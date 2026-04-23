Jimena Barón compartió el inesperado incidente doméstico que vivió su pareja Matías Palleiro: “A la guardia”

Luego de que su pareja sufriera un inesperado incidente con su hijo, Artur, Jimena Barón decidió acompañarlo a la guardia para despejar dudas (Instagram)

Jimena Barón no pierde oportunidad de mostrar el amor y la felicidad que siente por su familia, y lo hace tanto a través de gestos emotivos como de situaciones desopilantes, siempre con su sello de humor. En esta ocasión, la artista volvió a hacer reír a sus seguidores con una anécdota doméstica inesperada que involucró a su pareja Matías Palleiro y a su hijo Arturo, y que terminó con una fugaz visita a la guardia médica.

Fiel a su estilo, la cantante documentó la secuencia en redes sociales, entre ironía y ternura. “Arturo rasguñó en el ojo a Matías y Matías no ve bien”, escribió sobre la serie de imágenes en la que se ve al exrugbier primero llevándose la mano al rostro, luego luciendo anteojos oscuros y finalmente aplicando una compresa en el ojo.

Pero la anécdota no terminó ahí. Entre risas y el aparente dramatismo de Matías por el accidente, Jimena decidió llevarlo a la guardia “por las dudas”, aunque la situación no revestía gravedad alguna. En un breve video grabado en la sala de espera, Palleiro aparece sonriente, receta en mano, mientras la cantante remata: “Nada tiene, pero tanto drama lo traje a la guardia por las dudas”.

La cantante mostró a su pareja luego de ser rasguñado por su hijo

La historia siguió en clave divertida. “Nada. No tenés un caraj...”, bromeó Jimena, mientras Matías admitía su confusión: “Gracias por acompañarme. Pensé que estaba...”. Jimena no perdió la oportunidad de sumar otro comentario. “Cuidado, cuidado”, lanzó entre risas, mientras la situación se resolvía sin mayores sobresaltos.

No es la primera vez que Barón y Palleiro divierten a sus seguidores con sus ocurrencias ante las cámaras. En enero pasado, poco después de anunciar que habían comprado su primera casa juntos, la pareja protagonizó su primer debate familiar por las remodelaciones y los arreglos del nuevo hogar. “Los propietarios, acá estamos... La casa es preciosa”, afirmó Jimena en una de las grabaciones domésticas. A su lado, Matías, llevando el cochecito de Arturo, completó: “Magnífica”. El entusiasmo era evidente, pero la calma duró poco.

Un juego familiar entre Jimena Barón, Matías Palleiro y su hijo Arturo resultó en un rasguño ocular de Arturo a Matías, llevando a una cómica visita a la guardia médica sin gravedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Así todo, le queremos hacer un par de cositas. No las que Matías quiere hacer...”, advirtió la cantante, anticipando el tono de la charla. El ida y vuelta entre ambos se transformó en un sketch casero donde la complicidad y el humor fueron protagonistas. “Matías dice: ‘Bueno, acá yo tiro esto abajo, hago una arcada. Entonces, yo paso de un cuarto al otro por acá, con una arcada romana y si quiero algo de la cocina, me tiro acá este tubo, crack, y aparezco, rompo todo esto y aparezco en frente de la heladera’”, relató Jimena entre carcajadas, sumando el detalle de que Matías había pedido, según ella, la construcción de un sauna, algo que él negó rotundamente: “Yo no lo pedí”.

La discusión, lejos de volverse seria, subió de tono en el mejor sentido. “¿Por qué voy a poner un sauna?”, preguntó Matías con incredulidad. “Acá en esta pared va un sauna, ¡vos lo dijiste!”, insistió Jimena, involucrando hasta a las agentes inmobiliarias y al escribano: “Seguro la inmobiliaria es testigo”. El ida y vuelta continuó con ambos disputando la autoría de la idea del sauna. Finalmente, Matías sentenció: “No, ahí queda”.

A menos de un día de anunciar el paso que tomaron como familia, Jimena Barón mostró su debate con Matías Palleiro ante futuras remodelaciones de la casa (Instagram)

El único punto de acuerdo fue la determinación de que la casa es definitiva. “No, esta casa es nuestra”, afirmó Matías, mientras Jimena sumó: “Con la remodelación de casa, la gente va a conocer tu verdadero carácter. Sos divino, pero la gente no te conoce y ahora lo van a hacer”. El exdeportista intentó eludir la exposición y cerró el tema con humor.

El episodio con el ojo de Matías y la posterior visita a la guardia médica se suma así a la lista de historias cotidianas y espontáneas que Jimena comparte con sus seguidores, mostrando el costado más real, divertido y humano de su día a día. Ya sea entre juegos, accidentes domésticos o discusiones por reformas, la cantante demuestra que la clave de la felicidad familiar está en la risa compartida y en la capacidad de reírse juntos de los imprevistos de la vida.