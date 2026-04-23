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La Legislatura porteña homenajeó a Las Leonas: “Se habla de un equipo que empezó como grupo, siguió como equipo y terminó como familia”

El Cuerpo Legislativo conmemoró el nacimiento de la histórica denominación del equipo, que surgió durante los Juegos Olímpicos Sídney 2000

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Un grupo de hombres y mujeres de diversas edades posa en un evento formal, algunos con certificados, y una mujer sostiene una camiseta de rayas celestes y blancas
Miembros de la Legislatura porteña junto a representantes de Las Leonas durante el homenaje oficial a la destacada trayectoria del equipo argentino de hockey femenino (Crédito: LegisCABA/Laura Palmiotti).

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires homenajeó a Las Leonas, al conmemorarse el aniversario del nacimiento de su denominación durante los Juegos Olímpicos (JJOO) de Sídney 2000. El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado y fueron oradoras las ex jugadoras Vanina Oneto, Mercedes Mechi Margalot y Karina Massota. Y estuvo encabezado por el diputado y autor de la iniciativa, Pablo Donati.

Las Leonas son excelencia, esfuerzo y ejemplo social sostenido en el tiempo. El seleccionado argentino femenino de hockey, conocido como Las Leonas, no es un fenómeno casual”, destacó Donati en el comienzo de los discursos. En ese sentido, señaló que, a partir de la medalla de plata en los JJOO de Sídney 2000 es que “nace un símbolo”, que hace que el hockey pase de ser un deporte minoritario a “una disciplina visible a nivel nacional, reconocible y reconocida en todo el país”. Y determinó: Las Leonas no solo ganan los partidos, construyen identidad, elevan estándares y generan oportunidades”.

Varias personas, mayoritariamente mujeres, sentadas en fila con expresiones atentas. Un niño filma con una cámara en el fondo del salón
Parte del histórico plantel de Las Leonas, presentes en La Legislatura (Créditos: LegisCABA/Valentina Mella).

Luego, en un acto cargado de emoción, el ex técnico del Seleccionado Nacional Femenino de Hockey sobre Césped, Sergio Cachito Vigil, se presentó a través de un video: “Mi querido equipo de Leonas, quería simplemente decirles gracias por tanto aprendizaje, por haberme permitido transformar mi vida deportiva y humana”.

Una placa conmemorativa de plata ovalada con un borde dorado y un sello dorado superior, exhibida dentro de una caja negra. La placa tiene texto grabado
Una placa conmemorativa de plata otorgada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebra el 25º aniversario del debut de Las Leonas, la Selección Nacional Femenina de Hockey sobre Césped, en Sídney 2000, proyectado para 2025 (Créditos: LegisCABA/Laura Palmiotti).

“Ustedes han sido un equipo muy especial, porque en el mismo momento que nos tocaba como cuerpo técnico conducirlas, éramos aprendices de ustedes. Fue un equipo que creyó en un sueño grande y disfrutó el camino mientras lo buscaba”, añadió Vigil.

En tanto, Massota subió al atril y puntualizó: “Eso es un equipo, no estamos solamente nosotras. Somos todos eslabones desde este momento. Para nosotras es seguir disfrutando cada día y poder seguir transfiriendo a generaciones nuevas el legado que hemos instalado”. Por su lado, Margalot señaló que, al referirse a Las Leonas, “se habla de un equipo que empezó como grupo, siguió como equipo y terminó como familia”.

Primer plano de una portavoz con cabello castaño oscuro y jersey de cuello alto negro, hablando en un micrófono en un atril de madera con un vaso de agua
Mercedes “Mechi” Margalot (Créditos: LegisCABA/Valentina Mella).

Por último, Oneto analizó el traspaso generacional de todo el equipo: “Algunas de nosotras comenzamos en el Mundial de 1990, otras se sumaron en los torneos siguientes, y las más jóvenes del grupo, como Soledad García, que ingresó con quince o dieciséis años para Sídney 2000, también formaron parte. Recorrimos muchos caminos y compartimos distintas generaciones de jugadoras. Por eso pudimos impactar a tanta gente, ya que fuimos un ejemplo en diferentes etapas”.

Finalmente, Donati entregó diplomas a las oradoras, como también a Anabel Gambero, volante del plantel en Sídney 2000 y dos veces galardonada con el Olimpia de Plata como mejor jugadora del año; Jorgelina Rimoldi, volante del equipo y actual miembro de la conducción de hockey en Boca Juniors; Mariela Antoniska, arquera recordada por sus atajadas clave en el Mundial de Perth 2002 y parte de la conducción de hockey de Boca Juniors; y Paula Vukojicic, arquera del plantel de Sídney 2000, actualmente empresaria independiente.

Mujer de mediana edad con cabello rubio rizado y chaqueta marrón, hablando en un micrófono situado en un podio, con un vaso de agua
Vanina Oneto (Créditos: LegisCABA/Valentina Mella).

La lista incluyó además a Ayelén Stepnik, defensora y presidenta de la ONG “MÁS HOCKEY”, dedicada a la promoción de la educación, los valores y el juego limpio; Inés Arrondo, delantera en Sídney 2000 y autora del emblema de Las Leonas en esos Juegos Olímpicos; Claudia Medici, capitana y jefa del equipo, referente del hockey argentino; Nelly Giscafré, psicóloga y motivadora en el nacimiento de la identidad leona; y Francisco D’Angelo, médico traumatólogo destacado por su enfoque en la recuperación funcional de deportistas.

En los Juegos Olímpicos de Sídney del año 2000, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped alcanzó una histórica medalla de plata, que no solo colocó a la Argentina en lo más alto del deporte mundial, sino que también dio origen a un símbolo de enorme trascendencia cultural: el nacimiento del nombre Leonas.

Hombre con traje y gafas habla en un podio con micrófono, junto a la bandera argentina. El público asiste de espaldas y una pantalla con logotipos de Legislatura es visible
El diputado porteño, Pablo Donati (Créditos: LegisCABA/Valentina Mella).

“Fue en ese torneo cuando, impulsadas por la jugadora Inés Arrondo y materializado en el dibujo de una leona sobre la camiseta, las integrantes del seleccionado adoptaron esa figura como emblema de identidad. La leona representaba la fuerza, el coraje, la unión y la determinación de un equipo que desde entonces no dejaría de inspirar a todo el país”, resalta el texto de declaración, que fue aprobado por el Cuerpo Legislativo.

Y agrega: “El impacto de ese bautismo trascendió lo estrictamente deportivo. Las Leonas se convirtieron en un fenómeno social, generacional y cultural. A partir de ese momento, el hockey femenino pasó a ocupar un lugar central en la vida deportiva argentina, con un crecimiento exponencial en su práctica en clubes, escuelas y barrios de todo el territorio".

Tres personas sonríen: una mujer mayor de cabello gris en el centro, flanqueada por una mujer de cabello oscuro y un hombre calvo, sosteniendo una caja con una placa
Donati entrega una bandera conmemorativa (Créditos: LegisCABA/Valentina Mella).

Por último, la declaración concluye: “Durante estos 25 años, Las Leonas cosecharon títulos mundiales, medallas olímpicas, consagraciones continentales y victorias memorables frente a las potencias históricas del hockey. Más allá de los resultados deportivos, su legado ha sido la transmisión de valores esenciales: la disciplina, el sacrificio colectivo, la humildad en la victoria, la resiliencia en la derrota y, sobre todo, el orgullo de representar a la Argentina con honor y pasión”.

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