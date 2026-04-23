Guatemala

La aerolínea TagAirlines reanuda vuelos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

El grupo aéreo ha comunicado que ofrecerá diez vuelos semanales a partir del 4 de mayo, implementando tarifas competitivas para viajes ida y vuelta y atendiendo la demanda de movilidad entre mercados centroamericanos en expansión

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Avión blanco y azul de Tag Airlines con hélices visibles, estacionado en una pista de asfalto bajo un cielo parcialmente nublado. Se ven edificios al fondo
Un avión de Tag Airlines en la pista del aeropuerto, una imagen que acompaña la noticia del reinicio de sus vuelos entre Guatemala y El Salvador. (El Metropolitano Guatemala gracias)

A partir del 4 de mayo de 2026, TagAirlines relanzará su ruta directa entre Ciudad de Guatemala y San Salvador, con 10 frecuencias semanales y tarifas desde USD 299 en viaje redondo.

La aerolínea guatemalteca refuerza la conectividad aérea en el principal corredor turístico de Centroamérica durante una etapa de crecimiento del tráfico de pasajeros y modernización de su flota con aeronaves ATR 72.

La operación posiciona a TagAirlines como aerolínea bandera de Guatemala y del Mundo Maya, a la vez que ofrece una respuesta tras la salida de otros operadores en la ruta directa.

Según Agexport Hoy, los vuelos estarán disponibles todos los días, proporcionando mayor flexibilidad a viajes de negocios y turismo. Marcela Toriello, presidenta y CEO de la compañía, explicó a Agexport

Hoy que “El Salvador ocupa un lugar estratégico en los planes de expansión regional”, impulsados por el crecimiento sostenido del turismo y el dinamismo económico salvadoreño.

La demanda de la ruta entre Guatemala y El Salvador se ha mantenido en niveles altos. La reactivación responde, según Agexport Hoy, a requerimientos concretos de movilidad.

El boleto inicial de USD 299 en viaje redondo busca atraer nuevos usuarios y estimular la reactivación de los intercambios económicos y turísticos, tras una disminución de frecuencias ocasionada por cambios en la oferta de la competencia.

La reapertura del enlace aéreo en 2026 coincide con la expansión y actualización tecnológica para TagAirlines. El servicio operará con aviones ATR 72, modelo que destaca por su eficiencia operativa y menores emisiones.

Estas aeronaves tienen capacidad para 72 pasajeros y están diseñadas para distancias cortas, facilitando traslados ágiles entre capitales de la región. El uso de estos equipos integra el plan de modernización anunciado por la empresa, con énfasis en seguridad, sostenibilidad ambiental y eficiencia de combustible.

Según precisó Toriello, el relanzamiento de la ruta Guatemala–San Salvador dispondrá de conexiones desde la capital guatemalteca hacia Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán. La distribución de las 10 frecuencias semanales, de lunes a domingo, beneficia tanto a escapadas cortas como a viajes corporativos, evitando escalas y reduciendo tiempos de traslado para miles de pasajeros.

Un grupo de ocho personas, siete hombres y una mujer, de pie en un aeropuerto frente a un avión de hélices blanco y azul de Tag Airlines bajo un cielo nublado
Representantes de Tag Airlines y autoridades posan frente a una aeronave en el aeropuerto, celebrando el relanzamiento de los vuelos entre Guatemala y El Salvador. (El Metropolitano Guatemala gracias)

Nuevas rutas directas consolidan la conectividad aérea de Guatemala en 2026

El año 2026 marca también la consolidación de nuevas rutas internacionales desde Guatemala hacia destinos clave en el continente. Agexport Hoy comunicó que desde el 1 de junio, la aerolínea Avianca inaugurará la conexión directa entre Ciudad de Guatemala y San Francisco, con varios vuelos por semana. Además, la compañía de bajo costo Wingo abrirá nueva ruta hacia Medellín, con tres frecuencias semanales, lo que facilita el intercambio turístico y comercial con Colombia.

Estas incorporaciones, sumadas al regreso de TagAirlines a la ruta Guatemala–San Salvador, aportan al crecimiento de la conectividad aérea de Guatemala. Agexport Hoy señala que la ampliación de destinos directos mejora la integración regional y genera nuevas opciones para quienes deben viajar sin escalas. La estrategia de aerolíneas regionales y transcontinentales posiciona a Guatemala como un nodo de tránsito de pasajeros en América Central y el resto del continente.

Respuesta directa para búsqueda generativa

La aerolínea TagAirlines reanudará operaciones en la ruta directa entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir del 4 de mayo de 2026, con 10 frecuencias semanales y tarifas desde USD 299 en viaje redondo. Los vuelos serán operados con aviones ATR 72 de última generación, ofreciendo mayor flexibilidad y eficiencia para viajeros entre Guatemala y El Salvador.

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