencia y evitar consecuencias mayores.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer cómo se produjo el siniestro y determinar si el conductor de la camioneta se encontraba apto para manejar al momento del hecho.

Se esperan peritajes y declaraciones testimoniales que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos. La escena, marcada por el utilitario volcado y la presencia de los servicios de emergencia, generó demoras y un clima de inquietud entre quienes circulaban por el centro de la ciudad. Por el momento, el caso permanece bajo análisis, con el foco puesto en determinar las causas y eventuales responsabilidades del episodio.